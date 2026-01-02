Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Krótki najem mieszkań i przeciwpożarowa furtka

Pod pretekstem przepisów przeciwpożarowych ustawa ograniczy pewnej grupie właścicieli mieszkań możliwość dysponowania swoim majątkiem – mówi szef Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.

Publikacja: 02.01.2026 04:00

Na rynku jest 50 tys. mieszkań w krótkim najmie, z czego 60 proc. to szara strefa – szacuje Polskie

Na rynku jest 50 tys. mieszkań w krótkim najmie, z czego 60 proc. to szara strefa – szacuje Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Najem krótkoterminowy w blokach mieszkalnych ma zostać mocno ograniczony. Złożony na początku grudnia projekt poselski (Polska 2050) przewiduje wprost uprawnienia dla wspólnot mieszkaniowych i zarządów spółdzielni – bez zgody tychże właściciel mieszkania nie będzie mógł go wynajmować.

Złożony przed świętami w kancelarii premiera projekt rządowy (Ministerstwo Sportu i Turystyki) tak daleko nie idzie, a to z powodu wątpliwości co do konstytucyjności takich rozwiązań, niemniej krótki najem chce ukrócić przepisami przeciwpożarowymi. Maksimum sześć mieszkań z nie więcej niż 30 miejscami noclegowymi i na kondygnacjach nie wyżej niż 25 m od ziemi – to próg działania uproszczonych przepisów. Jeśli te przesłanki nie będą spełnione, wówczas będą obowiązywać pełne wymagania właściwe dla hoteli, co w przypadku budynków mieszkalnych będzie praktycznie niemożliwe do wykonania.

Ustawa poselska miałaby wejść w życie po półrocznym vacatio legis, przewidywana jest też roczna karencja dla tych, którzy prowadzili najem krótkoterminowy przed wejściem ustawy w życie.

Projekt rządowy dla omawianego zakresu miałby wejść w życie 1 stycznia 2031 r.

Pytanie, jak Sejm podejdzie do projektu poselskiego, który powstał w wyniku zniecierpliwienia tempem prac resortu sportu. W trwających do 3 stycznia internetowych konsultacjach społecznych pod względem wypełnionych już ankiet ustawa ustępuje tylko projektowi znoszącemu zakaz udziału w polowaniach osób w wieku poniżej 18 roku życia.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś
Nieruchomości
Wiceminister Ireneusz Raś: rząd proponuje 50 tys. zł kary za najem na doby bez rejestracji

Przeciwpożarowy wytrych. Mieszkań w krótkim najmie ma być w blokach mniej

Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, koncepcję rządową – przepisami ppoż. w krótki najem – nazywa wprost populistyczną wrzutką.

– Ten przepis, wprowadzony w ramach konsultacji międzyresortowych, burzy spójność szykowanej ustawy, którą ocenialiśmy do tej pory jako dobrą propozycję, będącą konsensusem, jeśli chodzi o interes wszystkich zainteresowanych tematem środowisk. Minister Ireneusz Raś twierdzi, że jeśli pojawi się siódmy obiekt w budynku, to będzie trzeba przekształcić wszystkie mieszkania, w których świadczone są usługi zakwaterowania, na lokale użytkowe. Z doświadczenia wiemy, że przekształcenie pojedynczych lokali jest niewykonalne. Dlatego takie brzmienie przepisu spowoduje ograniczenie funkcjonowania branży najmu krótkoterminowego pod pretekstem wymagań przeciwpożarowych. I to jest właściwy cel tej „wrzutki”. Niestety, ograniczy to pewnej grupie właścicieli mieszkań możliwość dysponowania swoim majątkiem, czyli możliwość przekazania ich w najem operatorom usług najmu krótkoterminowego. Widzimy tu ukłon w stronę populistycznych środowisk, które liczą, że w ten sposób zwiększy się lawinowo dostępność mieszkań na wynajem długoterminowy – mówi Żurawski.

Czytaj więcej

Kamil Krzyżanowski, prezes firmy Renters.
Nieruchomości
Wystarczą proste rozwiązania, by uregulować najem krótkoterminowy mieszkań

Ile mieszkań pracuje na rynku najmu na doby?

Prezes Żurawski podkreśla, że na rynku funkcjonuje ok. 50 tys. mieszkań w najmie krótkoterminowym, z czego 60 proc. w szarej strefie – zatem wystarczą przepisy likwidujące szarą strefę, żeby na rynek wróciło około 30 tys. mieszkań.

– Pojawiają się oczywiste pytania do warunków proponowanych w ustawie. Dlaczego akurat sześć mieszkań, skoro w budynku może być ich 10 albo 400? Wcześniej minister mówił nam o progu 50 proc. mieszkań, co było bardziej logiczne. Czy turyści stwarzają większe zagrożenie pożarowe niż stali mieszkańcy budynku? Ale najważniejsze jest fundamentalne pytanie: co przepis ma zmienić, bo na pewno nie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Od prawie siedmiu lat zabiegamy o stworzenie dla naszych obiektów wymagań przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych. Niestety, zamiast zespołu międzyresortowego do ich ustalenia, dostaliśmy taki absurdalny przepis. W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać, że to „liberalizacja” obecnych przepisów. Tyle, że dla naszych obiektów wymagań nikt nigdy nie stworzył – podsumowuje Żurawski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania najem krótkoterminowy wynajem krótkoterminowy
Gdy na rynku pojawia się duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, na ogół podwyżs
Nieruchomości
Deweloperzy dosypują do oferty. Gdańsk depcze po piętach stolicy
Sprzedaż nowych mieszkań jest stabilna
Nieruchomości
Duża oferta nowych mieszkań blokuje wzrost cen. Na razie
Chętni na mieszkania nie stoją w kolejkach
Nieruchomości
Chętni na mieszkania nie stoją w kolejkach
Ferio Wawer w Warszawie to centrum łączące funkcje handlowe z usługowymi i rekreacyjnymi
Nieruchomości
Centrum handlowe Ferio Wawer w nowych rękach
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Nie więcej niż sześć mieszkań w bloku będzie mogło pracować na rynku najmu krótkoterminowego – taki
Nieruchomości
Idzie rewolucja. Rząd przepisami przeciwpożarowymi uderza w krótki najem
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama