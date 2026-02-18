05:48 W nocnym ataku Rosji na Mikołajów uszkodzone zostały budynki mieszkalne

Informacje o ataku przekazał gubernator obwodu mikołajowskiego, Witalij Kim.

05:42 Rosjanie informują, że w nocy strącili 43 ukraińskie drony

Drony były strącane nad obwodem briańskim (21), obwodem biełgorodzkim i okupowanym Krymem (po 6), obwodem kurskim (5), obwodem rostowskim i Czuwaszją (po 2) i nad Morzem Czarnym (1).

05:38 Po pierwszym dniu negocjacji pokojowych w Genewie Wołodymyr Zełenski pyta: Czego chcą Rosjanie?

Jesteśmy gotowi zmierzać szybko do porozumienia pokojowego i zakończenia wojny. Jedyne pytanie skierowane jest do Rosjan: czego oni chcą? A także, czy Rosja poniesie konsekwencje tego, że „Szhahedy”, pociski, fantazjowanie o historii znaczą dla nich więcej niż prawdziwa dyplomacja, dyplomacja i trwały pokój – stwierdził ukraiński prezydent.

04:48 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataków dronów m.in. na samobieżną haubice Msta

Ataki miały miejsce na kierunku południowosłobodziańskim. Oprócz haubic Msta ich celem były też haubice D-30 i D-20.

04:45 Dniepr usunie pomnik radzieckiego generała

Z ulic Dniepru zniknie pomnik generała Wasilija Margiełowa, dowódcy Wojsk Powietrzno-Desantowych ZSRR. W jego miejscu powstanie pomnik ku czci ukraińskich wojsk powietrzno-desantowych.

04:42 Od początku roku ukraińskie drony zaatakowały ok. 240 celów na dalekim zapleczu frontu

Informacje takie podają Siły Systemów Bezzałogowych – ukraińskie wojska dronowe. Zaatakowane cele znajdowały się zarówno w głębi Rosji, jak i na terenach okupowanych. W komunikacie czytamy, że na liście celów są obiekty przemysłu paliwowego oraz obronnego, zestawy obrony przeciwlotniczej i stacje radarowe.

04:33 W obwodzie lwowskim rozbito grupę, która pomagała poborowym opuszczać granice kraju przy użyciu paszportów osób w wieku emerytalnym

Nielegalny przerzut poborowych za granicę zorganizował inspektor celny, któremu pomagał kierowca – ten drugi miał prawo do opuszczania granic Ukrainy z racji wykonywanego zawodu. W całym procederze pomagał jeszcze funkcjonariusz straży granicznej. Ten ostatni podjął potem współpracę ze śledczymi i pomógł w zebraniu dowodów przestępstwa. Jak podała ukraińska Prokuratura Generalna grupa pomagała mężczyznom w wieku poborowym, którzy w czasie stanu wojennego nie mają prawa opuszczać terytorium Ukrainy, w przekraczaniu granicy przy użyciu paszportów osób w wieku emerytalnym. W ramach procederu używano m.in. paszportu nieżyjącego, 70-letniego ojca celnika i 77-letniego krewnego kierowcy zaangażowanego w proceder. Za pomoc w przekraczaniu granicy inkasowano 15 tys. dolarów od osoby. Śledczy ustalili, że udało się w ten sposób przemycić za granicę co najmniej trzy osoby, w tym jednego dezertera.

Materiały ze śledztwa Foto: Prokuratura generalna Ukrainy

04:29 Środa będzie drugim dniem negocjacji pokojowych w Genewie

Negocjacje odbywają się w trójstronnym formacie (USA, Ukraina, Rosja). Po dwóch rundach takich negocjacji w Abu Zabi tym razem zespoły negocjacyjne spotkały się w Hotelu Intercontinental w Genewie. Rozmowy toczą się za zamkniętymi drzwiami. We wtorek rozmowy trwały sześć godzin i miały być „bardzo napięte” - jak podaje źródło w rosyjskim zespole negocjacyjnym.

04:28 W nocy działanie wstrzymało pięć rosyjskich lotnisk

Samoloty przestały przyjmować i odprawiać lotniska w Czeboksarach, Kazaniu, Kałudze, Saratowie i Wołgogradzie.

04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1455 dniu wojny

