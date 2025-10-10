6 października Sébastien Lecornu – desygnowany 9 września przez Emmanuela Macrona na nowego premiera Francji – podał się do dymisji. Zaledwie cztery dni później prezydent tego kraju ponownie mianował go na szefa rządu.

Emmanuel Macron wskazał „nowego premiera”

6 października Pałac Elizejski przekazał, że Sébastien Lecornu podał się do dymisji. Do jego rezygnacji doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawił on skład swojego rządu. Lecornu był najkrócej urzędującym premierem w historii Francji – od momentu desygnowania go przez Macrona na szefa rządu do momentu dymisji minęło tylko 27 dni.

Lecornu, informując o swojej dymisji, stwierdził, że był gotów na kompromis, ale – jak zaznaczył – nie były na niego gotowe poszczególne partie. Polityk dodał też, że interesy państwa powinno stawiać się ponad interesy partyjne.

Jak podają francuskie media, w piątek – po rozmowach z liderami partii – Macron zdecydował się na ponowne wskazanie Lecornu i powierzenie mu misji utworzenia rządu.