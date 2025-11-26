Ambasador Rosji w Indiach Denis Alipow poinformował agencję TASS o otwarciu przedstawicielstwa Banku Rosji w Indiach.

„Przedstawicielstwo Banku Rosji w Bombaju zostanie wkrótce otwarte – będzie to drugie przedstawicielstwo za granicą po Chinach” – powiedział dyplomata. Według ambasadora pogłębienie dialogu finansowego między krajami jest konieczne ze względu na aktywny rozwój dwustronnych stosunków handlowych i gospodarczych oraz doskonalenie „niezależnych mechanizmów rozliczeniowych”.

Jak ominąć sankcje USA w Indiach?

To właśnie te „niezależne mechanizmy” mają pomóc Indiom w omijaniu antyrosyjskich sankcji, które już zastopowały import rosyjskiej ropy przez tamtejsze rafinerie. Rosyjski reżim zapewnia, że radzi sobie z sankcjami, a rosyjskie banki działające w Indiach – m.in. państwowe Sbierbank i VTB, dostosowały się do sytuacji. Co to oznacza? Banki rosyjskie, w tym bank centralny, mają zamrożone konta w USA i UE, są odłączone od systemu SWIFT, podczas gdy banki indyjskie nauczyły się minimalizować ryzyko sankcji wtórnych. W rezultacie wzajemne rozliczenia między Rosją a Indiami stały się „bardziej bezpieczne i zróżnicowane”.

W tym celu Rosja i Indie rozwijają integrację systemów płatności: Rosyjską Platformę Komunikatów Finansowych i Indyjski Ustrukturyzowany System Komunikatów Finansowych, a także projekty płatności detalicznych z wykorzystaniem kodów QR.