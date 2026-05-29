Po raz pierwszy druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 odbyła się 12 stycznia, rywalizowały w niej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (277 głosów w I turze) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Reklama Reklama

Wbrew zapowiedziom, wyniki nie zostały podane do publicznej wiadomości, zaś Krajowa Komisja Wyborcza Polski 2050 wydała komunikat o unieważnieniu głosowania w drugiej turze. Jeden z członków partii informował, że z powodu nieprzewidzianych „problemów technicznych” internetowy system głosowania został przedwcześnie zamknięty, w związku z czym unieważniono całe głosowanie.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia: Moja decyzja o odejściu była błędna Głosowaliśmy przeciw odwołaniu minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski, bo zobowiązała się zrobić dwie rzeczy, na których nam zależało – mówił były...

Wybory przewodniczącego Polski 2050. Druga tura unieważniona

Przedstawiciele Polski 2050 stwierdzili, że sprawę powinna zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu” – głosiło oświadczenie zarządu partii, wydane 13 stycznia. Władze Polski 2050 informowały, że zdecydowały się złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

„Istnieje duże prawdopodobieństwo wpływania z zewnątrz na proces wyborczy, co musi zostać jednoznacznie zweryfikowane przez właściwe instytucje. Warto zaznaczyć, że w procesie głosowania odnotowano znacznie większą liczbę oddanych głosów niż liczba członków partii uprawnionych do głosowania, co dodatkowo uzasadnia konieczność dokładnego wyjaśnienia sprawy” – uzasadniały.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska bez powodzenia ubiegała się o stanowisko szefa Polski 2050 Foto: PAP/Artur Reszko

Ostatecznie druga tura wyborów szefa Polski 2050 została powtórzona. Władzę w ugrupowaniu przejęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zaś Paulina Hennig-Kloska odeszła z partii i z innymi byłymi członkami partii Szymona Hołowni założyła w Sejmie klub Centrum.

W piątek 29 maja Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła decyzję o umorzeniu dochodzenia w sprawie dokonania „przez nieznanego sprawcę, zakłócenia w istotny sposób pracy systemu informatycznego na stronie interankiety.pl poprzez utrudnienie dostępu i zmianę danych informatycznych na szkodę Partii Polska 2050 Szymona Hołowni”. Rzecznik prokuratury prok. Piotr Skiba poinformował, że decyzję podjęto „wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienie przestępstwa”.

Wkrótce więcej informacji