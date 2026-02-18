Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyzwania stoją przed systemem opieki długoterminowej w Polsce w kontekście starzejącego się społeczeństwa?

Jakie są trzy główne filary systemu opieki długoterminowej w Polsce?

Jakiego filara brakuje? Dlaczego nie mamy PRS-ów dla seniorów?

Jak sytuacja opieki długoterminowej w Polsce wypada na tle innych krajów europejskich?

Jakie różnice w dostępności miejsc w placówkach opiekuńczych występują między poszczególnymi województwami?

Polska musiałaby dysponować 276 tys. miejsc w placówkach opiekuńczych wobec 152 tys. obecnie, aby w perspektywie do 2040 r. zapewnić modelowy poziom dostępności miejsc dla populacji w wieku 75 lat i więcej, czyli 6 proc. Oznacza to konieczność utworzenia przynajmniej 124 tys. nowych miejsc – wynika z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowej Izby Domów Opieki „Rynek opieki długoterminowej w Polsce”.

Dynamicznie przybywa prywatnych domów opieki dla seniorów

Prognozy demograficzne dla Polski są nieubłagane. Społeczeństwo się starzeje. O ile w 2023 r. liczba osób w wieku 75 lat i powyżej wynosiła 2,9 mln i miała 7,7-proc. udział w populacji, to prognoza na 2030 r. to odpowiednio 4 mln i 10,9 proc., a 2040 r. 4,6 mln i 13,2 proc., by w 2060 r. sięgnąć już odpowiednio 5,8 mln i 18,8 proc.

System opieki długoterminowej w Polsce opiera się na trzech filarach: