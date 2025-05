Poseł PiS: Dwóch posłów opozycji zostało pobitych na terenie Kancelarii Sejmu przez prorządowego aktora

„Uprzedzając dziwne komentarze - poprosiłem od razu policję o zbadanie mnie alkomatem, na wszelki wypadek żeby było w papierach. Oczywiście wyszło 0,0 - niestety przez chorobę nie mogę nawet lampki wypić” - napisał Matecki.

„Ale wróćmy do sprawy, bo to jest jak najbardziej poważna sprawa. Dwóch posłów opozycji, na terenie Kancelarii Sejmu, zostało pobitych przez prorządowego aktora. Co dalej? Będą nasyłać bojówki na wiece Karola Nawrockiego? Będą nas zabijać?” - zakończył.

Wpis Mateckiego skomentował Janusz Cieszyński, poseł PiS, w rządzie Mateusza Morawieckiego wiceminister zdrowia, a następnie minister cyfryzacji. „Najwierniejsi wyznawcy D. Tuska podpuszczeni jego wczorajszym szczuciem w Sejmie poszli dalej. Sięgnęli po przemoc” - napisał, używając przy tym wobec premiera określenia „kierownik”. Cieszyński zakończył wpis pytaniem, czy aktor poniesie konsekwencje, czy sprawa zostanie zamieciona pod dywan.

Zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu z prośbą o potwierdzenie doniesień posła oraz o dodatkowe informacje na temat sprawy, do chwili publikacji niniejszego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.