20 maja 2025 r. aktor znany z serialu „M jak Miłość” Jacek Kopczyński (wyraził zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku) wraz z jeszcze jedną osobą zostali wprowadzeni do Sejmu przez posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego, z którym mieli zwiedzać Sejm. Potem udali się do sejmowej restauracji, gdzie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Kopczyńskim a Mateckim i Cieciórą na temat byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Potem aktor miał pociągnąć posła Mateckiego za krawat, a Cieciórę, który stanął w obronie kolegi, uderzyć. Parlamentarzyści wezwali policję, która przebadała Kopczyńskiego alkomatem – miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sprawą zajęła się prokuratura. Jacek Kopczyński usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Groziła mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

W piątek TVN24 poinformował o umorzeniu postępowania. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba wyjaśnił, że choć doszło do naruszenia nietykalności cielesnej, czyn nie miał związku z wykonywaniem mandatu poselskiego.

- Brak jest interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego – wskazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.