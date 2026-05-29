Donald Trump podał najnowsze informacje o stanowisku Stanów Zjednoczonych w sprawie wstrzymania lub zakończenia wojny z Iranem w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.

„Iran musi zgodzić się, że nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej ani bomby atomowej. Cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta, bez opłat, dla nieograniczonego ruchu statków w obu kierunkach” – napisał prezydent USA.

Wojna USA z Iranem. Donald Trump stawia Teheranowi warunki

Trump dodał, że wszystkie miny morskie, postawione na wodach cieśniny Ormuz, zostaną usunięte. Zaznaczył przy tym, że amerykańskie siły zbrojne zlikwidowały już za pomocą detonacji wiele takich min, wykorzystując w tym celu podwodne jednostki do niszczenia min (drony). Według amerykańskiego przywódcy, Iran ma dokończyć usuwanie lub detonowanie min. Trump stwierdził, że nie powinno już ich być wiele.

Prezydent USA odniósł się też do blokady irańskich portów, wprowadzonej przez Stany Zjednoczone w odpowiedzi na blokadę cieśniny Ormuz przez Iran, ustanowionej w odwecie za atak USA i Izraela na Iran, rozpoczęty 28 lutego. Trump napisał w piątek, że statki zatrzymane w cieśninie w wyniku „bezprecedensowej i nadzwyczaj skutecznej (amerykańskiej – red.) blokady morskiej, która zostanie teraz zniesiona”, będą mogły rozpocząć proces powrotu do macierzystych portów. „Pozdrówcie swoje żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, waszego ulubionego prezydenta!” – napisał Trump, zwracając się do członków załóg statków.

USA, Iran i wzbogacony uran. Donald Trump pisze, że „nuklearny pył” ma zostać zniszczony

We wpisie zawierającym warunki stawiane Teheranowi Donald Trump odniósł się do sprawy wzbogaconego uranu, posiadanego przez Iran. Kilka dni temu w kontekście trwających rozmów pokojowych amerykański prezydent przekonywał, że „nuklearny pył” albo zostanie natychmiast przekazany USA, sprowadzony do Stanów Zjednoczonych i zniszczony lub „we współpracy i koordynacji z Islamską Republiką Iranu zniszczony na miejscu lub w innej zaakceptowanej lokalizacji”.

Chodzi o ok. 400 kg wysoko wzbogaconego uranu, który – jak twierdzą USA i Izrael – mógłby zostać użyty do budowy bomby jądrowej. Iran oficjalnie zaprzecza, jakoby dążył do pozyskania broni atomowej i zapewnia, że jego program nuklearny ma wyłącznie pokojowy charakter, zaś wzbogacony uran wykorzystywany jest jedynie do celów cywilnych. Iran wzbogaca uran do poziomu wyższego, niż ten, który wiąże się z rozwojem energetyki jądrowej, ale nie zdołał jeszcze wzbogacić go do poziomu niezbędnego do budowy broni atomowej.

Prezydent USA Donald Trump Foto: REUTERS/Evan Vucci

„Wzbogacony materiał, określany niekiedy mianem »nuklearnego pyłu«, który spoczywa głęboko pod ziemią pod praktycznie zawalonymi górami, do czego doszło w wyniku ataku naszych potężnych bombowców B2 jedenaście miesięcy temu, zostanie wydobyty przez Stany Zjednoczone (które, jak ustalono, są jedynym państwem, obok Chin, dysponującym niezbędnymi do przeprowadzenia tej operacji zdolnościami technicznymi), w ścisłej współpracy i współdziałaniu z Islamską Republiką Iranu oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, a następnie zniszczony” – napisał w piątek w Truth Social Trump.

Rozmowy USA–Iran. Donald Trump podał, że pewne kwestie zostały już uzgodnione

We wpisie prezydenta USA czytamy też, że do odwołania „nie będą dokonywane żadne transfery finansowe”. Chodzi o zamrożone irańskie fundusze, których w ramach odblokowania w ramach potencjalnej umowy z USA domaga się Iran. Kilka dni temu agencja Tasnim, powołując się na źródło zbliżone do zespołu negocjacyjnego, podała, że Teheran domaga się odblokowania 24 mld dol.

„Inne kwestie, o znacznie mniejszej wadze, zostały uzgodnione. Udaję się teraz do pokoju dowodzenia (chodzi o tzw. Situation Room w Białym Domu – red.) w celu podjęcia ostatecznej decyzji” – zakończył wpis Trump.

Zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem obowiązuje od 7 kwietnia. Od tego czasu trwają negocjacje na temat porozumienia, które miałoby zakończyć rozpoczętą przez USA i Izrael wojnę.

