Wyczekiwana zmiana w ZUS weszła w życie

ZUS udostępnia nową wersję swojego portalu dla przedsiębiorców – płatników składek. W poniedziałek 23 lutego z nowego eZUS mogło skorzystać 500 tysięcy wybranych losowo klientów. Pozostali dołączą do nich w kolejnych dniach.

Aktualizacja: 27.02.2026 13:19 Publikacja: 27.02.2026 06:25

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Etapowe wdrożenie nowej wersji eZUS ma ułatwić obserwację działania systemu po zmianach. Dzięki nim portal, jak zapewnia ZUS, zyskał przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs. Dzięki temu załatwianie spraw będzie prostsze i szybsze.

Nowa wersja eZUS: Jakie zmiany wprowadzono?

Nowa wersja eZUS, której wprowadzenie poprzedził pilotaż, to odpowiedź na uwagi użytkowników.

„W pracy nad nową wersją portalu przyjęliśmy zasady projektowania oparte na podejściu user experience – czyli od strony doświadczenia użytkownika. Od początku włączyliśmy użytkowników w tworzenie przyjaznego wyglądu i intuicyjnych funkcji systemu. Realizowaliśmy badania użyteczności na makietach oraz pilotaż z klientami. Zbudowaliśmy system, w którym płatnik po zalogowaniu od razu widzi to, co jest dla niego najważniejsze” – czytamy w komunikacie ZUS.

Dzięki zmianom, jak zapewnia ZUS, konto płatnika składek jest teraz intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców.

Wnioski oraz sprawy i wiadomości w nowej wersji eZUS

Nową formę zyskały wszystkie wnioski na portalu. Dzięki dostępnym w nich kreatorom użytkownicy są prowadzeni przez kolejne etapy tworzenia dokumentu, a na końcu są informowani o tym, czy ich wniosek został prawidłowo wysłany. W efekcie składanie wniosków jest łatwiejsze i obarczone mniejszym ryzykiem popełnienia błędów.

Przedsiębiorcy zyskali też szybszy dostęp do najważniejszych informacji takich jak rozliczenia z ZUS, zwolnienia lekarskie pracowników czy złożone deklaracje. W nowym eZUS każdy użytkownik może teraz dostosować do swoich potrzeb widok okna startowego, który zastąpił dotychczasowe oddzielne zakładki.

W nowej wersji portalu sprawy i wiadomości uporządkowane zostały podobnie jak w programach pocztowych. Sprawy połączone są w wątki, co ułatwia sprawdzanie etapu, na którym się znajdują. Z kolei skrzynka wiadomości podzielona jest teraz na trzy części: powiadomienia, korespondencję z Centrum Kontaktu Klientów oraz komunikaty. Dodatkowo korespondencja w tej samej sprawie połączona została w jeden wątek, a wiadomości pokazywane są już na stronie startowej.

ZUS tworzy kolejne rozwiązania mobilne: Już wkrótce mZUS

ZUS w swoim komunikacie dotyczącym nowej wersji eZUS poinformował, że pracuje nad unowocześnieniem profilu klienta indywidualnego (ubezpieczonego i świadczeniobiorcy), a także komornika i lekarza. 

Ponadto tworzy kolejne rozwiązania mobilne. Już wkrótce udostępniona zostanie aplikacja mZUS dla Płatnika skierowana do płatników składek i osób mających pełnomocnictwo do konta płatnika w eZUS. Dzięki niej możliwe będzie m.in. przeglądanie informacji o saldach i zwolnieniach lekarskich, wysłanie niektórych wniosków do ZUS, zgłoszenie umowy o dzieło czy samodzielne wygenerowanie zaświadczenia. Aplikacja mZUS dostępna będzie na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS.

Źródło: rp.pl

