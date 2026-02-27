Etapowe wdrożenie nowej wersji eZUS ma ułatwić obserwację działania systemu po zmianach. Dzięki nim portal, jak zapewnia ZUS, zyskał przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs. Dzięki temu załatwianie spraw będzie prostsze i szybsze.

Nowa wersja eZUS: Jakie zmiany wprowadzono?

Nowa wersja eZUS, której wprowadzenie poprzedził pilotaż, to odpowiedź na uwagi użytkowników.

„W pracy nad nową wersją portalu przyjęliśmy zasady projektowania oparte na podejściu user experience – czyli od strony doświadczenia użytkownika. Od początku włączyliśmy użytkowników w tworzenie przyjaznego wyglądu i intuicyjnych funkcji systemu. Realizowaliśmy badania użyteczności na makietach oraz pilotaż z klientami. Zbudowaliśmy system, w którym płatnik po zalogowaniu od razu widzi to, co jest dla niego najważniejsze” – czytamy w komunikacie ZUS.

Dzięki zmianom, jak zapewnia ZUS, konto płatnika składek jest teraz intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców.