Czy wynajem mieszkań na doby wciąż da zarobić

Aktualizacja: 09.01.2026 04:31 Publikacja: 09.01.2026 04:00
Krótkoterminowy najem mieszkań może zostać zrównany z usługą hotelarską
Foto: Adobe Stock
Wynajem mieszkań na doby w budynkach mieszkalnych ma być mocno ograniczony. Pomysłów na redukcję tego biznesu jest wiele. Jest mowa o centralnym rejestrze lokali wynajmowanych na krótko, wysokich karach za nieprzestrzeganie przepisów, a nawet o zapewnieniu gminom możliwości wyznaczania stref wolnych od najmu krótkoterminowego.
Czytaj więcej
Krótkoterminowy najem mieszkań w blokach ma być mocno ograniczony, ale nie przez nadanie uprawnie...
Poselski projekt Polski 2050 zakłada, że bez zgody wspólnot mieszkaniowych czy zarządów spółdzielni właściciel nie będzie mógł wynajmować mieszkania na doby.
Z kolei projekt rządowy, za który odpowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki, sięga po przepisy przeciwpożarowe. Założenia są takie: maksymalnie sześć mieszkań i nie więcej niż 30 miejsc noclegowych, tylko na kondygnacjach do 25 metrów od ziemi. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wynajem w bloku będzie traktowany jak usługa hotelowa. Zwykłe budynki mieszkalne pewnie nie będą w stanie spełnić restrykcyjnych regulacji. Rządowy projekt pod obrady Rady Ministrów ma trafić w pierwszym kwartale 2026 roku.
Ministerstwo Sportu i Turystyki szacuje, że w Polsce wynajmuje się na doby ok. 100 tys. lokali, to ok. 10 proc. wszystkich lokali na tym rynku.
Eksperci sieciowej agencji Freedom oceniają, że planowane regulacje to największa od lat zmiana zasad najmu krótkoterminowego. Czy przepisy zakończą inwestowanie w tym sektorze rynku najmu? – Najem krótkoterminowy ma zostać jednoznacznie zrównany z usługą hotelarską. Najwięcej emocji wśród właścicieli i ekspertów rynku budzi jednak propozycja przyznania gminom prawa do wyznaczania stref, w których najem krótkoterminowy w mieszkaniach będzie zakazany – mówią.
Tomasz Woźniak, dyrektor ds. prawnych Freedom, uważa, że właśnie ten przepis może mieć największe znaczenie dla właścicieli nieruchomości. – Centralny rejestr i kary porządkują rynek i poprawiają egzekucję prawa, ale nie ingerują w istotę prawa własności. Przełomowa jest możliwość wprowadzania stref wolnych od najmu krótkoterminowego. To realne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, które w niektórych lokalizacjach może podważyć opłacalność dotychczasowych inwestycji – zaznacza dyrektor Wnuk.
Zdaniem ekspertów agencji nowe regulacje oznaczają „przesunięcie akcentu z maksymalnej swobody właścicieli w stronę ochrony lokalnych społeczności”. – To rodzi pytania o proporcjonalność ograniczeń, jednocześnie zmuszając inwestorów do weryfikacji strategii – zaznaczają.
Czytaj więcej
Nie każdy chce i nie każdy może kupić sobie mieszkanie. Dach nad głową oferuje zdominowany przez...
Pośrednicy podkreślają, że planowane zmiany nie oznaczają końca najmu krótkoterminowego jako takiego, ale oznaczają więcej obowiązków dla właścicieli i zmuszają do indywidualnej oceny opłacalności tego modelu w danej lokalizacji.
– Model najmu krótkoterminowego przestanie być prostym sposobem na szybki dodatkowy dochód. Nowe obowiązki, koszty dostosowania lokali do wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz ryzyko lokalnych zakazów sprawiają, że opłacalne będą przede wszystkim najlepsze lokalizacje i nieruchomości w profesjonalnym zarządzaniu najmem – przewiduje Paulina Miszkiel z Freedom Gdynia. – Wielu właścicieli już dziś rozważa przejście na najem długoterminowy lub czeka na ostateczny kształt przepisów – podkreśla.
Także Piotr Śniegarewicz z Freedom Olsztyn Stare Miasto uważa, że nie mówimy o końcu rynku, ale o końcu pełnej swobody. – Znika premia za brak procedur, a najem krótkoterminowy wchodzi w etap większej transparentności. W dobrych lokalizacjach nadal ma sens, natomiast przypadkowe, źle prowadzone oferty mogą przestać się bilansować – zwraca uwagę.
Eksperci Freedom podkreślają, że wpływ zmian na całość rynku mieszkaniowego najpewniej będzie mniejszy, niż się często zakłada. - Najem krótkoterminowy w Polsce stanowi niewielki fragment zasobu mieszkaniowego, szacunkowo ok. 0,05 proc. wszystkich lokali w kraju. Nawet w największych miastach jego udział nie przekracza 0,5 proc. - podają, powołując się na dane z raportu Airbnb.
Czytaj więcej
Pod pretekstem przepisów przeciwpożarowych ustawa ograniczy pewnej grupie właścicieli mieszkań mo...
– Ograniczenie najmu krótkoterminowego nie spowoduje masowego spadku czynszów ani zalania rynku mieszkaniami na sprzedaż. Ceny najmu zależą od wielu czynników: stóp procentowych, demografii, migracji czy podaży nowych mieszkań. Efekty nowych regulacji prawnych dotyczących najmu krótkoterminowego będą raczej lokalne i umiarkowane – przewiduje Paulina Miszkiel.
Zdaniem ekspertów najbliższe miesiące upłyną pod znakiem wyczekiwania i analiz. - Część właścicieli będzie obserwować decyzje samorządów, inni rozważą zmianę modelu najmu lub sprzedaż mieszkań w lokalizacjach najbardziej narażonych na ograniczenia. Nowe regulacje oznaczają zatem nie tyle koniec ery najmu, co korektę strategii – oceniają.
Czytaj więcej
Rynek przechyla się na stronę najemcy. Inwestorzy, choć boją się zmieniającego się prawa, wciąż u...
Z kolei Łukasz Browarczyk, pośrednik z trójmiejskiej agencji BIG Property, akcentuje, że najem krótkoterminowy to zaledwie ok. 10 proc. wszystkich wynajmowanych mieszkań. – Z tego ponad połowa jest obsługiwana przez firmy specjalizujące się w najmie krótkoterminowym, które pomogą lub wyręczą właścicieli we wprowadzeniu nowych regulacji – uważa. – W samym Trójmieście powstaje ponad tysiąc lokali użytkowych przeznaczonych na najem średnio- i krótkoterminowy, których nie będą dotyczyły wszystkie wymagania, a na pewno będzie łatwiej je przejść – jak na przykład zgoda wspólnoty.
Według Łukasza Browarczyka nowe regulacje nie wpłyną na podejście inwestorów do zakupu nieruchomości. – Nie będą one również skutkowały zmianami stawek najmu, ponieważ muszą być wciąż konkurencyjne z szeroką bazą hotelową – wyjaśnia pośrednik z BIG Property.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sprzedaż nowych mieszkań w IV kwartale się poprawiła, okupiona rabatami. Jak długo będzie trwać rynek klienta?
Ceny mieszkań już nie rosną w dwucyfrowym tempie. Dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na zakup lokalu, sytuacja...
Usługa pośrednika w obrocie nieruchomościami w przypadku sprzedaży przeciętnego mieszkania może kosztować kilkan...
Nie tylko dostępność kredytów hipotecznych i ceny mieszkań wpływają na decyzję o ich zakupie. Polacy boją się ro...
Ponad 16,1 tys. zł w Warszawie, ponad 13,9 tys. zł w Krakowie, 7,5 tys. zł w Łodzi – średnio tyle płaciliśmy za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas