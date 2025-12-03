Maciej Zaborowski: Gdyby Temida miała Instagram, pewnie też by miała zasięg

Niedawno miałem ogromną przyjemność uczestniczyć – w charakterze gościa – w „Dniach prawnych” w jednym z warszawskich liceów. Uczestnikami, a zarazem organizatorami byli uczniowie wszystkich roczników klas o profilu prawno-medialnym. Od samego początku zazdrościłem moim młodym gospodarzom: na tak wczesnym etapie edukacji mieli już sprecyzowane zainteresowania i wybraną ścieżkę. Oczywiście zakładałem, że w niektórych przypadkach wybór mógł być… dość przypadkowy. Sam przecież w liceum trafiłem do „humana” zamiast do wymarzonej klasy dziennikarsko-językowej, czego dziś oczywiście absolutnie nie żałuję.