Czy przychody z najmu może rozliczać prywatnie, czy też powinien opodatkować się tak jak przedsiębiorca? Mężczyzna optuje za pierwszym wariantem, a skarbówka przyznała mu rację (interpretacja nr 0112-KDIL2-2.4011.208.2025.1.WS).

Podobnie było we wcześniejszej interpretacji, o którą wystąpiła wynajmująca dwa mieszkania kobieta. Nabyła trzecie i zamierza podpisać umowę z operatorem, który świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Zajmie się on obsługą apartamentu: zamieści ogłoszenia, przygotuje lokal do udostępnienia, zadba o czystość, znajdzie gości, wystawi dla nich rachunki. Właścicielka dostanie od operatora czynsz uzależniony od obrotów.

Jak ma się rozliczyć? Kobieta twierdzi, że wynajem mieszkań nie jest działalnością gospodarczą, tylko zwykłym zarządzaniem własnym majątkiem. Fiskus się z tym zgodził. Przyznał, że jest to najem prywatny, potwierdził też, że liczba lokali nie przesądza o kwalifikowaniu wynajmu jako działalności gospodarczej (interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.646.2023.4.MR).

Fiskus zmienił zdanie w sprawie opodatkowania najmu krótkoterminowego

Przypomnijmy, że kiedyś skarbówka inaczej oceniała najem krótkoterminowy. Przykładowo, w sprawie kobiety, która wynajmowała na doby apartament. Fiskus uznał, że działa w sposób zorganizowany i profesjonalny. Nie jest to najem prywatny, tylko firmowy (interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.68.2018.2.BO).

– Stanowisko skarbówki zmieniło się w ostatnich dwóch–trzech latach. Niewątpliwie wpłynęła na to uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. II FPS 1/21). Stwierdzono w niej, że to podatnik decyduje, czy powiązać określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z biznesem. Ta uchwała nie od razu przyjęła się w urzędach, ale teraz już fiskus pozostawia decyzję co do wyboru zasad rozliczenia samym podatnikom – wyjaśnia Piotr Sekulski.