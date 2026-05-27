W środę na zachodzie kraju nadal będzie pogodnie i ciepło. Na południu prognozowane są wysokie temperatury, burze i silny wiatr. W pozostałych częściach Polski nieco się ochłodzi i mogą pojawić się opady deszczu.

Ostrzeżenia IMGW. Burze na południu Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70-80 km/h. Lokalnie może także padać grad.

Alerty będą obowiązywać w środę od godz. 12.30 do 18.30:

na południu Małopolski

na południu Podkarpaciu

Pogoda w środę. Nadchodzą dynamiczne zmiany

W środę na zachodzie będzie pogodnie. Na północnym wschodzie początkowo zachmurzenie będzie duże, ale w ciągu dnia stopniowo będzie się rozpogadzać. Zachmurzenie przemieści się na południowy wschód – tam miejscami po południu wystąpią przelotne opady deszczu. Na południu Podkarpacia i Małopolski pojawią się burze, w czasie których może intensywnie padać deszcz, a nawet grad.

Temperatura wyniesie od 15 stopni na Helu, około 20 stopni w centrum, do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr może być porywisty, na północnym wschodzie oraz w górach w porywach może osiągać do 65 km/h, a w czasie burz prognozowane są porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy termometry pokażą od 6 na północnym wschodzie do 10 stopni na Mazowszu i w Zatoce Szczecińskiej, na Przedgórzu Sudeckim zaledwie 3 stopnie.

Prognoza na czwartek. Ochłodzenie i możliwe opady

W czwartek na zachodzie nadal będzie pogodnie, w centrum i na wschodzie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać. Na wschodnich krańcach Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr okresowo może być porywisty, na północnym wschodzie i wysoko w górach w porywach może osiągać do 65 km/h.

Temperatura wyniesie od 15 stopni na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, około 18 stopni w centrum, do 21 stopni na zachodzie. W nocy termometry pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie do 8 na południowym zachodzie kraju.