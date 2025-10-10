Rzeczpospolita
Sébastien Lecornu znów premierem Francji

Nowym premierem Francji ponownie zostanie Sébastien Lecornu, któremu prezydent Emmanuel Macron w piątek powierzył misję utworzenia rządu. Lecornu pełnił już funkcję premiera od 9 września, jednak po niespełna miesiącu zrezygnował ze stanowiska.

Aktualizacja: 10.10.2025 23:11 Publikacja: 10.10.2025 22:41

Sébastien Lecornu znów premierem Francji

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Ada Michalak

6 października Sébastien Lecornu – desygnowany 9 września przez Emmanuela Macrona na nowego premiera Francji – podał się do dymisji. Zaledwie cztery dni później prezydent tego kraju ponownie mianował go na szefa rządu. 

Emmanuel Macron wskazał „nowego premiera” 

6 października Pałac Elizejski przekazał, że Sébastien Lecornu podał się do dymisji. Do jego rezygnacji doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawił on skład swojego rządu. Lecornu był najkrócej urzędującym premierem w historii Francji – od momentu desygnowania go przez Macrona na szefa rządu do momentu dymisji minęło tylko 27 dni.

Lecornu, informując o swojej dymisji, stwierdził, że był gotów na kompromis, ale – jak zaznaczył – nie były na niego gotowe poszczególne partie. Polityk dodał też, że interesy państwa powinno stawiać się ponad interesy partyjne.

Jak podają francuskie media, w piątek – po rozmowach z liderami partii – Macron zdecydował się na ponowne wskazanie Lecornu i powierzenie mu misji utworzenia rządu.

Agencja AFP informuje – powołując się na współpracowników prezydenta Macron – że szef państwa daje Lecornu carte blanche, czyli swobodę działania.

Dlaczego rząd Sébastiena Lecornu był krytykowany i przez lewicę, i przez prawicę?

Lecornu zaproponował rząd, w którym 11 ministrów zajmowało te same stanowiska, które zajmowali w rządzie jego poprzednika, Françoisa Bayrou. Do rządu wrócili też niektórzy ministrowie, zasiadający w nim wcześniej – jak np. Bruno Le Maire, który zastąpił na stanowisku ministra obrony samego Lecornu. Le Maire był przez wiele lat ministrem finansów i jest przez wielu we Francji obwiniany za obecny stan finansów państwa. Rząd Bayrou upadł 8 września po przegranym głosowaniu ws. wotum zaufania.

Do dymisji doszło po tym, jak przedstawiony przez Lecornu rząd spotkał się z ostrą krytyką różnych sił na francuskiej scenie politycznej. Skrytykował go m.in. wchodzący w jego skład Bruno Retailleau, lider centroprawicowych Republikanów, który w rządzie Lecornu miał być ministrem spraw wewnętrznych. Retailleau ocenił, że skład rządu nie odzwierciedla „obiecanego przełomu”. 

System polityczny we Francji

System polityczny we Francji

Foto: PAP

Z kolei Jean-Luc Mélenchon, lider opozycyjnej, skrajnie lewicowej Francji Niepokornej (La France Insoumise) ocenił, że rząd to „procesja, która składa się w 80 proc. z duchów Republikanów i byłych członków Republikanów, którzy zostali wynajęci, by kontynuować politykę, która wywołała tyle cierpień obywateli Francji i zniszczeń ekologicznych”.

Po upadku rządu lider Zjednoczenia Narodowego, partii Marine Le Pen, Jordan Bardella, wezwał prezydenta Francji Emmanuela Macrona do rozwiązania parlamentu. Również sama Marine Le Pen oświadczyła, że obecnie jedyną rozsądną decyzją będą kolejne wybory do parlamentu. Wcześniej Jean-Philippe Tanguy, polityk Zjednoczenia Narodowego oświadczył, że przegłosowanie wniosku o wotum nieufności wobec rządu Lecornu będzie „czymś oczywistym”. 

Francja w kryzysie politycznym

Francja znajduje się w głębokim kryzysie politycznym od czasu rozwiązania przez Emmanuela Macrona parlamentu w 2024 roku i wyborach (odbyły się 30 czerwca i 7 lipca 2024 roku), które nie dały większości żadnemu z trzech głównych bloków – Zjednoczeniu Narodowemu Marine Le Pen, lewicowemu Frontowi Ludowemu ani proprezydenckiej koalicji pod nazwą Razem (Ensemble). W efekcie po wyborach kraj miał już trzech premierów – Michela Barniera, Bayrou i Lecornu. Kolejne rządy nie są w stanie zapewnić sobie większości m.in. ze względu na spory co do polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza niepopularnych programów oszczędnościowych, które rządy próbują podejmować w związku z trudną sytuacją francuskiego budżetu. 

Układ sił we francuskim parlamencie

Układ sił we francuskim parlamencie

Foto: PAP

