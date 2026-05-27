To trzej młodzi Polacy mają stać za wywołaniem fałszywych alarmów w Warszawie, m.in. wobec Telewizji Republika. Jeden z nich to cyberrecydywista – już wcześniej w ten sam sposób „testował służby”. Mężczyźni nie mają jednak żadnego związku ze zgłoszeniem pożaru w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Przynajmniej nic na to obecnie nie wskazuje – ustaliła „Rzeczpospolita” w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

Kim są zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów w Warszawie?

O zatrzymaniach poinformował w środę rano w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak wyjaśnił, wobec jednego z podejrzanych zastosowano trzymiesięczny areszt. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, to właśnie młody mężczyzna, który już wcześniej działał w zorganizowanej grupie przestępczej hakerów. Fałszywymi alarmami od lat paraliżowali pracę urzędów i instytucji.

Do zatrzymania wspomnianej grupy, w której działał podejrzany, doszło jesienią ubiegłego roku dzięki wielomiesięcznym czynnościom operacyjnym i analitycznym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Dwudziestolatek działał w grupie siedmiu mężczyzn – jest podejrzany o wywoływanie ponad 380 fałszywych alarmów do ponad 1,5 tys. obiektów, w wyniku których ewakuowano niemal 12 tys. osób. Członkowie grupy składali fałszywe zawiadomienia o zagrożeniu, w tym o charakterze terrorystycznym, dokonywali gróźb karalnych, tworzyli fałszywe dowody i posiadali materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. W komputerze jednego z podejrzanych znaleziono dziesiątki tysięcy adresów mailowych przygotowanych do wysyłki do różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej: szkół, prezydentów miast, polityków i innych podmiotów. Jak informowało Biuro „to dopiero początek sprawy, ponieważ zatrzymani mężczyźni typowani są do wywołania kilkunastu tysięcy fałszywych alarmów na instytucje państwowe, urzędy, szpitale i inne podmioty”. Co ciekawe, mężczyzna ten nie został wtedy aresztowany i, jak już dzisiaj wiemy, kontynuował swoją przestępczą działalność.

Marcin Kierwiński przekazał, że zatrzymani współpracują z prokuraturą i na podstawie ich zeznań śledczy mają zbierać poszlaki, by namierzyć osobę odpowiedzialną za fałszywe zgłoszenie w domu matki prezydenta. – Dziś nic nie mogę powiedzieć na temat ustaleń do naszej sprawy – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Mariusz Duszyński, rzecznik gdańskiej prokuratury.

Jak podejrzani o serię fałszywych alarmów tłumaczyli wcześniej swe działania?

Zatrzymania, jak podkreślił Kierwiński, mają związek z fałszywymi alarmami dotyczącymi siedziby TV Republika, mieszkania jej szefa Tomasza Sakiewicza, posesji Jarosława Kaczyńskiego i mieszkania Sławomira Cenckiewicza.

– Niebawem wydamy komunikat w tej sprawie – mówi nam komisarz Marcin Zagórski, rzecznik Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak podejrzani o serię fałszywych alarmów tłumaczyli wcześniej swe działania? – Jeden tłumaczył, że chciał przetestować działanie służb, inny – że chciał się sprawdzić, jak jest dobry i jak trudno go będzie namierzyć – przyznaje kom. Zagórski.

Zatrzymany i aresztowany wczoraj 20-latek ma podstawowe wykształcenie. Nie ukończył gimnazjum.

Komunikat Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie razem z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw, polegających głównie na zawiadamianiu różnych publicznych i niepublicznych instytucji o zagrożeniach, które w rzeczywistości nie istniały.



W toku trwającego śledztwa ustalono, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa, której działalność ukierunkowała się na działalność przestępczą. Uczestnicy grupy zazwyczaj kontaktowali się przez Internet i nie znali się osobiście. Grupa szybko zbudowała swoją hierarchię, która motywowała do tego aby się w niej piąć, ale również pozwalała na kontrolę wykonywania poleceń kierownictwa.



Czynności śledztwa pozwoliły na ustalenie, że członkowie tej grupy zaangażowani byli również w pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej zdarzenia z maja 2026 r.



W oparciu o te ustalenia w dniu 20 maja 2026 r. zatrzymano mężczyznę, któremu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jego rola w świetle dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, polegała na wykonywaniu czynności bezpośrednio wywołujących bądź zmierzających do wywołania reakcji służb w sytuacjach kiedy żadne zagrożenie nie istniało. W ten sposób wywołano kilka fałszywych alarmów, na które składały się kaskadowe zgłoszenia jednorazowo do kilkudziesięciu podmiotów publicznych.



Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.



W wyniku dalszych czynności w dniu 24 maja 2026 r. zatrzymano kolejnego mężczyznę. Mężczyzna podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów, a także udział w wywołaniu kilkunastu fałszywych alarmów. Część z tych czynów polegała na kaskadowym zgłoszeniu kilkudziesięciu nieprawdziwych zdarzeń.



Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia.



Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Posiedzenie Sądu zaplanowane jest na dzień 27 maja 2026 r.



Powyższe czynności możliwe były dzięki ścisłej i bardzo dobrej współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Cały czas trwają intensywne czynności prokuratury i Policji, mające na celu ustalenie i wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności zdarzeń objętych postępowaniem.



Podkreślenia wymaga, że z uwagi na medialny charakter sprawy, a także jej społeczny wydźwięk w najbliższym czasie mogą pojawić się naśladowcy zatrzymanych osób. Prosimy o zachowanie spokoju, dużej ostrożności w reakcjach na niesprawdzone informacje, zrozumienie i umożliwienie służbom wykonywania ich działań.



prokurator Karolina Staros



Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

