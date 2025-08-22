Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kataryna: Przemysław Czarnek o Ukrainie. To już nie głupota, to błąd

Przemysław Czarnek: „Gdybym ja miał być tym, który by podpowiadał panu prezydentowi, czy ma być przy stole, przy którym uzgadnia się, że to państwa europejskie pożyczą Ukrainie 100 mld dolarów, żeby ta kupiła sprzęt od USA, to ja nie wiem, czy bym doradził panu prezydentowi, żeby przy takim stole był. Pan prezydent Nawrocki nie zapisuje się do koalicji chętnych do wysłania wojsk na Ukrainę i z tego powodu bardzo dobrze, że tam nie był”.

Publikacja: 22.08.2025 11:32

O ile zgoda Trumpa na to, żeby jego telekonferencji przysłuchiwał się Karol Nawrocki była ogromnym d

O ile zgoda Trumpa na to, żeby jego telekonferencji przysłuchiwał się Karol Nawrocki była ogromnym dyplomatycznym sukcesem polskiego prezydenta i świadczyła o jego znaczeniu w polityce międzynarodowej, to już brak zaproszenia go do Białego Domu na będące ciągiem dalszym spotkanie dużo (po)ważniejsze wcale temu nie przeczy.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Sadło

Ekipa Karola Nawrockiego jeszcze się nie nacieszyła gigantycznym sukcesem, za jaki uznała przekonanie Donalda Trumpa, żeby wymusił reprezentowanie Polski na telekonferencji w sprawie Ukrainy nie przez premiera, a przez prezydenta, by już za chwilę rozpaczliwie szukać racjonalizacji całkowitego pominięcia Polski na osobistym spotkaniu Trumpa z prezydentem Ukrainy i europejskimi przywódcami w Białym Domu. O ile więc zgoda Trumpa na to, żeby jego telekonferencji przysłuchiwał się Karol Nawrocki była ogromnym dyplomatycznym sukcesem polskiego prezydenta i świadczyła o jego znaczeniu w polityce międzynarodowej, to już brak zaproszenia go do Białego Domu na będące ciągiem dalszym spotkanie dużo (po)ważniejsze wcale temu nie przeczy. Oczywistym jest przecież, że pominięcie Polski to wyłączna wina Tuska. Poza tym prezydent może wcale nie chciał jechać, bo Polski tam w ogóle nie powinno być. Taką narrację podrzuca polityk typowany wcześniej na szefa Kancelarii Prezydenta i jeden z faworytów do objęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prowadzący koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Szła dzieweczka do wolności
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Gwiazdą pierwszej wielkości w konkursie Interwizji będzie Shaman, ulubieniec kremlowskiej propagandy
Plus Minus
Putin wskrzesza Interwizję. Hasłem miłość, byle normalna
Antyukraiński ton Konfederacji zaczynają coraz mocniej przejmować niektórzy ludzie PiS, partii, któr
Plus Minus
Prawica tańczy w rytm Trumpa, a czasem i Kremla
Europejscy przywódcy z tyłu, ale już nie w cieniu. W Białym Domu: Donald Trump i Wołodymyr Zełenski,
Plus Minus
Europa wychodzi z cienia Ameryki. Czy obroni Ukrainę?
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Izraelscy żołnierze opłakują oficera, który zginął w walce w Strefie Gazy; osada Nahalal w północnym
Plus Minus
W armii Izraela coś pęka, coś się kończy
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie