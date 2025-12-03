Jacek Kurczewski: Jak to jest z tym zaufaniem do sędziów?

W ostatnich tygodniach zagadnienie zaufania społecznego do sędziów powróciło na forum publiczne podczas sporów o ustawy „praworządnościowe”, KRS i nominacje sędziowskie. W październiku CBOS wykonał dla Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW badanie na ogólnopolskiej próbie reprezentacyjnej losowej z użyciem różnych metod doboru respondentów, tak że próba ta spełnia wszystkie wymogi metodologiczne. Jest to reprezentatywna, imienna próba dorosłych mieszkańców Polski (901) wylosowanych z rejestru PESEL i badanych procedurą mixed-mode (CAPI/CATI/CAWI).