Rodzinne ogrody działkowe dla wielu osób są sposobem na ucieczkę od miejskiego zgiełku. Trzeba wiedzieć, że zasady dotyczące nabywania działki w ROD znacznie różnią się od tych, które dotyczą zwykłych nieruchomości. Nabywca nie staje się właścicielem gruntu, lecz uzyskuje prawo dzierżawy działkowej. Własnością działkowca są jedynie nasadzenia, obiekty i inne naniesienia znajdujące się na danym terenie.

Jak zostać działkowcem i gdzie szukać działki?

Podstawowe zasady funkcjonowania ROD wynikają z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu ROD. Osoba, która chce zostać działkowcem, musi być pełnoletnia i mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Jakie formalności się z tym wiążą?

W pierwszej kolejności należy znaleźć najbliższy ROD i sprawdzić, czy są w nim wolne działki. Informacji można szukać na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych ogrodów lub okręgów PZD, bezpośrednio w zarządzie ROD, a także w serwisach ogłoszeniowych. PZD zachęca, aby szukać działek niedaleko swojego miejsca zamieszkania, z uwagi na to, że są one związane ze społecznościami lokalnymi.

Są dwa sposoby nabycia prawa do działki. Pierwszy to zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD, gdy w ogrodzie są wolne parcele. Taka umowa ma zwykłą formę pisemną i nie wymaga notariusza.

Drugi sposób to przejęcie prawa do działki od dotychczasowego działkowca. Wtedy strony podpisują umowę przeniesienia prawa do działki w trzech egzemplarzach, z notarialnym poświadczeniem podpisów. Następnie nabywca musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw. Dopiero po pozytywnej uchwale zarządu dotychczasowy działkowiec traci swoje prawa, a nowy może w pełni korzystać z działki.

Czytaj więcej Nieruchomości Przyszłość ROD zagrożona. Działkowcy domagają się zmian w przepisach Powierzchnia rodzinnych ogrodów działkowych zmniejsza się z roku na rok, a liczba wolnych parceli spadła niemal do zera. Związek działkowców apeluj...

Ile kosztuje działka w ROD?

Nowy działkowiec musi liczyć się z kilkoma kosztami. Na początku ponosi jednorazową opłatę inwestycyjną oraz wpisowe. Do tego dochodzą coroczne opłaty ogrodowe, uchwalane przez walne zebranie ROD. W przypadku przejęcia prawa do działki od innej osoby, nowy działkowiec musi zapłacić poprzedniemu wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty. Jeśli nabywca działki zdecyduje się przystąpić do PZD, będzie musiał co roku uiszczać opłatę członkowską. Są też dodatkowe opłaty, np. za wodę, energię elektryczną czy wywóz śmieci.

Różnice w opłatach jednorazowych są duże i mogą wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Znacznie różnią się też coroczne stawki za metr kwadratowy – od około 1,10 zł do 2,40 zł. Największe wydatki pojawiają się jednak w przypadku przejęcia działki od innego działkowca. Ceny ofertowe zależą od miasta, lokalizacji, powierzchni i wyposażenia. W największych miastach przekraczają nawet 300 tys. zł.