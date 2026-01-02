Władze USA ostrzegają podróżujących do Rosji. „Przygotuj testament, zostaw próbki DNA”

Aktualizacja: 02.01.2026 22:59 Publikacja: 02.01.2026 21:59
Moskwa
Foto: Reuters, Anastasia Barashkova
Amerykanom odradza się wyjazdy do Rosji ze względu na zagrożenia wynikające z trwającego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą, ryzyko prześladowań lub bezprawnego zatrzymania przez rosyjskie służby bezpieczeństwa, arbitralne stosowanie lokalnych przepisów oraz możliwość wystąpienia ataków terrorystycznych.
W oficjalnym komunikacie podkreślono, że obywatele USA przebywający obecnie na terytorium Rosji powinni jak najszybciej je opuścić.
Czytaj więcej
Czy Kreml zdecyduje się zaatakować państwo należące do NATO i które? Zachodnie wywiady i analityc...
Jednocześnie zaznaczono, że osoby decydujące się zignorować ostrzeżenia i udać się do Rosji muszą liczyć się z wysokim ryzykiem nieuzasadnionego zatrzymania. Istnieje możliwość pozbawienia wolności na nieokreślony czas, bez podania przyczyny oraz bez dostępu do pomocy konsularnej czy kontaktu z innymi osobami.
„Rosyjskie władze znęcały się nad cudzoziemcami i lokalnymi mieszkańcami, szczególnie nad tymi postrzeganymi jako przeciwni władzom Rosji” – czytamy w dokumencie na stronie Departamentu.
Ponadto w przypadku ewentualnego zatrzymania nie ma gwarancji kontaktu z konsulem. Osoby z podwójnym, rosyjsko-amerykańskim obywatelstwem traktowane są wyłącznie jako Rosjanie, zmuszane do służby wojskowej i objęte zakazem wyjazdu z Federacji Rosyjskiej.
Czytaj więcej
Za garść tanich komplementów dyktator przekonał prezydenta USA do swojej wizji pokoju na Ukrainie...
Departament Stanu zaleca również odpowiednie przygotowanie się na wypadek długotrwałej niemożności powrotu do Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to sporządzenie testamentu, wskazanie beneficjentów ubezpieczenia lub pełnomocników, a także przekazanie bliskim ważnych dokumentów, danych dostępowych i informacji kontaktowych. Warto również omówić kwestie związane z opieką nad dziećmi, zwierzętami, majątkiem, cennymi zbiorami, dziełami sztuki oraz ustalić ewentualne życzenia dotyczące pochówku.
Dodatkowo rekomenduje się pozostawienie próbek DNA u lekarza, aby w razie potrzeby rodzina mogła uzyskać do nich dostęp.
Podróżni powinni opracować plan komunikacji z rodziną, pracodawcą lub organizacją goszczącą, określając sposób i częstotliwość potwierdzania swojego bezpieczeństwa. Zaleca się także przygotowanie planów ewakuacyjnych, które nie zakładają pomocy ze strony rządu USA, oraz zapoznanie się z procedurami kryzysowymi i ewakuacyjnymi.
Czytaj więcej
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie głównodowodzący rosyjs...
W zaleceniach znalazła się również sugestia wylogowania się ze wszystkich kont w mediach społecznościowych i niekorzystania z nich podczas pobytu w Rosji. Departament Stanu wskazuje, że w Rosji możliwe jest monitorowanie urządzeń elektronicznych, co stwarza ryzyko aresztu za treści, obowiązuje zakaz manifestacji, a przedstawicielom środowiska LGBTQ+ grozi dyskryminacja, kara aresztu do 15 dni oraz deportacja.
„Obywatele USA powinni zakładać, że wszystkie elektroniczne komunikacje i urządzenia w Rosji są monitorowane przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Rosyjskie służby aresztowały obywateli USA i innych cudzoziemców na podstawie informacji znalezionych na urządzeniach elektronicznych, w tym stworzonych, przesłanych lub przechowywanych w innym kraju” – czytamy.
Departament zauważa też, że Ambasada USA w Kijowie na Ukrainie oferuje usługi konsularne obywatelom USA na Krymie, w Doniecku, Ługańsku, Chersoniu i Zaporożu, czyli terytoriach zaanektowanych częściowo lub w całości przez Rosję, jednak trwająca wojna ogranicza możliwości ambasady w zakresie pomocy obywatelom USA na tych obszarach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, travel.state.gov
Rosja przygotowuje niebezpieczną prowokację typu „false flag”, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o przeprow...
„Jeśli Iran będzie strzelał do pokojowo protestujących i brutalnie ich zabijał, jak ma w zwyczaju, USA przyjdą i...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
Rosyjskie władze zarzuciły Siłom Zbrojnym Ukrainy zabicie 24 osób, w tym dziecka, w ataku dronów na hotel i kawi...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
„Witamy ponownie! Cieszę się, że pan żyje, to bardzo miłe” – tymi słowy Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas