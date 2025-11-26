Reklama
Bank Rosji wkracza do Indii. To może być sposób na sankcje

Kreml chce utrzymać Indie w orbicie swoich wpływów, bo to stamtąd idą największe pieniądze na rosyjską wojnę. Teraz tą symbiozę rozrywają sankcje USA, więc Moskwa szuka nowych dróg ich omijania. Bank Rosji otworzy w Indiach swoje przedstawicielstwo.

Publikacja: 26.11.2025 12:45

Bank Rosji

Bank Rosji

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Ambasador Rosji w Indiach Denis Alipow poinformował agencję TASS o otwarciu przedstawicielstwa Banku Rosji w Indiach.

„Przedstawicielstwo Banku Rosji w Bombaju zostanie wkrótce otwarte – będzie to drugie przedstawicielstwo za granicą po Chinach” – powiedział dyplomata. Według ambasadora pogłębienie dialogu finansowego między krajami jest konieczne ze względu na aktywny rozwój dwustronnych stosunków handlowych i gospodarczych oraz doskonalenie „niezależnych mechanizmów rozliczeniowych”.

Jak ominąć sankcje USA w Indiach?

To właśnie te „niezależne mechanizmy” mają pomóc Indiom w omijaniu antyrosyjskich sankcji, które już zastopowały import rosyjskiej ropy przez tamtejsze rafinerie. Rosyjski reżim zapewnia, że radzi sobie z sankcjami, a rosyjskie banki działające w Indiach – m.in. państwowe Sbierbank i VTB, dostosowały się do sytuacji. Co to oznacza? Banki rosyjskie, w tym bank centralny, mają zamrożone konta w USA i UE, są odłączone od systemu SWIFT, podczas gdy banki indyjskie nauczyły się minimalizować ryzyko sankcji wtórnych. W rezultacie wzajemne rozliczenia między Rosją a Indiami stały się „bardziej bezpieczne i zróżnicowane”.

W tym celu Rosja i Indie rozwijają integrację systemów płatności: Rosyjską Platformę Komunikatów Finansowych i Indyjski Ustrukturyzowany System Komunikatów Finansowych, a także projekty płatności detalicznych z wykorzystaniem kodów QR.

Czytaj więcej

Rosnieft w potrzasku w Indiach. Nie może sprzedać rafinerii ani tam zarabiać
Ropa
Rosnieft w potrzasku w Indiach. Nie może sprzedać rafinerii ani tam zarabiać
„Kontynuujemy dialog na temat integracji platform walut cyfrowych banków centralnych. Włączenie indyjskiego oddziału Sbierbanku do listy uczestników projektu cyfrowej rupii w czerwcu 2025 r. jest tutaj znaczącym krokiem” – powiedział Alipow.

Sam bank centralny nie podaje szczegółów. Biuro prasowe banku nie odpowiedziało na prośbę agencji Reuters o komentarz w sprawie tego, czy otwarcie przedstawicielstwa będzie przedmiotem dyskusji podczas grudniowej wizyty Putina w Indiach.

Rafinerie sprawdzają każdy ładunek ropy

Tymczasem według agencji Bloomberg także banki indyjskie próbują znaleźć lukę, która pomoże omijać sankcje. Banki określiły warunki, które muszą spełniać transakcje zabezpieczające dostawy rosyjskiej ropy, podały źródła agencji. Mogą one obejmować transakcje realizowane w dirhamach ZEA i juanach chińskich. I tutaj przyda się obecność Banku Rosji, który po utracie dostępu do trzymanych na Zachodzie aktywów, gromadzi rezerwy głównie w juanach, ale też korzysta z waluty ZEA.

Indyjskie rafinerie stały się bardziej ostrożne. Sprawdzają teraz miejsca produkcji ropy i statki wykorzystywane do tranzytu. Obejmuje to badanie historii statków pod kątem ewentualnego udziału w transferach między statkami lub powiązań z podmiotami objętymi sankcjami, wylicza Bloomberg.

Czytaj więcej

Oto skutki „przyjaźni" w Kremlem. Stanęła jedyna rafineria Serbii, Indie i Chiny tną zakupy
Ropa
Oto skutki „przyjaźni" w Kremlem. Stanęła jedyna rafineria Serbii, Indie i Chiny tną zakupy

Rafinerie obawiają się, że każdy ładunek powiązany z firmami objętymi sankcjami może skutkować zamrożeniem płatności i sankcjami wtórnymi. Kreml liczy jednak, że chociaż szczegółowe kontrole mogą opóźnić ładunek, to przynajmniej część dostaw ropy z Rosji zostanie zachowana.

Miejsca Regiony Azja Indie Surowce Ropa Naftowa Organizacje Bank Rosji

