Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Własna działka w ROD: Jak zostać działkowcem w 2026 roku?

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie działkami ROD. Coraz więcej osób chce mieć swój kawałek zieleni w środku miasta. Przypominamy, na czym polega dzierżawa działki w ROD, jak zostać działkowcem i ile to kosztuje.

Publikacja: 14.03.2026 06:05

Zostanie działkowcem wymaga przygotowania i dopełnienia formalności

Foto: Paweł Kacperek / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób krok po kroku zostać użytkownikiem działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD)?
  • Czym dokładnie jest nabycie działki w ROD i co w jego ramach staje się własnością działkowca?
  • Jakie są dostępne źródła informacji o wolnych działkach oraz jakie metody nabycia praw do nich przewiduje prawo?
  • Które akty prawne regulują zasady funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce?
  • Jakie opłaty jednorazowe i cykliczne są wymagane przy uzyskaniu oraz użytkowaniu działki w ROD?
  • Jakie możliwości i zobowiązania wiążą się z przystąpieniem do Polskiego Związku Działkowców?

Zainteresowanie tematem wzrasta pod koniec zimy wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu ogrodniczego.

Podstawy prawne funkcjonowania działek w ROD

Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, aby zostać działkowcem, należy wykonać trzy kroki. Najpierw trzeba znaleźć wolną działkę ROD. Po tym wystarczy spełnić kilka formalności i wnieść wymagane opłaty. Warto przy tym pamiętać, że pod pojęciem nabycia działki w ROD należy rozumieć uzyskanie do niej prawa dzierżawy działkowej. Nabywając działkę, dana osoba staje się w rzeczywistości właścicielem jedynie posadzonych na niej roślin (naniesień) oraz posadowionych obiektów.

Rozpoczynając swoją przygodę z ROD, warto wcześniej poznać prawne podstawy ich funkcjonowania. Aby zostać działkowcem, należy nabyć prawo dzierżawy działki w ROD. Związane z tym zasady określone zostały w trzech aktach prawnych:

  • ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych;
  • statucie Polskiego Związku Działkowców uchwalonym przez XV Krajowy Zjazd PZD 4 grudnia 2024 r., a zarejestrowanym przez Sąd KRS 15 kwietnia 2025 r. (z jego treścią zapoznać można się na stronie internetowej PZD);
  • regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonym 28 czerwca 2018 r., a obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. (można zapoznać się z nim także na stronie internetowej PZD).
Reklama
Reklama

Warto też wiedzieć, że Polski Związek Działkowców (PZD) to stowarzyszenie ogrodowe, które powołane zostało w celu reprezentowania oraz obrony praw i interesów swoich członków użytkujących działki w ramach ROD.

Jak zostać działkowcem? Jak znaleźć działkę w ROD? Porady Polskiego Związku Działkowców

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, 14 maja 2019 r. Krajowy Zarząd PZD wydał komunikat zatytułowany „Jak zostać działkowcem w PZD?”. Oto przedstawione w nim 6 kroków wymaganych do zostania działkowcem:

  • znalezienie ROD niedaleko swojego miejsca zamieszkania,
  • znalezienie działki w wybranym ROD,
  • zawarcie umowy,
  • uiszczenie opłaty,
  • przystąpienie do PZD,
  • wzięcie udziału w szkoleniu.

„ROD są nierozerwalnie związane ze społecznościami lokalnymi” i w związku z tym „[…] winny być użytkowane przez osoby, rodziny zamieszkałe w tej samie gminie, czy też powiecie” – informuje komunikat PZD, o którym warto pamiętać szukając działki ROD.

Informacji o wolnych działkach PZD radzi szukać:

Reklama
Reklama
  • na tablicy ogłoszeń ROD;
  • na stronie internetowej ROD lub Okręgu PZD;
  • w zarządzie ROD lub w Okręgu PZD;
  • na stronach internetowych z ogłoszeniami zawierającymi oferty „sprzedaży”, czyli w rzeczywistości przeniesienia prawa do dzierżawy działki.

Umowa nabycia działki w ROD. To trzeba wiedzieć

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, istnieją dwa sposoby nabycia działki w ROD – od zarządu ROD lub od działkowca.

Oto najważniejsze zasady dotyczące nabycia działki od zarządu ROD:

  • nabycie polega na zawarciu z zarządem ROD umowy dzierżawy działkowej w zwykłej formie pisemnej, (przy jej podpisywaniu nie trzeba udawać się do notariusza);
  • na podstawie wspomnianej umowy ustanowione może być prawo wyłącznie do jednej działki;
  • z dniem podpisania umowy dzierżawy działkowej nabywca od razu uzyskuje prawo do działki, w związku z czym nie musi oczekiwać na zatwierdzenie umowy przez zarząd ROD;
  • nabycie działki w ten sposób możliwe jest tylko pod warunkiem, że na terenie danego ROD są wolne działki.

W przypadku nabycia działki od działkowca sytuacja wygląda nieco inaczej:

Reklama
Reklama
  • nabycie poprzedzone musi zostać podpisaniem umowy przeniesienia prawa do działki, która musi zostać podpisana w trzech egzemplarzach w obecności notariusza, który poświadcza autentyczność złożonych pod nią podpisów (umowa ta nie jest jednak umową sprzedaży i nie jest sporządzana w formie aktu notarialnego);
  • po podpisaniu umowy nabywca musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki wraz z załączoną do niego podpisaną umową;
  • w dalszej kolejności nabywca musi poczekać na oświadczenie zawierające decyzję zarządu ROD – podjęte w formie uchwały – o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki;
  • dopiero wraz z dniem wspomnianego zatwierdzenia dotychczasowy działkowiec traci prawa do działki na rzecz nabywcy;
  • w przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, zarówno dotychczasowy działkowiec, jak i nabywca, mogą „[…] wystąpić do sądu z powództwem o uznanie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki za bezzasadne”.

Jakie opłaty należy wnieść, aby zostać działkowcem?

Zostanie działkowcem, poza dopełnieniem wspomnianych wyżej formalności, wymaga również uiszczenia na rzecz ROD dwóch rodzajów jednorazowych opłat ogrodowych pobieranych od nowego działkowca, o których mowa w par. 163 ust. 1 pkt 1 statutu PZD.

Pierwsza z nich to tzw. podwyższona opłata ogrodowa od nowych użytkowników działek, która przeznaczona jest na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej (tzw. opłata inwestycyjna), podwyższona „[…] o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD”. Natomiast drugą opłatą jest tzw. podwyższona opłata ogrodowa przeznaczona na zarządzanie ROD (tzw. wpisowe), podwyższona „[…] o kwotę określoną przez okręgową radę PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach”.

Poza tym, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, trzeba wnieść jeszcze roczne opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie ROD za rok nabycia działki. Obowiązek ten nie występuje, jeśli opłaty dokonał poprzedni działkowiec.

Reklama
Reklama

Dodatkowo w przypadku nabycia działki od działkowca, trzeba uiścić na jego rzecz ustalone wcześniej wynagrodzenie za stanowiące jego własność, a znajdujące się na działce, nasadzenia i obiekty.

Przystąpienie do PZD: Co warto wiedzieć?

Nabywca działki, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, „[…] może zostać członkiem PZD, co następuje na mocy uchwały zarządu ROD. Wcześniej zainteresowana osoba musi złożyć do zarządu ROD deklarację członkowską. Po przyjęciu w poczet członków działkowiec zobowiązany jest do uiszczania corocznej opłaty członkowskiej”. Ta ostatnia, jak wynika z Uchwały nr 5/II/2025 Krajowej Rady PZD z 6 lutego 2025 r. wynosi 10 zł.

Członek PZD ma pełne prawo współdecydowania o sprawach ROD. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów PZD. Może też uczestniczyć w walnym zebraniu.

Działka w ROD: Ile wynoszą jednorazowe oraz roczne opłaty ogrodowe? 

Opłaty obowiązujące na ROD znacząco różnią się w zależności od lokalizacji.

Reklama
Reklama

Przykładowo jednorazowe opłaty ogrodowe pobierane w 2025 r. od nowych działkowców (tzw. opłata inwestycyjna oraz tzw. wpisowe) wynosiły:

  • ROD „Spartakus” w Bydgoszczy – 1000 zł i 610 zł (w 2024 r. – 1000 zł i 306 zł);
  • ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku – 1350 zł i 400 zł (od 2024 r. bez zmian);
  • ROD „Podgórki” w Skawinie – 1943,12 zł i 500 zł (od 2024 r. bez zmian);
  • ROD „Mazurek” w Poznaniu – 2580 zł i 400 zł (w 2024 r. – 2270 zł i 400 zł).

Tu z kolei przykładowe roczne opłaty ogrodowe za 1 mkw. działki za 2025 r.:

  • ROD „Spartakus” w Bydgoszczy – 2,80 zł (w 2024 r. – 2,40 zł);
  • ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku – 1,15 zł (w 2024 r. – 1,10 zł);
  • ROD „Podgórki” w Skawinie – 1,25 zł (w 2024 r. – 1,21 zł);
  • ROD „Mazurek” w Poznaniu – 1,80 zł (w 2024 r. – 1,45 zł).

Dodatkowo, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, do podanych opłat poszczególne ROD doliczają jeszcze inne opłaty, w tym m.in. za energię elektryczną, wodę czy wywóz śmieci.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama