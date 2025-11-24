Problemy kobiety zaczęły się, gdy fiskus zażądał od niej PIT od dochodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia zabudowanej nieruchomości, które miało miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku nabycia. Zgodnie bowiem z przepisami, jeśli podatnik sprzeda prywatny dom czy mieszkanie przed upływem tego terminu, to co do zasady musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku.

Reklama Reklama

Czy własne potrzeby mieszkaniowe można realizować w cudzym domu?

Kobieta nie kwestionowała, że nieruchomość została sprzedana przed upływem wskazanych pięciu lat, ale w jej ocenie wraz z mężem spełnili warunki do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o PIT, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży jednego lokum przeznaczyli bowiem na zakup innego.

To nie przekonało fiskusa. Zauważył, że jednocześnie z zakupem nowego domu, podatniczka darowała go wraz z mężem wnukom w zamian za opiekę na starość. Darowiznę w imieniu małoletnich dzieci przyjął ich ojciec. W ocenie urzędników samo poniesienie wydatku na nabycie nieruchomości nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania z ulgi. Jednym z podstawowych warunków jest wykazanie przez podatnika, że wydatek został poniesiony na zrealizowanie własnych celów mieszkaniowych, czyli na potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”. Fiskus uznał, że samego zamiaru zamieszkiwania w nieruchomości, która nie stanowi już własności babci – czasowo lub dopiero po upływie jakiegoś czasu od zakupu – nie można uznać za zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kobieta postanowiła bronić swoich racji przed sądem, ale w pierwszej instancji przegrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy zgodził się z fiskusem, że wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych innych osób – w tym wypadku wnuków skarżącej, nie dają prawa do ulgi z art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o PIT. Sąd zauważył, że dom zakupiony przez skarżącą został zamieszkany przez obdarowanych. Nie przekonało go, że babcia po dokonaniu darowizny zajmowała się wychowaniem nieletnich wnuków i przez ok. pięć lat przebywała na zmianę z mężem w ich domu, prowadząc dwa gospodarstwa. W opinii WSA dom, na który zostały wydane pieniądze z opodatkowanej sprzedaży nieruchomości, nie służył realizacji własnego celu mieszkaniowego, lecz stanowił pomoc w opiece i wychowaniu wnuków.