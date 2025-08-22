Józef Orzeł: Siły antyrozwojowe blokują Polskę

W Sejmie I kadencji naprawdę chodziło o interes Polski. W tej chwili, w sporze między Platformą a PiS tego nie widzę. A gdy Polska jest słaba, to prędzej czy później dochodzi albo do konfliktu, albo do bardzo szkodliwej współpracy między Rosją i Niemcami - mówi Józef Orzeł, filozof, polityk, publicysta.

