Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Prezydent Karol Nawrocki dał zielone światło podwyżce podatków dla banków

W czwartkowy wieczór prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw – 2 z nich zawetował, a 11 podpisał. Wśród zaakceptowanych przez głowę państwa ustaw znalazła się ta o podwyżce podatków dla banków.

Publikacja: 27.11.2025 21:06

Prezydent Karol Nawrocki dał zielone światło podwyżce podatków dla banków

Foto: AdobeStock

Alicja Podskoczy

W czwartek, 27 listopada, wieczorem prezydent Karol Nawrocki zdecydował się podpisać forsowaną przez rząd ustawę o podwyżce podatku CIT dla banków.

„Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski” – wytłumaczył prezydent na przemowie zamieszczonej na portalu X.

Jak zaznaczył, w ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. „Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy sił zbrojnych” – podkreślił Karol Nawrocki.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki podpisał jedenaście ustaw, zawetował dwie. Czego dotyczą?
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki podpisał jedenaście ustaw, zawetował dwie. Czego dotyczą?
Reklama
Reklama

„Jak państwo widzą, nie stawiam oporu wobec projektów rządowych czy zgłaszanych przez posłów, jeśli wpływają one na poprawę sytuacji Polaków, nawet jeśli wymagają one trudnych decyzji” – dodał prezydent.

Będzie wyższy CIT dla banków. Jest podpis Karola Nawrockiego

17 października Sejm przyjął ustawę o wyższych obciążeniach dla sektora bankowego. Za opowiedziało się 238 posłów, a 187, głównie z PiS, było przeciw. Ustawa zakłada wzrost stawki CIT dla banków i jednoczesne lekkie obniżenie tzw. podatku bankowego.

Zgodnie z zapisami ustawy, od 2028 r. stawka podatku CIT dla sektora bankowego ma wynosić 23 proc. wobec 19 proc. obecnie, przy czym w 2026 r. stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w 2027 r. – 26 proc. Z kolei podmioty rozpoczynające działalność, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, mają płacić docelowo stawkę 13 proc. wobec 9 proc. obecnie (w 2026 r. stawka ta ma wynosić 20 proc., a w 2027 r. – 16 proc.).

Ustawa przewiduje też obniżkę podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Stawka wynosząca obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżona o ok. 10 proc. w 2027 r. – do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od 2028 r. łącznie o 20 proc. – do 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw. 2 zawetował

W czwartek Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw. – Na moim biurku znajduje się obecnie dwadzieścia pięć kolejnych ustaw, wymagających rozstrzygnięcia. Dziś podpisałem jedenaście ustaw, a dwie postanowiłem zawetować – poinformował Nawrocki.

Czytaj więcej

Sejm przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków. Co zrobi prezydent?
Banki
Sejm przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków. Co zrobi prezydent?
Reklama
Reklama

Jak podkreślił, „wśród zaakceptowanych ustaw pojawiają się dwie, które mają szczególne znaczenie”. Jest to właśnie ustawa o podwyżce podatku CIT dla banków, a także zmiany w prawie o ruchu drogowym.

Prezydent zawetował tymczasem nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewidywała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego oraz ustawę, która zakładała opodatkowanie fundacji rodzinnych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Podatki Podatek dochodowy CIT Karol Nawrocki

W czwartek, 27 listopada, wieczorem prezydent Karol Nawrocki zdecydował się podpisać forsowaną przez rząd ustawę o podwyżce podatku CIT dla banków.

„Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski” – wytłumaczył prezydent na przemowie zamieszczonej na portalu X.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
JPMorgan wybuduje wieżowiec w dzielnicy finansowej Canary Wharf we wschodnim Londynie
Banki
JPMorgan zbuduje swoją nową centralę w londyńskim Canary Wharf
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Bank Rosji
Banki
Bank Rosji wkracza do Indii. To może być sposób na sankcje
Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego
Materiał Promocyjny
ING zagra w rytmie życia i potrzeb klientów
ING Bank Śląski
Banki
Nowa strategia ING BSK. Cel: zostać „najbardziej lubianym bankiem w Polsce”
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Dobre konto firmowe z wieloma praktycznymi funkcjonalnościami ułatwia prowadzenie biznesu i pozwala
Banki
Proste i wygodne konto ułatwia prowadzenie biznesu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama