Czy wynajem mieszkań na doby wciąż da zarobić

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie ograniczenia krótkoterminowego najmu mieszkań planuje rząd

Jaka jest różnica między projektem poselskim a rządowym dotyczącym najmu mieszkań

Jak nowe regulacje mogą wpłynąć na strategię inwestorów na rynku najmu

Czy zmiany w prawie wpłyną na stawki i dostępność najmu krótkoterminowego

Wynajem mieszkań na doby w budynkach mieszkalnych ma być mocno ograniczony. Pomysłów na redukcję tego biznesu jest wiele. Jest mowa o centralnym rejestrze lokali wynajmowanych na krótko, wysokich karach za nieprzestrzeganie przepisów, a nawet o zapewnieniu gminom możliwości wyznaczania stref wolnych od najmu krótkoterminowego.

Reklama Reklama

Poselski projekt Polski 2050 zakłada, że bez zgody wspólnot mieszkaniowych czy zarządów spółdzielni właściciel nie będzie mógł wynajmować mieszkania na doby.

Z kolei projekt rządowy, za który odpowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki, sięga po przepisy przeciwpożarowe. Założenia są takie: maksymalnie sześć mieszkań i nie więcej niż 30 miejsc noclegowych, tylko na kondygnacjach do 25 metrów od ziemi. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wynajem w bloku będzie traktowany jak usługa hotelowa. Zwykłe budynki mieszkalne pewnie nie będą w stanie spełnić restrykcyjnych regulacji. Rządowy projekt pod obrady Rady Ministrów ma trafić w pierwszym kwartale 2026 roku.