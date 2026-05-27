- Akcja jest w toku, zatrzymane są trzy osoby – pytany o to, czy zatrzymanie sprawców fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia pożarowego lub zagrożenia życia w mieszkaniach osób związanych z prawicą, w tym byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza, na terenie nieruchomości należącej do Jarosława Kaczyńskiego i w mieszkaniu należącym do matki Karola Nawrockiego oznacza, iż akcja służb w tej sprawie została zakończona.

- Wobec jednej osoby jest już zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy, trzecia osoba to świeże zatrzymanie. Będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania – zapowiedział Kierwiński.

Marcin Kierwiński: Zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów osoby miały już problemy z prawem w tego typu kwestiach

Na pytanie, czy zatrzymane osoby są odpowiedzialne za fałszywy alarm w mieszkaniu należącym do matki Karola Nawrockiego, Kierwiński zaprzeczył. - To są historie dotyczące poprzednich dni: TV Republika, pana Sakiewicza, pana Kaczyńskiego, pana Cenckiewicza, ale sprawa jest cały czas rozwojowa – zaznaczył.

Pytany o to kim są zatrzymane osoby i jakie były ich intencje Kierwiński odparł, że „to będzie ustalać prokuratura”. - Nie chcę na ten temat mówić, ze względu na dobro śledztwa. To są młode osoby, 20-latkowie, to są osoby, które już miały problemy z prawem w tego typu kwestiach – zaznaczył.

Kierwiński mówił też, że policja i prokuratura nie dzielą się informacjami o zatrzymaniach „ze względu na dobro śledztwa”. - Ta pierwsza osoba, od której rozpoczęło się to postępowanie, została zatrzymana w zeszły czwartek (21 maja), bo tak intensywnie działały służby, tak poważnie podchodziliśmy do tych zgłoszeń – podkreślił.

