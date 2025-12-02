Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany planowane są w regulacjach dotyczących najmu krótkoterminowego w Polsce?

Jakie wymagania będą musieli spełniać właściciele mieszkań chcący wynajmować je na doby?

W jaki sposób gminy będą mogły wpływać na działalność związaną z najmem krótkoterminowym na swoim terenie?

Jakie konsekwencje mogą wynikać z nowych przepisów dla rynku nieruchomości i hoteli?

Jakie dodatkowe obowiązki będą nałożone na platformy pośredniczące w wynajmie krótkoterminowym?

– Wiemy że Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje podobny projekt, ale bardzo długo to trwa i samorządy, na których terenie najem rozwinął się w dużej skali, niecierpliwią się. W odpowiedzi na ich interwencje, ale także w reakcji na problemy wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych z mieszkaniami wynajmowanymi na doby zdecydowaliśmy się przygotować własny projekt, który, jak wynika z naszej wiedzy, idzie dalej niż rządowy – mówi poseł Kamil Wnuk, współautor projektu.

Na wynajem mieszkania na doby potrzebna zgoda wspólnoty

Projekt przewiduje, że właściciele mieszkań, którzy będą chcieli wynajmować je na doby, zostaną zobowiązani do uzyskania zgody wspólnoty lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Odmowa ma mieć formę uchwały, która będzie zawierać uzasadnienie wskazujące na prawne powody braku zgody. Właściciel mieszkania będzie mógł zaskarżyć taką decyzję do sądu.

Samorządom projekt Polski 2050 daje prawo do podejmowania uchwał, określających zasady prowadzenia najmu krótkoterminowego na terenie gminy. Gmina będzie mogła wprowadzić strefę całkowicie wolną od takiego najmu lub wyznaczyć limit dni w roku, w których można wynajmować mieszkania na doby. Będzie też miała prawo określić w uchwale minimalne wymogi powierzchni użytkowej w zależności od liczby osób, którym lokal może być wynajmowany, a także dodatkowe wymagania, zapewniające lepszą ochronę przed pożarem.

Z takich uprawnień gminy i zarządcy budynków wielorodzinnych będą mogli, jeśli projekt zostanie przyjęty, korzystać już po sześciu miesiącach od wejścia w życie przepisów.