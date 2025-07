W warszawskiej Agencji Poszukiwań Osób Zaginionych „ECHO” pojawia się siostra zaginionej, by prosić Igi Sznydera i Sandrę Milton o rozwiązanie tajemnicy z Gdańska z 1985 r. W tle jest mafijna Rada, która rządzi przestępczym podziemiem, nad nią jest zaś jeszcze bardziej tajemniczy Cień.

Marcel Moss, drugi w rankingu autorów kryminałów

To najnowsza książka Marcela Mossa, jednego z najpopularniejszych autorów powieści kryminalnych i młodzieżowych w Polsce, podejmujących tematykę społeczną (m.in. „Liceum Freuda”), który w rankingu Biblioteki Narodowej najpoczytniejszych pisarzy w Polsce w 2024 roku zajął 16. miejsce, w tym 2. wśród polskich autorów powieści kryminalnych. W 2024 roku ukazała się powieść „Polana”, która rozpoczęła serię kryminalną z udziałem komisarza Sambora Malczewskiego. Wcześniej zainteresowanie wzbudziły „Mój ostatni miesiąc” i „Nasz pierwszy rok”, podejmujące tematykę LGBT w obliczu samotności i śmiertelnych chorób.

– Pamiętam historię z początków – mówi Marcel Moss. – Siedziałem z moją mamą przed telewizorem i oglądaliśmy program śniadaniowy, gdzie występował Remigiusz Mróz. Moja mama spojrzała na niego, potem na mnie i mówi: zobacz Marcel, jak on ładnie ubrany, jaki ładny garnitur. Dlaczego ty nie możesz prezentować się jako taki elegancki facet? Bo ja prywatnie jestem dresiarzem. Garnitur kupiłem dopiero ostatnio, kilka miesięcy temu. Moja cała szafa jest pełna dresów, krótkich spodenek dresowych, bluz z kapturem, długich skarpet białych. To jest mój styl. Wtedy powiedziałem mojej mamie: wiesz, mógłbym zacząć nosić garnitury, ale nie byłbym sobą i na dłuższą metę to by nie wypaliło, na wszystkie wydarzenia literackie musiałbym ciągle jeździć w znienawidzonym garniturze.

Dopiero po kilku latach publikowania książek Marcel Moss wyznał swoim czytelnikom, że jego pseudonim powstał po to, by jego ojciec nie dowiedział się, że pisze książki po wyjeździe z rodzinnej miejscowości na Lubelszczyźnie.