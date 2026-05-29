Z fali upałów korzystają nie tylko wielbiciele kąpieli, ale i niechciane zwierzę – korowódka dębówka. Motyl ten lubi ciepłe i suche warunki. Na południu Niemiec w Badenii-Wirtembergii nad jeziorem Waidsee z powodu korowódki dębówki zamknięto część terenu, a w wielu miejscach w Niemczech zwalcza się te zwierzęta w licznych akcjach.

W graniczących z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Brandenburgii, a także w Saksonii-Anhalt na wschodzie Niemiec z helikopterów rozpylano na obszarze wielu setek hektarów środek owadobójczy oparty na bakteriach. W innych regionach profilaktycznie spryskiwano wybrane dęby, m.in. na terenie przedszkoli, cmentarzy i przy boiskach sportowych.

Niepozorny motyl groźny dla zdrowia. Uwaga na korowódkę dębówkę

W Lipsku w tym roku do akcji na terenach zielonych wkraczają nicienie jako środek zwalczający, a gdzie indziej gniazda z zainfekowanych drzew są odsysane. Maleńkie, parzące włoski gąsienic korowódki dębówki mogą bowiem wywoływać silne reakcje alergiczne, podrażnienia skóry oraz problemy z oddychaniem. Często wrażliwość nasila się wraz z liczbą kontaktów. Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Środowiska (UBA) zaleca w miarę możliwości unikać obszarów z zainfekowanymi drzewami.

Duże, przypominające pajęczyny oprzędy na krzewach i drzewach często budzą obawy, że chodzi o korowódkę dębówkę. Najczęściej jednak są one dziełem motyli namiotnikowatych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wewnątrz oplecionych części roślin można dostrzec białawe gąsienice z czarnymi plamkami, w dużej mierze pozbawione włosków.

W przeciwieństwie do korowódki dębówki (Thaumetopoea processionea), która niemal wyłącznie atakuje dęby, namiotniki wykorzystują wiele gatunków drzew i krzewów. Ponadto gniazda korowódki są bardziej zwarte i znajdują się głównie na pniach lub w rozwidleniach gałęzi.

Korowódka dębówka pochodzi pierwotnie z południowo-wschodniej Europy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Niemczech występowała bardzo rzadko. Obecnie coraz częściej dochodzi do masowego rozmnażania tych motyli nocnych. „W związku ze zmianami klimatycznymi i cieplejszymi miesiącami wiosennymi należy spodziewać się rozszerzania obszarów ich występowania” – informuje UBA.