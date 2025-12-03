Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jacek Kurczewski: Jak to jest z tym zaufaniem do sędziów?

Wieloletni konflikt polityków i prawników o sądownictwo i praworządność wciągnął także zwykłych obywateli, a postawy wobec tego konfliktu weszły w skład ogólnych orientacji politycznych. Jak wobec tego kształtowało się zaufanie do sędziów?

Publikacja: 03.12.2025 05:30

Wieloletni konflikt polityków i prawników o sądownictwo i praworządność wciągnął także zwykłych obyw

Wieloletni konflikt polityków i prawników o sądownictwo i praworządność wciągnął także zwykłych obywateli.

Foto: Adobe Stock

Jacek Kurczewski

W ostatnich tygodniach zagadnienie zaufania społecznego do sędziów powróciło na forum publiczne podczas sporów o ustawy „praworządnościowe”, KRS i nominacje sędziowskie. W październiku CBOS wykonał dla Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW badanie na ogólnopolskiej próbie reprezentacyjnej losowej z użyciem różnych metod doboru respondentów, tak że próba ta spełnia wszystkie wymogi metodologiczne. Jest to reprezentatywna, imienna próba dorosłych mieszkańców Polski (901) wylosowanych z rejestru PESEL i badanych procedurą mixed-mode (CAPI/CATI/CAWI).

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Reklama
Zasadę „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” prawnik powinien przekuć w inną: „Nie forsuj regulacji,
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Jak Ziobro zaszkodził Ziobrze
Życzę Zbigniewowi Ziobrze, aby trafił na mądrego sędziego, który podejmie próbę rozsądnej wykładni a
Rzecz o prawie
Leszek Kieliszewski: Doświadczenie ministra Ziobry
Robert Damski: Uprzedzaliśmy, że będą problemy z egzekucją komorniczą 800+, ale nikt nas nie słuchał
Rzecz o prawie
Robert Damski: Zawsze warto rozmawiać
W państwach o stabilnej demokracji wyroki sądów powszechnych i sądów opinii publicznej są zbieżne.
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: W ucieczce przed dinozaurami
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Katarzyna Batko-Tołuć: Centralny Rejestr Umów i triumfalny powrót parlamentaryzmu
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Centralny Rejestr Umów i triumfalny powrót parlamentaryzmu
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama