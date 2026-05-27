Baza Northolt to miejsce symboliczne – to tam, w czasie II wojny światowej, sformowano słynny polski Dywizjon 303, który wziął udział w powietrznej Bitwie o Anglię.

Reklama Reklama

- Cóż za fantastyczne miejsce, by podpisać ten dokument – mówił Starmer wskazując, że miejsce podpisania Traktatu łączy się ze wspólną historią Polski i Wielkiej Brytanii. - Mamy długą wspólną historię, wspólne wartości, razem walczyliśmy, przelewaliśmy krew – dodał.

Donald Tusk o Traktacie łączącym Polskę i Wielką Brytanię: Chcemy wzmocnić NATO

Brytyjski premier podkreślił, że obecnie nie ma większego wyzwania stojącymi przed oboma państwami, niż rosyjska agresja na Ukrainę. - Widzimy, jak uderza to w nasze kraje, to jest kontekst, w którym podpisujemy to co jest pokoleniowym wzmocnieniem relacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności między naszymi krajami – dodał.

Donald Tusk mówił z kolei, że „wciąż pamięta styczniowe spotkanie w 2025 roku”, gdy Keir Starmer wyszedł z inicjatywą podpisania Traktatu. - Gdybyś tego nie powiedział ja bym to powiedział. Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita potrzebują tej współpracy na najwyższym poziomie współpracy pomiędzy naszymi rządami, państwami i narodami, w zakresie bezpieczeństwa i obronności – podkreślił Tusk zwracając się do Starmera.

- We wstępie do Traktatu napisaliśmy bardzo wprost, bardzo jednoznacznie o co nam chodzi. Po pierwsze: czego chcemy bronić. Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic. Po drugie chcemy chronić cyberprzestrzeń (...). Po trzecie (...) chcemy chronić nas, ale także szerszą wspólnotę, robimy to w ramach NATO, po to, aby wzmocnić NATO (...) istotą polityczną tego Traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej – stwierdził.

Donald Tusk: Polska musi budować wiarygodne sojusze

– Historia uczy nas, a geografia poucza w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne. Takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów, sojusze, z których będą wynikały praktyczne działania przed ewentualnym konfliktem, aby uniknąć bezpośredniego zagrożenia i taki charakter ma traktat między Polską a Wielką Brytanią – mówił przed wylotem do Londynu polski premier.

Dzień wcześniej Tusk nazwał podpisanie Traktatu „dziejową chwilą”. – Dobrze wiemy, historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że gdy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym bezpieczeństwa i obronności z Wielką Brytanią bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak, żeby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Ściśle współpracujemy z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, chcę powiedzieć, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej solidnych, najbardziej zaangażowanych, czasami z imponującymi rezultatami, partnerów Ukrainy. To także jest powód, dla którego warto intensyfikować współpracę z Wielką Brytanią w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Ale dotyczy to też bezpieczeństwa obronnego, cyberbezpieczeństwa – mówił.

Najważniejszym punktem Traktatu – jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” - jest punkt 2 mówiący o dwustronnej klauzuli obronnej. Zapis, jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, będzie prawnie obowiązujący i musi być ratyfikowany przez parlamenty obu krajów.

KPRM podało, że na mocy Traktatu realizowana będzie też m.in. współpraca w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Traktat ma uwzględniać także rozwój obronności, współpracy przemysłów zbrojeniowych, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, energii i zdrowia.

Polska w kwestii bezpieczeństwa stawia na zacieśnianie więzi z Europą

9 maja 2025 roku Polska podpisała podobną umowę z Francją (Traktat o Wzmocnionej Współpracy i Przyjaźni, tzw. Traktat z Nancy). Z kolei w czerwcu Polska ma zawrzeć umowę o nieco węższym zakresie, ale też przewidującą współpracę w dziedzinie obronności, z Niemcami.

– To strategia, jaką przyjęliśmy, aby zacieśniać – i to na najwyższym, dyplomatycznym poziomie – współpracę z tymi państwami, które realnie będą chciały wzmacniać nasze bezpieczeństwo w czasach, w których nie muszę tego, mam nadzieję, więcej nikomu tłumaczyć, niestabilność została wpisana na trwałe, na pewno nie na miesiące, ale na lata, biorąc pod uwagę nasze sąsiedztwo – mówił Tusk na posiedzeniu rządu z 26 maja.

Więcej informacji wkrótce