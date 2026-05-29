Niezależność (65,1 proc.) oraz elastyczny czas pracy (62 proc.) to najczęściej wskazywane zalety prowadzenia własnego biznesu – wynika z najnowszego badania IBRIS zrealizowanego w ramach projektu pt. „Perspektywy Polskiej Przedsiębiorczości”. Respondenci podkreślają jednak, że rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga konkretnego wsparcia. Najczęściej wskazywanymi potrzebami są doradztwo (68,5 proc.) oraz kapitał na start (62 proc.). Wśród największych zalet franczyzy badani wymieniają z kolei rozpoznawalną markę (44,6 proc.), sprawdzony model biznesowy (38,8 proc.) oraz wsparcie operacyjne (32,5 proc.).

– Wyniki badania pokazują bardzo wyraźnie, że rośnie znaczenie modeli biznesowych, które ograniczają bariery wejścia i zapewniają przewidywalność działania. Franczyza Żabki jest odpowiedzią na te potrzeby – łączy samodzielność przedsiębiorcy z siłą rozpoznawalnej marki, technologią i kompleksowym zapleczem operacyjnym. Dla całej gospodarki oznacza to również rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy i wzmocnienie dynamiki regionów – mówi Adam Manikowski, CEO Żabka Polska.

To właśnie te elementy od lat rozwija Żabka, która konsekwentnie buduje jeden z największych systemów franczyzowych w Polsce. Dziś już 11 000 franczyzobiorców prowadzi ponad 12 500 sklepów w Polsce. Każdego dnia w całej sieci realizowanych jest około 4,3 mln transakcji, a blisko 18 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 metrów od sklepu Żabka. W 2025 r. Grupa Żabka wraz z partnerami biznesowymi wygenerowała 13,8 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki, a cały ekosystem zapewnia dziś 71 300 miejsc pracy. Sieć utrzymuje jednocześnie bardzo wysokie tempo rozwoju, otwierając około 1300 nowych sklepów rocznie w Polsce i w Rumunii.

– W Żabce rozwijamy rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorcom skupić się przede wszystkim na rozwoju sklepu i budowaniu relacji z klientami, zamiast na wyzwaniach organizacyjnych czy technologicznych. Zapewniamy szkolenia, wsparcie operacyjne, nowoczesne narzędzia oraz programy rozwojowe — zarówno na starcie, jak i na każdym etapie współpracy. Dla wielu osób to szansa na wejście w świat przedsiębiorczości także bez wcześniejszego doświadczenia w handlu. Dziś w naszej sieci witamy już 11-tysięcznego franczyzobiorcę — to dla nas ogromna duma i potwierdzenie siły tego modelu – mówi Przemysław Kijewski, COO Żabka Polska.

Społeczność franczyzobiorców Żabki pozostaje niezwykle różnorodna. Kobiety stanowią dziś 65 proc. wszystkich przedsiębiorców prowadzących sklepy pod zielonym szyldem. Franczyzobiorcy mają od 18 do 78 lat, a blisko 1300 z nich pochodzi z zagranicy i reprezentuje łącznie 15 krajów. W województwie pomorskim działa obecnie 864 sklepów Żabka, z czego 554 prowadzą kobiety, a 310 mężczyźni. Sama Gdynia liczy już 117 sklepów.

– Szukałem modelu biznesowego, który pozwoli mi rozpocząć działalność w bardziej uporządkowany i bezpieczny sposób. W Żabce od początku otrzymałem konkretne wsparcie, zarówno technologiczne, jak i organizacyjne. Ważne było dla mnie również to, że mogę rozwijać własny biznes, zachowując przy tym większą elastyczność i wpływ na swoją codzienną pracę. Czuję, że za tą marką stoi doświadczenie i ludzie, którzy realnie pomagają przedsiębiorcom rozwijać się na każdym etapie – mówi Artur Olszewski, 11 000. franczyzobiorca Żabki z Gdyni.

Model franczyzowy Żabki został zaprojektowany tak, aby możliwie skutecznie odpowiadać na najczęstsze obawy osób rozpoczynających własny biznes. Sieć oferuje niski próg wejścia – ok. 5 tys. zł – a przedsiębiorca otrzymuje przygotowany i wyposażony sklep, wsparcie technologiczne, logistyczne i operacyjne. Istotnym elementem działań Żabki pozostaje także rozwój kompetencji przedsiębiorczych. Franczyzobiorcy mogą uczestniczyć w Akademii Przedsiębiorczości –certyfikowanym programie realizowanym we współpracy z uczelniami, który stanowi element wdrożenia nowych partnerów do sieci. Program wspiera rozwój kompetencji menedżerskich i biznesowych – od finansów po zarządzanie zespołem – dostarczając praktycznych narzędzi pomocnych w prowadzeniu i rozwijaniu własnego biznesu. Od 2022 roku Żabka rozwija program edukacyjny StudiumPrzedsiebiorczosci.pl – bezpłatną platformę dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, z której skorzystało już ponad 600 tys. użytkowników. Serwis oferuje kursy, webinary, podcasty i praktyczne materiały m.in. z zakresu zarządzania, marketingu, prawa czy prowadzenia własnej firmy.

