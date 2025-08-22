Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Józef Orzeł: Siły antyrozwojowe blokują Polskę

W Sejmie I kadencji naprawdę chodziło o interes Polski. W tej chwili, w sporze między Platformą a PiS tego nie widzę. A gdy Polska jest słaba, to prędzej czy później dochodzi albo do konfliktu, albo do bardzo szkodliwej współpracy między Rosją i Niemcami - mówi Józef Orzeł, filozof, polityk, publicysta.

Publikacja: 22.08.2025 14:30

Odsunięcie dekomunizacji uchroniło przed rozliczeniami cały aparat PRL-owski, który się uwłaszczał n

Odsunięcie dekomunizacji uchroniło przed rozliczeniami cały aparat PRL-owski, który się uwłaszczał na majątku państwowym albo przeszedł do SLD. A uwaga opinii publicznej została skierowana na agentów wśród działaczy Solidarności – uważa Jerzy Orzeł

Foto: Robert Gardziński

Eliza Olczyk

Rządy wielopartyjne były przekleństwem naszej sceny politycznej lat 90. Wydawało się, że ten etap mamy za sobą, ale w 2023 roku wróciliśmy do modelu koalicji wielopartyjnej i do klimatu niepewności przetrwania. Czy koalicja rządząca upadnie przed końcem kadencji, tak jak upadały rządy wczesnych lat 90.?

Wszystko na to wskazuje. A przy takim prezydencie jak Karol Nawrocki, to może szybko pójść.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Wyrok”: Wojna zbawienna, wojna błogosławiona
Plus Minus
„Wyrok”: Wojna zbawienna, wojna błogosławiona
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
„Arnhem. Dług hańby”: Żelazne spadochrony
Plus Minus
„Arnhem. Dług hańby”: Żelazne spadochrony
„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950”: Miasto jako pole gry
Plus Minus
„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950”: Miasto jako pole gry
„Dragon Ball Z: Kakarot: Daima”: Niby nie rewolucja, ale wciąga
Plus Minus
„Dragon Ball Z: Kakarot: Daima”: Niby nie rewolucja, ale wciąga
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
„ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji”: Wstęp wzbroniony
Plus Minus
„ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji”: Wstęp wzbroniony
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie