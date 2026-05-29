Po raz pierwszy w historii na zaproszenie organizatorów do Polski przybył jeden z najbardziej wpływowych tradycyjnych przywódców Afryki, reprezentujący dziedzictwo jednej z najważniejszych społeczności Ghany. W wydarzeniu organizowanym udział wzięli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Domański, Åsa Regnér z UNESCO, Martin Vohánka oraz przedstawiciele Goldman Sachs i ElevenLabs. ChangeMAKERS stało się platformą rozmowy o nowym otwarciu relacji Polski i Ghany oraz o roli Europy i Afryki w świecie, który wymaga odwagi do wyobrażenia przyszłości na nowo.

TOP CHARITY ChangeMAKERS 2026: biznes, technologia, dyplomacja i filantropia

TOP CHARITY ChangeMAKERS 2026, w ramach nagradzanej międzynarodowymi nagrodami inicjatywy TOP CHARITY, po raz kolejny zgromadziło liderów biznesu, dyplomacji, technologii, kultury, sztuki i filantropii ponad podziałami. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „The Age of Reimagination. Art, Business and Philanthropy”, akcentując potrzebę redefinicji współczesnego przywództwa, nie tylko przez pryzmat wzrostu gospodarczego, ale także odpowiedzialności, edukacji, kultury, innowacji i długofalowego wpływu społecznego.

Centralnym wątkiem wydarzenia stały się historyczna wizyta Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, oraz Afryka jako jeden z kluczowych kierunków przyszłości dla biznesu, technologii i międzynarodowych partnerstw. Tegoroczne ChangeMAKERS pokazało kontynent nie jako obszar przyszłej pomocy, lecz jako przestrzeń realnych możliwości gospodarczych: najmłodszy demograficznie rynek świata, liczący 1,49 miliarda ludzi, z medianą wieku 19,7 lat, 600 milionami internautów i jedną z największych stref wolnego handlu na świecie–AfCFTA, obejmującą 54 państwa. Szczególnie szybko rozwijają się tam fintech, infrastruktura cyfrowa i usługi finansowe, a subsaharyjska Afryka odpowiada już za 70 proc. globalnego wolumenu mobile money, czyli 832 miliardy dol. rocznie. Power speech króla Asante oraz panel „Why Africa? The best time to invest in Africa is NOW!” pokazały więc Afrykę jako strategiczną przestrzeń współpracy gospodarczej, innowacji, kapitału i nowych kierunków ekspansji polskiego biznesu.

Powitanie Otumfuo Osei Tutu II, 16. króla rodu Asante.

Ten współczesny kontekst ma również głębokie historyczne tło. Polska i Ghana już w latach 60. budowały relacje dyplomatyczne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne. W 1961 r. Warszawę odwiedził pierwszy prezydent Ghany, Kwame Nkrumah, kilka lat po odzyskaniu przez Ghanę niepodległości i kilka miesięcy po przełomowym roku 1960, nazywanym Rokiem Afryki. Polska była wówczas jednym z krajów rozwijających kontakty z nowo powstającymi państwami afrykańskimi, a studenci z Ghany i innych krajów kontynentu przyjeżdżali do Polski na studia. Dziś, ponad sześć dekad później, TOP CHARITY ChangeMAKERS podejmuje ten dialog na nowo, w duchu reconnecting & revitalizing: odnawiania więzi, ożywiania współpracy i budowania mostów między Europą a Afryką.

„Polska wie, co znaczy bronić swojej tożsamości. Polska wie, co znaczy podnieść się po przeciwnościach losu. Polska zna wartość odwagi, wiary, rodziny, poświęcenia i godności narodowej. Afryka również zna te wartości. Ghana je zna. Tanzania je zna. Nasze historie nie są identyczne, ale wzajemnie ze sobą rezonują. Polska doświadczyła okupacji, podziałów, wojny i odbudowy. Afryka doświadczyła niewolnictwa, kolonializmu, wyzysku oraz wciąż trwającej walki o sprawiedliwość gospodarczą. Jednak ani Polska, ani Afryka nie zaakceptowały cierpienia jako ostatniego rozdziału swojej historii. Przetrwaliśmy. Odbudowaliśmy się. Zachowaliśmy pamięć o tym, kim jesteśmy. Dziś jesteśmy powołani nie tylko do pamiętania, ale także do budowania przyszłości. Świat się zmienia” – mówił Otumfuo Osei Tutu II, 16. Król Asante z Ghany, podczas swojego wystąpienia w trakcie konferencji TOP CHARITY ChangeMAKERS.

Współczesna gospodarka i przywództwo

W jubileuszowej edycji TOP CHARITY ChangeMAKERS udział wzięli również m.in. Åsa Regnér, zastępczyni Dyrektora Generalnego UNESCO, partnera honorowego TOP CHARITY, była zastępczyni Dyrektor Wykonawczej UN Women i jedna z najważniejszych europejskich ekspertek w obszarze praw kobiet, edukacji i polityki społecznej; Martin Vohánka, czeski przedsiębiorca, założyciel Eurowag Group i laureat tegorocznej nagrody Philanthropic Impact Award, Marwan Zakhem, twórca Kempinski Hotel Gold CoastCity w Akrze oraz założyciel Gallery 1957; a także Clare Maguire, ekspertka w obszarze sztucznej inteligencji, przedsiębiorczyni i mówczyni zajmująca się przecięciem AI, neuronauki i przemysłów kreatywnych.

Otumfuo Osei Tutu II, 16. króla rodu Asante z Omeną Mensah.

Wczoraj usłyszeliśmy od Omeny Mensah, że demokracja jest czymś niezwykle cennym – dla Polski, dla mojej ojczyzny, Szwecji i dla nas wszystkich. Jednym z regionów, które odgrywają szczególnie ważną rolę w tych rozmowach, jest Afryka. Jeszcze w ubiegłym tygodniu ambasadorowie reprezentujący afrykańskie państwa członkowskie UNESCO wspólnie zorganizowali Tydzień Afryki w UNESCO, gromadząc polityków, naukowców, artystów, szefów kuchni, tancerzy oraz wielu innych uczestników, aby rozmawiać o współczesnej Afryce – jej wyzwaniach, możliwościach, młodym pokoleniu i organizacjach wspierających kobiety. UNESCO działa w wielu krajach afrykańskich, wspierając różne obszary swojej misji. W ramach Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji UNESCO zmobilizowało w ciągu ostatnich dwóch lat 150 milionów dol. na rozwój edukacji w Afryce. Prowadzimy również działania w obszarze nauki, gospodarki wodnej – która była głównym tematem ubiegłotygodniowego Tygodnia Afryki – promując dostęp do czystej i bezpiecznej wody, a także w obszarze kultury, wspierając artystów oraz różnorodne formy ekspresji kulturowej na całym kontynencie. Niestety, dziewczęta znacznie częściej niż chłopcy przerywały edukację i rzadziej do niej wracały. To jeden z powodów, dla których dalsze inwestowanie w wysokiej jakości edukację dostępną dla wszystkich pozostaje tak istotne – mówiła Åsa Regnér, Deputy Director-General UNESCO.

Åsa Regnér, Deputy Director-General UNESCO.

Program wydarzenia objął najważniejsze tematy współczesnej gospodarki i przywództwa: sztukę w erze AI, odporność państwa, przyszłość inwestycji w Afryce oraz rolę liderów w czasach globalnej niepewności. Szczególne znaczenie miał power speech Asantehene poświęcony przywództwu wykraczającemu poza politykę, opartemu na wartościach, odpowiedzialności, edukacji i długoterminowej wizji.

Czym jest TOP CHARITY ChangeMAKERS?

TOP CHARITY ChangeMAKERS to platforma ludzi, którzy rozumieją, że współczesne przywództwo nie może opierać się wyłącznie na biznesie, kapitale czy technologii. Musi być zakorzenione w odpowiedzialności, edukacji, kulturze i gotowości do budowania relacji ponad granicami. Bardzo się cieszę, że Polska może dziś odnawiać kontakt z Ghaną i otwierać nowy rozdział tej historii. Mój świętej pamięci tata, który wywodził się z rodu Asante, przyjechał do Polski na studia medyczne w latach 60., w czasie, gdy Polska i Ghana budowały swoje pierwsze mosty dyplomatyczne, edukacyjne i kulturalne. W latach 1956–1975 Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim przygotowała do studiów ponad 1 100 osób z Afryki, które później kształciły się na polskich uczelniach. To nie jest abstrakcyjna historia dyplomacji, to historia ludzi, edukacji i relacji, które warto dziś odzyskać. Mam nadzieję, że tegoroczna wizyta Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, pozwoli nam te więzi nie tylko przypomnieć, ale zbudować je na nowo, w duchu współpracy, szacunku i wspólnej odpowiedzialności za przyszłość – mówi Omenaa Mensah.

Afrykański wątek TOP CHARITY 2026 rozpoczął się już wcześniej, podczas drugiej edycji Malta Biennale, gdzie OmenaArt Foundation zaprezentowała pawilon „Redefining. Polish-Ghanaian Textile Narratives”, nagrodzony tytułem Najlepszego Pawilonu podczas ceremonii wręczenia Maltańskiego Sokoła. Projekt, oparty na współpracy artystek z Polski i Ghany, przywoływał mało znany wątek historycznej solidarności między oboma krajami, przekształcając go w wizję przyszłej współpracy opartej na nadziei, empatii i wzajemnym zrozumieniu. Inspiracją dla wystawy była filozofia Ubuntu, „Jestem, ponieważ jesteśmy”, podkreślająca współzależność ludzi i wspólnot.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

TOP CHARITY powstało w 2022 r. jako odpowiedź środowiska biznesowego na kryzys humanitarny wywołany wojną w Ukrainie. W ciągu czterech edycji inicjatywa zebrała blisko 150 milionów zł, wspierając działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i pomocowe w Polsce oraz za granicą. Dzięki środkom zebranym podczas poprzednich edycji udało się m.in. objąć wsparciem ponad 1 200 dzieci i młodzieży w polskich domach dziecka, wesprzeć edukację ponad 7 000 uczniów, uratować prawie 580 dzieci z niewolniczej pracy w Ghanie oraz sfinansować stypendia i programy rozwojowe dla 99 studentek i studentów z Polski na najlepszych zagranicznych uczelniach.

Dziś TOP CHARITY nie jest już wyłącznie galą fundraisingową, lecz całoroczną platformą wpływu społecznego, łączącą biznes, kulturę, dyplomację i filantropię. Jej rozwój pokazuje, że polska inicjatywa może skutecznie funkcjonować w globalnym ekosystemie partnerstw, od współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami kultury, po relacje z międzynarodowymi fundacjami i liderami opinii.

Rafał Brzoska podczas TOP CHARITY ChangeMAKERS 2026.

Znaczenie projektu potwierdzają także międzynarodowe wyróżnienia. TOP CHARITY zdobyło cztery nagrody Eventex Awards 2026, w tym trzy złote, a Polska zajęła drugie miejsce na świecie w klasyfikacji generalnej państw, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To sygnał, że polskie projekty łączące wysokie standardy organizacyjne, skuteczność komunikacyjną i realny wpływ społeczny mogą konkurować z najlepszymi inicjatywami na świecie.

TOP CHARITY ChangeMAKERS 2026 pokazało, że przyszłość filantropii i biznesu będzie należeć do tych, którzy potrafią łączyć pozornie odległe światy: kapitał i empatię, technologię i kulturę, lokalną odpowiedzialność i globalne ambicje. W tym sensie wizyta Asantehene w Polsce nie była wyłącznie wydarzeniem protokolarnym. Była symbolem nowego otwarcia, między Polską i Ghaną, Europą i Afryką, historią i przyszłością.

Wydarzenie odbyło się w historycznych wnętrzach Pałacu Zamoyskich, łącząc międzynarodowy dialog liderów z promocją polskiego dziedzictwa narodowego wśród 350 gości z Polski i zagranicy.

