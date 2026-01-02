Aktualizacja: 03.01.2026 12:54 Publikacja: 02.01.2026 04:00
Na rynku jest 50 tys. mieszkań w krótkim najmie, z czego 60 proc. to szara strefa – szacuje Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego.
Foto: mat. prasowe
Najem krótkoterminowy w blokach mieszkalnych ma zostać mocno ograniczony. Złożony na początku grudnia projekt poselski (Polska 2050) przewiduje wprost uprawnienia dla wspólnot mieszkaniowych i zarządów spółdzielni – bez zgody tychże właściciel mieszkania nie będzie mógł go wynajmować.
Złożony przed świętami w kancelarii premiera projekt rządowy (Ministerstwo Sportu i Turystyki) tak daleko nie idzie, a to z powodu wątpliwości co do konstytucyjności takich rozwiązań, niemniej krótki najem chce ukrócić przepisami przeciwpożarowymi. Maksimum sześć mieszkań z nie więcej niż 30 miejscami noclegowymi i na kondygnacjach nie wyżej niż 25 m od ziemi – to próg działania uproszczonych przepisów. Jeśli te przesłanki nie będą spełnione, wówczas będą obowiązywać pełne wymagania właściwe dla hoteli, co w przypadku budynków mieszkalnych będzie praktycznie niemożliwe do wykonania.
Ustawa poselska miałaby wejść w życie po półrocznym vacatio legis, przewidywana jest też roczna karencja dla tych, którzy prowadzili najem krótkoterminowy przed wejściem ustawy w życie.
Projekt rządowy dla omawianego zakresu miałby wejść w życie 1 stycznia 2031 r.
Pytanie, jak Sejm podejdzie do projektu poselskiego, który powstał w wyniku zniecierpliwienia tempem prac resortu sportu. W trwających do 3 stycznia internetowych konsultacjach społecznych pod względem wypełnionych już ankiet ustawa ustępuje tylko projektowi znoszącemu zakaz udziału w polowaniach osób w wieku poniżej 18 roku życia.
Czytaj więcej
W projekcie rządowym, regulującym najem krótkoterminowy, nie znajdzie się wymóg uzyskania zgody w...
Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, koncepcję rządową – przepisami ppoż. w krótki najem – nazywa wprost populistyczną wrzutką.
– Ten przepis, wprowadzony w ramach konsultacji międzyresortowych, burzy spójność szykowanej ustawy, którą ocenialiśmy do tej pory jako dobrą propozycję, będącą konsensusem, jeśli chodzi o interes wszystkich zainteresowanych tematem środowisk. Minister Ireneusz Raś twierdzi, że jeśli pojawi się siódmy obiekt w budynku, to będzie trzeba przekształcić wszystkie mieszkania, w których świadczone są usługi zakwaterowania, na lokale użytkowe. Z doświadczenia wiemy, że przekształcenie pojedynczych lokali jest niewykonalne. Dlatego takie brzmienie przepisu spowoduje ograniczenie funkcjonowania branży najmu krótkoterminowego pod pretekstem wymagań przeciwpożarowych. I to jest właściwy cel tej „wrzutki”. Niestety, ograniczy to pewnej grupie właścicieli mieszkań możliwość dysponowania swoim majątkiem, czyli możliwość przekazania ich w najem operatorom usług najmu krótkoterminowego. Widzimy tu ukłon w stronę populistycznych środowisk, które liczą, że w ten sposób zwiększy się lawinowo dostępność mieszkań na wynajem długoterminowy – mówi Żurawski.
Czytaj więcej
Prawo do dysponowania nieruchomością jest zagwarantowane w Konstytucji. Najmu krótkoterminowego m...
Prezes Żurawski podkreśla, że na rynku funkcjonuje ok. 50 tys. mieszkań w najmie krótkoterminowym, z czego 60 proc. w szarej strefie – zatem wystarczą przepisy likwidujące szarą strefę, żeby na rynek wróciło około 30 tys. mieszkań.
– Pojawiają się oczywiste pytania do warunków proponowanych w ustawie. Dlaczego akurat sześć mieszkań, skoro w budynku może być ich 10 albo 400? Wcześniej minister mówił nam o progu 50 proc. mieszkań, co było bardziej logiczne. Czy turyści stwarzają większe zagrożenie pożarowe niż stali mieszkańcy budynku? Ale najważniejsze jest fundamentalne pytanie: co przepis ma zmienić, bo na pewno nie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Od prawie siedmiu lat zabiegamy o stworzenie dla naszych obiektów wymagań przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych. Niestety, zamiast zespołu międzyresortowego do ich ustalenia, dostaliśmy taki absurdalny przepis. W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać, że to „liberalizacja” obecnych przepisów. Tyle, że dla naszych obiektów wymagań nikt nigdy nie stworzył – podsumowuje Żurawski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W grudniu deweloperzy wprowadzali do sprzedaży bardzo drogie mieszkania. Jak nowa oferta wpłynęła na średnie ceny?
Ceny nowych mieszkań w pierwszej połowie 2026 r. mogą się stabilizować. W kolejnych miesiącach część lokali może...
Przeciętny czas sprzedaży mieszkań się wydłuża. W wielu przypadkach konieczna jest korekta ceny. Pozyskanie klie...
Nowym właścicielem galerii w Warszawie została firma z Grupy Era Park.
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Krótkoterminowy najem mieszkań w blokach ma być mocno ograniczony, ale nie przez nadanie uprawnień wspólnotom –...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas