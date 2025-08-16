Aktualizacja: 17.08.2025 01:53 Publikacja: 16.08.2025 12:04
Rozliczenie z dzieckiem może przynieść spore podatkowe korzyści. Przysługuje rodzicowi, który samotnie wychowuje swoją pociechę. Czy ten warunek jest spełniony, jeśli mieszka razem ze swoim nowym partnerem? Tak, potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ust. 4c ustawy o PIT preferencja jest dla rodzica wychowującego dzieci:
Przepisy uzależniają też prawo do preferencyjnego rozliczenia od posiadania określonego statusu cywilnoprawnego. Zgodnie z art. 6 ust. 4c ze wspólnego PIT może skorzystać rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Kobieta, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, zapewnia, że spełnia powyższe warunki. Jest panną, a jej córka ma 19 lat i uczy się w technikum. Zapewnia też, że samodzielnie zajmuje się jej wychowywaniem. Ojciec mieszka gdzie indziej i ogranicza się do przekazywania alimentów. Nie sprawuje opieki nad córką i nie uczestniczy w jej wychowywaniu. Wszystkim zajmuje się matka. Dba o zdrowie córki (umawia wizyty lekarskie, organizuje leczenie i rehabilitację), edukację (uczestniczy w wywiadówkach, pisze usprawiedliwienia, pomaga w pracach domowych), czas wolny (chodzi z nią do kina, na wystawy, jeździ na wycieczki). Ponosi też wszystkie koszty utrzymania dziecka (wyżywienie, ubrania, lekarstwa, książki, rozrywki). Dba także o rozwój emocjonalny, fizyczny i duchowy córki, zapewniając jej codzienną opiekę, wsparcie i obecność.
Fiskus dopytał też o inne przesłanki ulgi, np. źródła zarobków kobiety, ale okazało się, że nic nie wyklucza preferencji. Pozostała tylko jedna wątpliwość. Otóż matka poinformowała, że mieszka z nowym partnerem. Czy mimo tego można przyjąć, że samodzielnie wychowuje córkę? Kobieta twierdzi, że tak. Podkreśla, że partner nie przysposobił córki, nie sprawuje wobec niej władzy rodzicielskiej, nie ponosi odpowiedzialności za jej wychowanie i utrzymanie.
„Fakt zamieszkiwania z osobą dorosłą niebędącą rodzicem dziecka nie pozbawia prawa do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko” – pisze we wniosku o interpretację.
Co na to fiskus?
„Spełniła Pani warunki uprawniające do rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko” – czytamy w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Numer interpretacji: 0112-KDSL1-2.4011.369.2025.2.AP
