Incydenty na sali Sejmu. Posłowie Siarka i Wilk ukarani

Zarzuty hipokryzji pod adresem obecnej władzy mogą stanowić nawiązanie do decyzji Szymona Hołowni w sprawie incydentów, do których doszło na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Poseł PiS Edward Siarka w czasie debaty poprzedzającej głosowanie ws. uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze (ostatecznie Sejm immunitet uchylił), w trakcie wystąpienia Ziobry zapowiadającego, że Donald Tusk trafi kiedyś do więzienia, krzyknął z sejmowych ław: „kula w łeb”. Po tym, jak prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela przerwała wystąpienie Ziobry i zwróciła posłowi uwagę, że jego wypowiedź została zarejestrowana i spytała czy chce za nią przeprosić, Siarka przeprosił. Później w mediach społecznościowych oświadczył, że cytował wiersz „Bagnet na broń” Władysława Broniewskiego.

Na czwartkowym posiedzeniu inny poseł opozycji, Ryszard Wilk (Konfederacja), przerywał wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie i był upominany przez wicemarszałek. Szymon Hołownia poprosił posła o opuszczenie sali ze względu na jego „niedyspozycję”. Marszałek zapowiedział wniosek o maksymalne kary (po 20 tys. zł) dla posłów Siarki i Wilka. Poseł Konfederacji zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie i przyznał, że przegrywa walkę z chorobą alkoholową. Konfederacja bezterminowo zawiesiła członkostwo Wilka w swoim klubie. Marszałek Sejmu ogłosił, że w związku z deklaracją podjęcia leczenia przez posła na prezydium zapadła decyzja o ukaraniu go kwotą 4 tys. zł (najniższą możliwą).

Wulgarne zachowanie senatora Macieja Kopca. Komentarz Lewicy

O komentarz do wulgarnego zachowania Macieja Kopca „Fakt” poprosił rzecznika Lewicy Łukasza Michnika. Rozmówca gazety zwrócił uwagę, że opublikowane przez Mateckiego nagranie „ma już pół roku”. Według jego relacji, Kopiec „wyjaśnił całe zajście ze wszystkimi osobami, które były wspomniane we wpisie Dariusza Mateckiego”. Michnik zaznaczył, że nikt nie wniósł skargi na senatora. Rzecznik powiedział, że według jego informacji, nagrany Kopiec kierował swe wulgarne słowa do Dariusza Mateckiego i innego posła PiS, Łukasza Mejzy, a do zajścia doszło w nocy w hotelowym barze.

Łukasz Michnik przyznał, że zachowanie polityka Lewicy „nie licuje z mandatem senatora”. - Rozmowa dyscyplinująca się odbyła - przekazał dodając, iż Kopiec zapewnił, że podobne sytuacje się nie powtórzą.