W czwartek, 27 listopada, wieczorem prezydent Karol Nawrocki zdecydował się podpisać forsowaną przez rząd ustawę o podwyżce podatku CIT dla banków.
„Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski” – wytłumaczył prezydent na przemowie zamieszczonej na portalu X.
Jak zaznaczył, w ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. „Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy sił zbrojnych” – podkreślił Karol Nawrocki.
„Jak państwo widzą, nie stawiam oporu wobec projektów rządowych czy zgłaszanych przez posłów, jeśli wpływają one na poprawę sytuacji Polaków, nawet jeśli wymagają one trudnych decyzji” – dodał prezydent.
17 października Sejm przyjął ustawę o wyższych obciążeniach dla sektora bankowego. Za opowiedziało się 238 posłów, a 187, głównie z PiS, było przeciw. Ustawa zakłada wzrost stawki CIT dla banków i jednoczesne lekkie obniżenie tzw. podatku bankowego.
Zgodnie z zapisami ustawy, od 2028 r. stawka podatku CIT dla sektora bankowego ma wynosić 23 proc. wobec 19 proc. obecnie, przy czym w 2026 r. stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w 2027 r. – 26 proc. Z kolei podmioty rozpoczynające działalność, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, mają płacić docelowo stawkę 13 proc. wobec 9 proc. obecnie (w 2026 r. stawka ta ma wynosić 20 proc., a w 2027 r. – 16 proc.).
Ustawa przewiduje też obniżkę podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Stawka wynosząca obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżona o ok. 10 proc. w 2027 r. – do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od 2028 r. łącznie o 20 proc. – do 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.
W czwartek Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw. – Na moim biurku znajduje się obecnie dwadzieścia pięć kolejnych ustaw, wymagających rozstrzygnięcia. Dziś podpisałem jedenaście ustaw, a dwie postanowiłem zawetować – poinformował Nawrocki.
Jak podkreślił, „wśród zaakceptowanych ustaw pojawiają się dwie, które mają szczególne znaczenie”. Jest to właśnie ustawa o podwyżce podatku CIT dla banków, a także zmiany w prawie o ruchu drogowym.
Prezydent zawetował tymczasem nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewidywała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego oraz ustawę, która zakładała opodatkowanie fundacji rodzinnych.
