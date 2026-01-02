Rzeczpospolita
Władze USA ostrzegają podróżujących do Rosji. „Przygotuj testament, zostaw próbki DNA”

Departament Stanu USA odnowił ostrzeżenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych dotyczące zakazu podróży do Rosji. Tym, którzy się jednak na to zdecydują, zaleca się m.in. sporządzenie testamentu i przygotowanie wskazówek dotyczących pogrzebu.

Publikacja: 02.01.2026 21:59

Moskwa

Moskwa

Foto: Reuters, Anastasia Barashkova

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Departament Stanu USA odradza podróże do Rosji?
  • Jakie są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dla obywateli USA planujących podróż do Rosji?
  • Na jakie zagrożenia narażeni są podróżujący do Rosji obywatele USA?
  • Jakie przygotowania powinni rozważyć obywatele USA przed podróżą do Rosji?
  • Jakie są konsekwencje prawne dla osób z podwójnym obywatelstwem rosyjsko-amerykańskim?
  • Jakie zalecenia dotyczące komunikacji i ochrony danych osobowych wydano dla podróżujących do Rosji?

Amerykanom odradza się wyjazdy do Rosji ze względu na zagrożenia wynikające z trwającego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą, ryzyko prześladowań lub bezprawnego zatrzymania przez rosyjskie służby bezpieczeństwa, arbitralne stosowanie lokalnych przepisów oraz możliwość wystąpienia ataków terrorystycznych.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że obywatele USA przebywający obecnie na terytorium Rosji powinni jak najszybciej je opuścić. 

Ryzyko zatrzymań bez podania przyczyny

Jednocześnie zaznaczono, że osoby decydujące się zignorować ostrzeżenia i udać się do Rosji muszą liczyć się z wysokim ryzykiem nieuzasadnionego zatrzymania. Istnieje możliwość pozbawienia wolności na nieokreślony czas, bez podania przyczyny oraz bez dostępu do pomocy konsularnej czy kontaktu z innymi osobami.

„Rosyjskie władze znęcały się nad cudzoziemcami i lokalnymi mieszkańcami, szczególnie nad tymi postrzeganymi jako przeciwni władzom Rosji” – czytamy w dokumencie na stronie Departamentu.

Ponadto w przypadku ewentualnego zatrzymania nie ma gwarancji kontaktu z konsulem. Osoby z podwójnym, rosyjsko-amerykańskim obywatelstwem traktowane są wyłącznie jako Rosjanie, zmuszane do służby wojskowej i objęte zakazem wyjazdu z Federacji Rosyjskiej.

Departament Stanu zaleca również odpowiednie przygotowanie się na wypadek długotrwałej niemożności powrotu do Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to sporządzenie testamentu, wskazanie beneficjentów ubezpieczenia lub pełnomocników, a także przekazanie bliskim ważnych dokumentów, danych dostępowych i informacji kontaktowych. Warto również omówić kwestie związane z opieką nad dziećmi, zwierzętami, majątkiem, cennymi zbiorami, dziełami sztuki oraz ustalić ewentualne życzenia dotyczące pochówku.

Próbki DNA i plan awaryjny

Dodatkowo rekomenduje się pozostawienie próbek DNA u lekarza, aby w razie potrzeby rodzina mogła uzyskać do nich dostęp.

Podróżni powinni opracować plan komunikacji z rodziną, pracodawcą lub organizacją goszczącą, określając sposób i częstotliwość potwierdzania swojego bezpieczeństwa. Zaleca się także przygotowanie planów ewakuacyjnych, które nie zakładają pomocy ze strony rządu USA, oraz zapoznanie się z procedurami kryzysowymi i ewakuacyjnymi.

W zaleceniach znalazła się również sugestia wylogowania się ze wszystkich kont w mediach społecznościowych i niekorzystania z nich podczas pobytu w Rosji. Departament Stanu wskazuje, że w Rosji możliwe jest monitorowanie urządzeń elektronicznych, co stwarza ryzyko aresztu za treści, obowiązuje zakaz manifestacji, a przedstawicielom środowiska LGBTQ+ grozi dyskryminacja, kara aresztu do 15 dni oraz deportacja.

„Obywatele USA powinni zakładać, że wszystkie elektroniczne komunikacje i urządzenia w Rosji są monitorowane przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Rosyjskie służby aresztowały obywateli USA i innych cudzoziemców na podstawie informacji znalezionych na urządzeniach elektronicznych, w tym stworzonych, przesłanych lub przechowywanych w innym kraju” – czytamy. 

Departament zauważa też, że  Ambasada USA w Kijowie na Ukrainie oferuje usługi konsularne obywatelom USA na Krymie, w Doniecku, Ługańsku, Chersoniu i Zaporożu, czyli terytoriach zaanektowanych częściowo lub w całości przez Rosję, jednak trwająca wojna ogranicza możliwości ambasady w zakresie pomocy obywatelom USA na tych obszarach.

Źródło: rp.pl, travel.state.gov

