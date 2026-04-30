Aby zostać działkowcem, należy dopełnić kilku formalności
Rodzinne ogrody działkowe dla wielu osób są sposobem na ucieczkę od miejskiego zgiełku. Trzeba wiedzieć, że zasady dotyczące nabywania działki w ROD znacznie różnią się od tych, które dotyczą zwykłych nieruchomości. Nabywca nie staje się właścicielem gruntu, lecz uzyskuje prawo dzierżawy działkowej. Własnością działkowca są jedynie nasadzenia, obiekty i inne naniesienia znajdujące się na danym terenie.
Podstawowe zasady funkcjonowania ROD wynikają z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu ROD. Osoba, która chce zostać działkowcem, musi być pełnoletnia i mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Jakie formalności się z tym wiążą?
Podatek od kilkunastometrowej szopy ogrodowej może w wielu przypadkach być wyższy niż podatek od stumetrowego domu - alarmuje rzecznik praw obywate...
Powierzchnia rodzinnych ogrodów działkowych zmniejsza się z roku na rok, a liczba wolnych parceli spadła niemal do zera. Związek działkowców apeluj...
Nowy działkowiec musi liczyć się z kilkoma kosztami. Na początku ponosi jednorazową opłatę inwestycyjną oraz wpisowe. Do tego dochodzą coroczne opłaty ogrodowe, uchwalane przez walne zebranie ROD. W przypadku przejęcia prawa do działki od innej osoby, nowy działkowiec musi zapłacić poprzedniemu wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty. Jeśli nabywca działki zdecyduje się przystąpić do PZD, będzie musiał co roku uiszczać opłatę członkowską. Są też dodatkowe opłaty, np. za wodę, energię elektryczną czy wywóz śmieci.
Różnice w opłatach jednorazowych są duże i mogą wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Znacznie różnią się też coroczne stawki za metr kwadratowy – od około 1,10 zł do 2,40 zł. Największe wydatki pojawiają się jednak w przypadku przejęcia działki od innego działkowca. Ceny ofertowe zależą od miasta, lokalizacji, powierzchni i wyposażenia. W największych miastach przekraczają nawet 300 tys. zł.
