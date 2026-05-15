Najbliższe dni upłyną pod znakiem burzowo-deszczowej aury
IMGW poinformował o ostrzeżeniach meteorologicznych przed burzami, które 15 maja obejmą znaczną część kraju. Alerty mają pierwszy stopień w trzystopniowej skali.
Podczas burz prognozowane są opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, a punktowo nawet około 85 km/h. Lokalnie może też wystąpić grad.
Ostrzeżenia dotyczą następujących województw:
Alerty obejmą też większość Mazowsza, część Wielkopolski i północno-wschodnie powiaty Opolszczyzny. Na południu kraju, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej ostrzeżenia zaczną obowiązywać 14 maja o godzinie 13. W pozostałych regionach wejdą w życie o godzinie 15. Wszystkie alerty mają wygasnąć tego samego dnia o godzinie 22.
Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że burze mogą pojawić się również w sobotę. Alerty mogą zostać wydane dla województw małopolskiego, podkarpackiego, części lubelskiego i części świętokrzyskiego. Tego dnia możliwe są również ostrzeżenia przed intensywnym deszczem w południowej części województwa śląskiego.
Podobny scenariusz IMGW przewiduje na niedzielę. Alerty burzowe mogą objąć Małopolskę, część Podkarpacia i południowo-wschodnią część województwa świętokrzyskiego. Intensywne opady ponownie mogą wystąpić na południu województwa śląskiego.
W poniedziałek zagrożenie związane z ulewami może przesunąć się na północ kraju, do województwa warmińsko-mazurskiego.
