„Jak państwo widzą, nie stawiam oporu wobec projektów rządowych czy zgłaszanych przez posłów, jeśli wpływają one na poprawę sytuacji Polaków, nawet jeśli wymagają one trudnych decyzji” – dodał prezydent.

Będzie wyższy CIT dla banków. Jest podpis Karola Nawrockiego

17 października Sejm przyjął ustawę o wyższych obciążeniach dla sektora bankowego. Za opowiedziało się 238 posłów, a 187, głównie z PiS, było przeciw. Ustawa zakłada wzrost stawki CIT dla banków i jednoczesne lekkie obniżenie tzw. podatku bankowego.

Zgodnie z zapisami ustawy, od 2028 r. stawka podatku CIT dla sektora bankowego ma wynosić 23 proc. wobec 19 proc. obecnie, przy czym w 2026 r. stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w 2027 r. – 26 proc. Z kolei podmioty rozpoczynające działalność, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, mają płacić docelowo stawkę 13 proc. wobec 9 proc. obecnie (w 2026 r. stawka ta ma wynosić 20 proc., a w 2027 r. – 16 proc.).

Ustawa przewiduje też obniżkę podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Stawka wynosząca obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżona o ok. 10 proc. w 2027 r. – do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od 2028 r. łącznie o 20 proc. – do 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw. 2 zawetował

W czwartek Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw. – Na moim biurku znajduje się obecnie dwadzieścia pięć kolejnych ustaw, wymagających rozstrzygnięcia. Dziś podpisałem jedenaście ustaw, a dwie postanowiłem zawetować – poinformował Nawrocki.