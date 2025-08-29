Z tego artykułu dowiesz się: Jakie doświadczenia zawodowe Krystiana Stolarza wpłynęły na jego twórczość literacką?

Dlaczego autor początkowo ukrywał przed kolegami z pracy fakt pisania książek?

Jak wyglądała droga Krystiana Stolarza do wydania pierwszej książki?

Jaki był wpływ literatury i wybranych autorów na rozwój pisarski Krystiana Stolarza?

Jakie wyzwania napotyka autor łącząc życie zawodowe policjanta z pisarstwem?

W jaki sposób Krystian Stolarz przenosi emocje ze swojej pracy do twórczości literackiej?

Krystian Stolarz – policjant wydziału kryminalnego, magister prawa, sportowiec amator i miłośnik książek. Prowadzi na Instagramie konto, na którym promuje czytelnictwo i recenzuje książki. Jest prawdziwym policjantem z krwi i kości z dziewięcioletnią praktyką w Wydziale Kryminalnym. Od początku wykazywał się poczuciem humoru i dystansem, ale też szacunkiem do swojej pracy, dlatego swój profil na Instagramie nazwał @policjant_czytaipisze w nawiązaniu do żartów stereotypizujących policjantów.

Policjant Krystian Stolarz

Autor „Zbawcy” do pewnego czasu, w związku ze swoją pracą, ukrywał swój wygląd, co sprawiało kłopot w jego pojawianiu się na spotkaniach autorskich. Nie ukrywa, że pisanie jest „formą autoterapii”.

– Emocji w trakcie służby potrafi być tak wiele, że nie wiem dokładnie, jak to się stało, ale pewnego dnia się obudziłem i stwierdziłem, że zacznę pisać. Szybko się okazało, że to sprawia mi ogromną przyjemność. Czasami sytuacje w pracy są tak ciężkie, że nie ma potrzeby rozmawiać o nich z drugą połówką. Przerabiam emocje od nowa. Znów przeżywam pewne sytuacje, ale po wszystkim jest mi po prostu lżej.