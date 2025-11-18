Materiał partnera: Volkswagen Bank

Jak wygląda obraz polskiego biznesu? Odpowiedź na to pytanie znalazła się w centrum uwagi ostatniego badania PARP „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2025”. Jakie są wnioski z raportu?

W Polsce aktywnych jest ponad 2,3 mln przedsiębiorstw niefinansowych. Podstawą gospodarki jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Takie firmy to aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw. W tej grupie zdecydowany prym wiodą mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do dziewięciu osób), stanowiąc aż 97,1 proc. ogółu firm.

Według raportu przedsiębiorstwa wypracowują 74,1 proc. PKB. Największy wkład mają tu MŚP, odpowiadające łącznie za 47 proc. PKB. Co ciekawe, liderami w tworzeniu PKB są mikrofirmy (27,9 proc.), wyprzedzając pod tym względem nawet duże przedsiębiorstwa (27,5 proc.).

Dane te pokazują, jak konkurencyjny, a jednocześnie dynamiczny jest polski rynek. W takim otoczeniu gospodarczym kluczowe dla sprawnego prowadzenia biznesu są stabilność finansowa i efektywność operacyjna. Dostrzegają to także podmioty operujące na rynku finansowym, oferując przedsiębiorcom wsparcie w ich działalności.

Kompleksowe narzędzie

W tym gronie jest Volkswagen Bank GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce (oferujący usługi bankowe w ramach Volkswagen Financial Services). Bank, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno małych, jak i średnich podmiotów, przygotował Plus Konto Biznes. Jest to profesjonalny i wygodny w obsłudze rachunek firmowy, który zyskał uznanie wśród ekspertów finansowych oraz samych przedsiębiorców.

Plus Konto Biznes to kompleksowe narzędzie finansowe stworzone z myślą o maksymalnej przejrzystości działania i minimalizacji kosztów stałych. To nieocenione zwłaszcza w przypadku mniejszych podmiotów, dla których każda złotówka ma znaczenie. Dlatego filozofia konta opiera się na prostej zasadzie: brak opłat tam, gdzie to możliwe.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na takie korzyści, jak 0 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku (jeśli spełnią warunki określone w regulaminie promocji „Pakiet dla przedsiębiorczych za zero!”) czy 0 zł za wydanie karty Visa Business, przygotowanej z myślą o prostym i wygodnym rozliczaniu wszelkich wydatków służbowych.

Codzienne operacje pod kontrolą

Plus Konto Biznes ułatwia zarządzanie przepływami pieniężnymi w firmie, eliminując opłaty także za znaczną część standardowych operacji. Korzystając z niego, przedsiębiorca może liczyć na wiele korzyści.

To m.in. 0 zł za pierwsze 500 przelewów internetowych realizowanych w danym miesiącu. Co ważne, bezpłatne przelewy i zlecenia stałe przez internet obejmują także ZUS i Urząd Skarbowy. Aby ułatwić segmentację finansów i porządkowanie projektów lub rezerw, przedsiębiorca ma możliwość otwierania i prowadzenia rachunków pomocniczych (subkont) za 0 zł.

Konto w Volkswagen Bank oznacza również dostęp do atrakcyjnej lokaty firmowej Lokata Plus Biznes oraz Lokata Max Biznes, a także do bezpłatnych benefitów. Dodatkowo właściciel firmy może sam ustanawiać pełnomocników, dając im dostęp do rachunku w dogodny dla siebie sposób. A całość zarządzania finansami wspiera wygodna aplikacja mobilna.

Ale to jeszcze nie wszystko. Bowiem Volkswagen Bank w ramach Plus Konta Biznes przygotował również szereg usług dodatkowych. Przedsiębiorca może korzystać np. z bezpłatnego terminalu płatniczego POS, mPOS lub POSApp czy atrakcyjnych ofert i rabatów w ramach programu Visa Benefit.

Dla firm, które prowadzą sprzedaż online, interesująca może być oferta wdrożenia płatności online w swoim sklepie internetowym, czyli tak zwanej bramki płatniczej z różnymi formami płatności.

Usługi dodatkowe Volkswagen Bank zostały przygotowane tak, by były maksymalnie różnorodne. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność nie tylko na rynku krajowym, bardzo ciekawą opcją może być na przykład bezpłatne przewalutowanie transakcji zagranicznych, realizowanych kartą Visa Business Volkswagen Bank, z euro na złotówki.

Tak więc Plus Konto Biznes zwraca uwagę jako kompleksowe i transparentne narzędzie, które dostosowuje się do rosnących wymagań sektora MŚP, a w którym jednocześnie część funkcjonalności w ramach promocji jest obecnie dostępna bezpłatnie. Oferuje nie tylko obsługę rachunku, ale także konkretne wsparcie w codziennej działalności biznesu w zakresie płatności i oszczędności.

Więcej informacji na temat rozwiązań dla przedsiębiorców znajduje się na stronie www.vwfs.pl/klienci-biznesowi/konto-firmowe

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego)

