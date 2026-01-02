Najem krótkoterminowy w blokach mieszkalnych ma zostać mocno ograniczony. Złożony na początku grudnia projekt poselski (Polska 2050) przewiduje wprost uprawnienia dla wspólnot mieszkaniowych i zarządów spółdzielni – bez zgody tychże właściciel mieszkania nie będzie mógł go wynajmować.

Złożony przed świętami w kancelarii premiera projekt rządowy (Ministerstwo Sportu i Turystyki) tak daleko nie idzie, a to z powodu wątpliwości co do konstytucyjności takich rozwiązań, niemniej krótki najem chce ukrócić przepisami przeciwpożarowymi. Maksimum sześć mieszkań z nie więcej niż 30 miejscami noclegowymi i na kondygnacjach nie wyżej niż 25 m od ziemi – to próg działania uproszczonych przepisów. Jeśli te przesłanki nie będą spełnione, wówczas będą obowiązywać pełne wymagania właściwe dla hoteli, co w przypadku budynków mieszkalnych będzie praktycznie niemożliwe do wykonania.

Ustawa poselska miałaby wejść w życie po półrocznym vacatio legis, przewidywana jest też roczna karencja dla tych, którzy prowadzili najem krótkoterminowy przed wejściem ustawy w życie.

Projekt rządowy dla omawianego zakresu miałby wejść w życie 1 stycznia 2031 r.

Pytanie, jak Sejm podejdzie do projektu poselskiego, który powstał w wyniku zniecierpliwienia tempem prac resortu sportu. W trwających do 3 stycznia internetowych konsultacjach społecznych pod względem wypełnionych już ankiet ustawa ustępuje tylko projektowi znoszącemu zakaz udziału w polowaniach osób w wieku poniżej 18 roku życia.