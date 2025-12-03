Jacek Kurczewski: Jak to jest z tym zaufaniem do sędziów?

Aktualizacja: 03.12.2025 08:30 Publikacja: 03.12.2025 05:30
Wieloletni konflikt polityków i prawników o sądownictwo i praworządność wciągnął także zwykłych obywateli.
Foto: Adobe Stock
W ostatnich tygodniach zagadnienie zaufania społecznego do sędziów powróciło na forum publiczne podczas sporów o ustawy „praworządnościowe”, KRS i nominacje sędziowskie. W październiku CBOS wykonał dla Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW badanie na ogólnopolskiej próbie reprezentacyjnej losowej z użyciem różnych metod doboru respondentów, tak że próba ta spełnia wszystkie wymogi metodologiczne. Jest to reprezentatywna, imienna próba dorosłych mieszkańców Polski (901) wylosowanych z rejestru PESEL i badanych procedurą mixed-mode (CAPI/CATI/CAWI).
Zasadę „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” prawnik powinien przekuć w inną: „Nie forsuj regulacji, których nie...
Życzę Zbigniewowi Ziobrze, aby trafił na mądrego sędziego, który podejmie próbę rozsądnej wykładni absurdalnych...
Uprzedzaliśmy, że będą problemy z egzekucją komorniczą 800+, ale nikt nas nie słuchał.
W państwach o stabilnej demokracji wyroki sądów powszechnych i sądów opinii publicznej są zbieżne.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Można w Polsce zrobić coś dobrego, korzystając z dozwolonych i relatywnie przejrzystych metod działania. Bo to,...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas