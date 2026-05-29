W piątek Sejm przyjął uchwałę z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. W dokumencie zwrócono między innymi uwagę na znaczenie wspólnych wartości demokratycznych, które łączą Polskę i USA, a także więzi historyczne obu narodów.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas A. Rose, który skierował list do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala. Dyplomata podziękował za hołd złożony Amerykanom przez polski parlament.

Ambasador USA: Świętujemy 250-lecie Ameryki z ogromną wdzięcznością wobec naszych polskich przyjaciół

Thomas A. Rose w liście podkreślił wyjątkowy charakter relacji polsko-amerykańskich i zapewnił, że zarówno on sam, jak i naród amerykański, nie zapomną tego gestu. Dyplomata podziękował nie tylko adresatom listu – Włodzimierzowi Czarzastemu i Pawłowi Kowalowi – ale również wszystkim posłom na Sejm. Jak zaznaczył, był to „niezwykły hołd”.

„Piszę, aby wyrazić moją serdeczną wdzięczność obu panom, a także wszystkim posłom na Sejm za wyjątkowy hołd oddany Stanom Zjednoczonym z okazji 250. rocznicy amerykańskiej niepodległości. Nie potrafię wskazać wielu chwil, które poruszyłyby mnie tak głęboko, jak moment, w którym przedstawiciele narodu polskiego uczcili trwającą od 250 lat przyjaźń między naszymi dwoma wielkimi narodami” – czytamy w dokumencie.

Rose zaznaczył, że „dzisiejszy hołd był nie tylko gestem dyplomatycznym, ale stanowił także mocne potwierdzenie wyjątkowej więzi, która łączy nasze dwa kraje – więzi ukształtowanej przez wspólne ideały, umocnionej wspólnymi poświęceniami i podtrzymywanej przez pokolenia Amerykanów i Polaków”. „Świętujemy 250-lecie Ameryki z ogromną wdzięcznością wobec naszych polskich przyjaciół, którzy stali u naszego boku z tak wielką lojalnością, odwagą i przekonaniem” – zaznaczył.

„W imieniu prezydenta Donalda Trumpa i narodu amerykańskiego pozwolę sobie powiedzieć, że jesteśmy głęboko wzruszeni i zaszczyceni, mogąc mieć w Rzeczypospolitej Polskiej tak wyjątkowych przyjaciół, sojuszników i partnerów” – wskazał dyplomata. „Państwa hołd uczynił więcej niż tylko uhonorowanie Ameryki. Przypomniał nam, jak wielkim szczęściem jest mieć Polskę jako przyjaciela i sojusznika, a także umocnił nasze postanowienie, by pozostać godnymi zaufania i przyjaźni, jakimi obdarzył nas naród polski” – dodał.

250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych

W uchwale, którą podjął Sejm, przypomniano, że 4 lipca 1776 r. amerykański Kongres przyjął Deklarację Niepodległości USA, która – wraz z konstytucją Stanów Zjednoczonych – stała się symbolem idei wolności, równości, praw człowieka i zasady, zgodnie z którą władza pochodzi od narodu.

W uchwale Sejm podkreślił też między innymi, że podobne idee doprowadziły do uchwalenia w Polsce Konstytucji 3 maja.

W dokumencie zwrócono uwagę na historyczne zaangażowanie Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych – przypomniano m.in. zasługi Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.

W uchwale Sejm wskazał także, że przyjaźń polsko-amerykańska pozostaje ważna dla polskiego społeczeństwa niezależnie od politycznych podziałów.