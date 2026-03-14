Zostanie działkowcem wymaga przygotowania i dopełnienia formalności
Zainteresowanie tematem wzrasta pod koniec zimy wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu ogrodniczego.
Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, aby zostać działkowcem, należy wykonać trzy kroki. Najpierw trzeba znaleźć wolną działkę ROD. Po tym wystarczy spełnić kilka formalności i wnieść wymagane opłaty. Warto przy tym pamiętać, że pod pojęciem nabycia działki w ROD należy rozumieć uzyskanie do niej prawa dzierżawy działkowej. Nabywając działkę, dana osoba staje się w rzeczywistości właścicielem jedynie posadzonych na niej roślin (naniesień) oraz posadowionych obiektów.
Rozpoczynając swoją przygodę z ROD, warto wcześniej poznać prawne podstawy ich funkcjonowania. Aby zostać działkowcem, należy nabyć prawo dzierżawy działki w ROD. Związane z tym zasady określone zostały w trzech aktach prawnych:
Warto też wiedzieć, że Polski Związek Działkowców (PZD) to stowarzyszenie ogrodowe, które powołane zostało w celu reprezentowania oraz obrony praw i interesów swoich członków użytkujących działki w ramach ROD.
1 marca rozpoczął się okres lęgowy ptaków, który potrwa do 15 października. W tym czasie obowiązują określone przepisy dotyczące wycinki drzew i kr...
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, 14 maja 2019 r. Krajowy Zarząd PZD wydał komunikat zatytułowany „Jak zostać działkowcem w PZD?”. Oto przedstawione w nim 6 kroków wymaganych do zostania działkowcem:
„ROD są nierozerwalnie związane ze społecznościami lokalnymi” i w związku z tym „[…] winny być użytkowane przez osoby, rodziny zamieszkałe w tej samie gminie, czy też powiecie” – informuje komunikat PZD, o którym warto pamiętać szukając działki ROD.
Informacji o wolnych działkach PZD radzi szukać:
Zbliżająca się wiosna to doskonała okazja do porządków w ogrodach i na działkach. Po zimie zazwyczaj pozostaje w nich dużo odpadów roślinnych, taki...
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, istnieją dwa sposoby nabycia działki w ROD – od zarządu ROD lub od działkowca.
Oto najważniejsze zasady dotyczące nabycia działki od zarządu ROD:
W przypadku nabycia działki od działkowca sytuacja wygląda nieco inaczej:
Wędkarstwo cieszy się w naszym kraju sporą popularnością. Nie brakuje też osób, które dopiero planują rozpocząć przygodę z tym hobby. Co powinny wi...
Zostanie działkowcem, poza dopełnieniem wspomnianych wyżej formalności, wymaga również uiszczenia na rzecz ROD dwóch rodzajów jednorazowych opłat ogrodowych pobieranych od nowego działkowca, o których mowa w par. 163 ust. 1 pkt 1 statutu PZD.
Pierwsza z nich to tzw. podwyższona opłata ogrodowa od nowych użytkowników działek, która przeznaczona jest na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej (tzw. opłata inwestycyjna), podwyższona „[…] o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD”. Natomiast drugą opłatą jest tzw. podwyższona opłata ogrodowa przeznaczona na zarządzanie ROD (tzw. wpisowe), podwyższona „[…] o kwotę określoną przez okręgową radę PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach”.
Poza tym, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, trzeba wnieść jeszcze roczne opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie ROD za rok nabycia działki. Obowiązek ten nie występuje, jeśli opłaty dokonał poprzedni działkowiec.
Dodatkowo w przypadku nabycia działki od działkowca, trzeba uiścić na jego rzecz ustalone wcześniej wynagrodzenie za stanowiące jego własność, a znajdujące się na działce, nasadzenia i obiekty.
Nabywca działki, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, „[…] może zostać członkiem PZD, co następuje na mocy uchwały zarządu ROD. Wcześniej zainteresowana osoba musi złożyć do zarządu ROD deklarację członkowską. Po przyjęciu w poczet członków działkowiec zobowiązany jest do uiszczania corocznej opłaty członkowskiej”. Ta ostatnia, jak wynika z Uchwały nr 5/II/2025 Krajowej Rady PZD z 6 lutego 2025 r. wynosi 10 zł.
Członek PZD ma pełne prawo współdecydowania o sprawach ROD. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów PZD. Może też uczestniczyć w walnym zebraniu.
Fakt, że mieszkamy z kimś po sąsiedzku, nie oznacza, że musimy ponosić wspólne koszty budowy ogrodzenia między działkami. Jeśli sąsiad zaproponuje...
Opłaty obowiązujące na ROD znacząco różnią się w zależności od lokalizacji.
Przykładowo jednorazowe opłaty ogrodowe pobierane w 2025 r. od nowych działkowców (tzw. opłata inwestycyjna oraz tzw. wpisowe) wynosiły:
Tu z kolei przykładowe roczne opłaty ogrodowe za 1 mkw. działki za 2025 r.:
Dodatkowo, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, do podanych opłat poszczególne ROD doliczają jeszcze inne opłaty, w tym m.in. za energię elektryczną, wodę czy wywóz śmieci.
Nawet 10 tys. zł kary może grozić za postawienie szopy ogrodowej na własnej działce w sposób niezgodny z przepisami. Podczas kontroli mogą liczyć s...
Wracający po trzech latach z emigracji mogą skorzystać z atrakcyjnego zwolnienia z podatku, zwanego ulgą na powr...
Nowa wersja procedowanego projektu nowelizacji ustawy planistycznej rozgrzała ekspertów prawa nieruchomości zani...
Od wtorku 10 marca rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o dwa rozwiązania, które pozwalają szybko reagować...
Młodsi asystenci sędziego, łatwiejsze zakładanie stowarzyszeń i implementacja unijnej opcji, dotyczącej dyrektyw...
