Dla większości z nas przelew bankowy jest prostą, zwyczajną czynnością. Wpisujemy kwotę, numer konta, tytuł płatności i zatwierdzamy operację. Niektórzy, w ramach żartu, wymyślają dziwne, niejednokrotnie zabawne tytuły. Choć dla odbiorcy taki opis nie ma większego znaczenia, okazuje się, że bank patrzy na niego inaczej.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Niepełnosprawni Komisja lekarska o stopniu niepełnosprawności. Tych błędów lepiej nie popełniać Stawienie się przed komisją lekarską orzekającą o stopniu niepełnosprawności to dla wielu osób bardzo stresujący moment. Od decyzji komisji może za...

Podejrzany tytuł przelewu. Co może zrobić bank?

Warto pamiętać, że tytuł przelewu jest widoczny nie tylko dla osoby, która otrzymuje pieniądze. Analizuje go także bank. Instytucje finansowe mają obowiązek monitorować transakcje, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom i innym nadużyciom. Dlatego podejrzane słowa lub niejasne określenia mogą uruchomić procedury bezpieczeństwa. Jeśli tak się stanie, przelew może zostać czasowo zablokowany. Nadawca będzie wtedy proszony o wyjaśnienie celu transakcji. W skrajnych przypadkach bank może zgłosić sprawę do urzędu skarbowego lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Jakich słów nie wpisywać w tytule przelewu?

Największe ryzyko dotyczy opisów sugerujących nielegalną działalność. W tytule przelewu nie powinny pojawiać się słowa kojarzone z przestępczością, narkotykami, haraczem, okupem, prostytucją lub innymi tego typu nielegalnymi działaniami. Poza tym nie należy wpisywać wulgaryzmów, prowokacyjnych żartów ani dwuznacznych sformułowań w rodzaju „wiesz, za co” czy „za to, co zawsze”. Niewskazane są też zwroty sugerujące zaangażowanie w działania polityczne.

Podejrzenia mogą wzbudzić również bardzo krótkie, niejasne kody lub opisy, z których nie wynika cel płatności. Może się nawet zdarzyć, że system bankowy powiąże pozornie zwykłe słowo z nazwą firmy lub organizacji znajdującej się w kraju objętym sankcjami. W tej sytuacji transakcja także zostanie wstrzymana.

Jak bezpiecznie opisywać przelewy?

Najlepiej stosować jasne, konkretne i zgodne z prawdą tytuły typu „zwrot za zakupy”, „czynsz za maj”, „zrzutka na prezent” albo „opłata za fakturę”. Tytuł powinien wskazywać prawdziwy cel przekazania pieniędzy, nie zostawiając miejsca na domysły. Określenia nie mogą być zbyt ogólne, ponieważ wtedy nie wyjaśniają charakteru płatności. Nie zaleca się więc tytułów typu „za wszystko” lub „rozliczenie”.