Ołeksij Honczarenko: Nie ma wyniku, na który wszyscy liczyliśmy. Chcemy, by w naszym kraju jak najszybciej zapanował pokój. Trump zrobił wszystko, by doprowadzić do tego. Nawet powitał Putina czerwonym dywanem. Ale wygląda na to, że prezydent USA rozmawia z niewłaściwą osobą. Myślę, że szczyt na Alasce pokazał, że Rosja nie jest samodzielnym graczem. Trzeba rozmawiać z Chinami, od których państwo rosyjskie jest już zbyt mocno uzależnione. Bez udziału Xi Jinpinga ta wojna się nie zakończy.
Rosji już niewiele brakuje, by zostać wasalem Chin. Niestety, wygląda na to, że Pekin nie jest zainteresowany tym, by sprzyjać szybszemu zakończeniu wojny. Ten konflikt opłaca się Chińczykom. Wojna w Ukrainie pochłania duże dyplomatyczne i militarne zasoby Zachodu i odwraca uwagę od Chin. Im dłużej będzie trwała rosyjska agresja w naszym kraju, tym bardziej Rosja uzależni się od Państwa Środka. Myślę, że nie przez przypadek Trump odłożył wprowadzenie sankcji na dwa lub trzy tygodnie. Myślę, że czeka na spotkanie Putina z Xi Jinpingiem, do którego dojdzie na początku września.
To niewiele zmieni. Można też sprowadzić do Putina dziesięciu przywódców państw europejskich. Po pierwsze, Putin nie chce zawieszać broni, po drugie, musiałby uzgodnić te wszystkie kwestie z przywódcą Chin. Myślę, że o jakimkolwiek przełomie będziemy mogli mówić dopiero po spotkaniu Trumpa z Xi Jinpingiem. Ale oprócz tematu ukraińskiego będą mieli wiele innych kwestii do omówienia.
Od dawna nie traktuję poważnie tego, co mówi. Putin zabija nasz naród. Wmawiają nam, że mamy jakoby dwa „bratnie narody” – Rosję i Białoruś. Dziękujemy Bogu, że nie mamy takiego trzeciego „brata”.
O jakie dokładnie terytoria chodzi? Tego nie wiemy. Politycznie zrealizować jakąkolwiek wymianę terytorium będzie skrajnie trudne, nawet jeżeli chodzi o jeden centymetr ziemi ukraińskiej. Putin zaś nie ukrywa, że domaga się całego obwodu donieckiego. A przecież znajduje się (w części kontrolowanej przez Ukrainę – red.) kilka dużych miast. Co mielibyśmy powiedzieć mieszkającym tam ludziom? Mają się wyprowadzić?
Poza tym na terenie obwodu donieckiego znajdują się potężne fortyfikacje armii ukraińskiej. Dlatego przez ponad trzy lata wojny nie potrafili okupować tego obwodu w całości. To strategiczny region dla Ukrainy, bogaty w zasoby naturalne, działają tam ważne przedsiębiorstwa. To byłoby niesprawiedliwe i nieopłacalne porozumienie. Nie wspominam już o tym, że bardzo niemoralne. Na razie można rozmawiać o zatrzymaniu wojny według obecnej linii frontu. Takie zamrożenie konfliktu dałoby się wytłumaczyć Ukraińcom, bo nie jesteśmy w stanie wybić wroga z naszego terytorium.
Tylko ślepy nie zauważyłby, że Ukrainy nie było przy stole rozmów na Alasce. Niestety, rozmawiano o Ukrainie bez Ukrainy. To rzeczywistość, która nie cieszy. To zły początek. W Ukrainie zdają sobie z tego sprawę. Ale mamy, co mamy, nie jesteśmy w stanie tego zmienić.
Nie wiem, co miał na myśli Trump. W parlamencie ukraińskim nie omawiano dotychczas tych kwestii. Nic mi też nie wiadomo o tym, by Ukraina otrzymała jakieś konkretne propozycje dotyczące takich gwarancji. Dla mnie jest oczywiste, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa byłoby nasze członkostwo w NATO. Temat ten jednak nie znajduje się dzisiaj w agendzie. Czyli pozostaje długoterminowe wsparcie Zachodu na rzecz rozwoju ukraińskich sił zbrojnych oraz członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Na razie żadnych innych gwarancji nie mogę sobie wyobrazić.
Będzie potakiwał Trumpowi i składał obietnice. Putin chce zawłaszczyć całą Ukrainę i to jest jego główny cel. W odbudowie imperium widzi sens całego swojego życia. Może pójść na ustępstwa wobec USA w dowolnej części świata, ale nie w kwestii ukraińskiej. Bo jak mówił Zbigniew Brzeziński, bez Ukrainy Rosja nie będzie imperium.
To osobisty sukces Łukaszenki, bo rozmawiał z Trumpem w tak ważnym dla świata momencie. Zdobył uznanie ze strony prezydenta USA i w ten sposób legitymizował się po latach izolacji. Przekonuje Trumpa, że jest ekspertem ds. Putina i handluje więźniami politycznymi. Zbyt dobrze byłoby, gdyby wypuścił zakładników na wolność, ale jutro może wypełnić więzienia kolejnymi. Jak na razie, to Łukaszenko jest dzisiaj największym zwycięzcą tej całej historii.
Nie widzę zwycięstwa Putina, a jedynie niewielki taktyczny sukces. Zresztą może być on jedynie chwilowy, bo jutro Trump może się zdenerwować i radykalnie zmienić swój stosunek do Moskwy. Ukraina nic nie przegrała na Alasce, bo nic nikomu nie obiecaliśmy. Rozpoczął się pewien proces, który będzie miał ciąg dalszy. Na razie jesteśmy jednak w tym samym miejscu, w którym byliśmy kilka dni temu.
