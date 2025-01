Rozliczenie PIT przez samotnego rodzica. Skarbówka: ulga podatkowa tylko po rozwodzie

Kiedy możemy rozliczyć PIT razem z dzieckiem? Potrzebne orzeczenie rozwodu

Co na to fiskus? Przypomniał, że ustawa o PIT uzależnia prawo do preferencyjnego rozliczenia m.in. od posiadania określonego statusu cywilnoprawnego. Zgodnie z art. 6 ust. 4c ze wspólnego PIT może skorzystać rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W latach 2022–2023 mężczyzna nie spełniał tego warunku. Status rozwodnika nabywa się bowiem poprzez prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa. A to nastąpiło dopiero w 2024 r. W latach 2022–2023 mężczyzna był więc ciągle w związku małżeńskim. Sąd nie orzekł też w tym czasie separacji, nie pozbawił żony praw rodzicielskich, nie odbywała ona kary więzienia.

„Fakt, że w latach 2022–2023 ponosił Pan koszty utrzymania dzieci i wychowywał je Pan samodzielnie, tj. bez udziału żony, nie pozwala na uznanie Pana za osobę samotnie wychowującą dziecko/dzieci, o której mowa w art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie należy Pan do jednej z kategorii osób wymienionych w zamkniętym katalogu” – czytamy w interpretacji.

PIT z dzieckiem: nie trzeba być samotnym rodzicem przez cały rok

A co z rozliczeniem za 2024 r.? W interpretacji fiskus się do tego wprost nie odniósł, wszystko wskazuje jednak na to, że ojciec ma prawo do preferencji. Rozwód został bowiem orzeczony w maju 2024 r., a żeby złożyć wspólne zeznanie z dzieckiem, nie trzeba być samotnym rodzicem przez cały rok.

