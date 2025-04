Finlandia wycofuje się z Konwencji Ottawskiej. Premier Finlandii wyjaśnia powód

Konwencja Ottawska, ustanowiona w 1997 r., zakazuje używania, gromadzeni, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych. Wycofując się z traktatu, Finlandia, która ma najdłuższą granicę NATO z Rosją, mogłaby potencjalnie zacząć ponownie gromadzić miny lądowe do wykorzystania w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Orpo stwierdził, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego dla jego kraju, ale Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla całej Europy. - Wycofanie się z Konwencji Ottawskiej da nam możliwość wszechstronnego przygotowania się do zmian w dziedzinie bezpieczeństwa – powiedział.

Oświadczenie to pojawiło się się w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump podejmuje wysiłki na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. To – jak zauważa agencja Reutera – doprowadziło do narastających obaw w Finlandii, ale również w Polsce i krajach bałtyckich, że Rosja mogłaby je zaatakować.

Orpo poinformowało na konferencji prasowej, że do 2029 r. Finlandia zwiększy wydatki na obronność do co najmniej 3 proc. produktu krajowego brutto. Do tego czasu wydatki te wzrosną o około 3 miliardy euro (3,24 miliarda dolarów).