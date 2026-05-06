Polska – jak informuje serwis tvnmeteo.pl – znajdzie się pod wpływem niżu Babette, który przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy, w kierunku Mazur. W efekcie w wielu regionach należy spodziewać się opadów deszczu oraz burz, którym towarzyszyć mogą silniejsze porywy wiatru.

Prognoza pogody na środę, 6 maja: Deszcz i burze w wielu regionach

Polska pod względem pogody będzie 6 maja podzielona. W północno-zachodniej części kraju będzie chłodniej i bardziej deszczowo niż w części południowo-wschodniej. Największe zachmurzenie prognozowane jest na północy, a dosyć silnych opadów deszczu powinni spodziewać się mieszkańcy Pomorza. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie Polski wystąpić mogą burze, lokalnie z gradem. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 10 stopni Celsjusza na północy przez 23 stopnie Celsjusza w centrum do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i na Kaszubach (8 stopni Celsjusza).

W nocy z 6 na 7 maja nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze.

Prognoza pogody na czwartek, 7 maja: W tym regionie spadnie najwięcej deszczu

Czwartek będzie kolejnym dniem z możliwym deszczem i burzami. W niemal całym kraju pochmurnie, jedynie miejscami na południowym wschodzie możliwe okresowe przejaśnienia. Burze możliwe na południu i południowym wschodzie. W tym ostatnim regionie spaść też ma najwięcej deszczu – do 20 mm.

Maksymalna temperatura od 13 stopni Celsjusza na północy przez 16 stopni Celsjusza w centrum do 23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Nieco chłodniej na wybrzeżu (od 9 do 11 stopni Celsjusza).

W nocy z czwartku na piątek niemal w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich także burze.

Prognoza na kolejne dni: Pogoda będzie zmienna

Pogoda w kolejnych dniach będzie zmienna. Ciepłe i słoneczne dni będą przeplatały się z nieco chłodniejszymi i deszczowymi.

Czwartek i piątek będą niemal w całym kraju pogodne z maksymalnymi temperaturami mieszczącymi się w przedziale od 11 do 20 stopni Celsjusza. Następne dni przyniosą delikatne ocieplenie. W poniedziałek i wtorek w niektórych regionach możliwy wzrost temperatur do 25-27 stopni Celsjusza. Od wtorku jednak w całym kraju możliwe są opady deszczu. Z kolei od środy 13 maja nadejdzie ochłodzenie z maksymalnymi temperaturami od 7 do 14 stopni Celsjusza.