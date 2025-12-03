W ostatniej dziesięciolatce przyzwyczailiśmy się myśleć, że decyzje w Polsce zależą od dwóch osób: Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Przyznam, że w wyniku narracji ostatnich lat przestałam wierzyć, że nie tylko rząd, ale też parlament cokolwiek mogą poza kwitowaniem decyzji władcy – czy to rządzącego wygodnie z pozycji lidera partii rządzącej, czy to premiera. A tymczasem istnieją dowody, że mamy demokrację parlamentarną. I ona działa.