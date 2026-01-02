Władze USA ostrzegają podróżujących do Rosji. „Przygotuj testament, zostaw próbki DNA”

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Departament Stanu USA odradza podróże do Rosji?

Jakie są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dla obywateli USA planujących podróż do Rosji?

Na jakie zagrożenia narażeni są podróżujący do Rosji obywatele USA?

Jakie przygotowania powinni rozważyć obywatele USA przed podróżą do Rosji?

Jakie są konsekwencje prawne dla osób z podwójnym obywatelstwem rosyjsko-amerykańskim?

Jakie zalecenia dotyczące komunikacji i ochrony danych osobowych wydano dla podróżujących do Rosji?

Amerykanom odradza się wyjazdy do Rosji ze względu na zagrożenia wynikające z trwającego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą, ryzyko prześladowań lub bezprawnego zatrzymania przez rosyjskie służby bezpieczeństwa, arbitralne stosowanie lokalnych przepisów oraz możliwość wystąpienia ataków terrorystycznych.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że obywatele USA przebywający obecnie na terytorium Rosji powinni jak najszybciej je opuścić.

Ryzyko zatrzymań bez podania przyczyny

Jednocześnie zaznaczono, że osoby decydujące się zignorować ostrzeżenia i udać się do Rosji muszą liczyć się z wysokim ryzykiem nieuzasadnionego zatrzymania. Istnieje możliwość pozbawienia wolności na nieokreślony czas, bez podania przyczyny oraz bez dostępu do pomocy konsularnej czy kontaktu z innymi osobami.