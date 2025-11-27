Bank podał, że projekt wniesie do lokalnej gospodarki 9,9 mld funtów (około 47,8 miliarda złotych) w ciągu sześciu lat – uwzględniając koszty budowy – oraz stworzy 7800 miejsc pracy.Agencja Reutera informuje, że nowy budynek pomieści do 12 000 osób i będzie największym biurem JPMorgan w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Nowa centrala JPMorgan w Canary Wharf

Nieruchomość, współrealizowana z Canary Wharf Group, została zaprojektowana przez Foster + Partners – brytyjską pracownię architektoniczną odpowiedzialną także za nowo otwartą globalną siedzibę JPMorgan w Nowym Jorku – informuje agencja Bloomberga.

To duży sukces dla dzielnicy finansowej Canary Wharf, która po pandemii COVID-19 miała trudności z utrzymaniem największych najemców, ale ostatnio notuje coraz lepsze wyniki najmu, ponieważ firmy coraz częściej wymagają od swoich pracowników powrotu do pracy biurowej.

– Priorytet rządu Wielkiej Brytanii, jakim jest wzrost gospodarczy, był kluczowym czynnikiem, który pomógł nam podjąć tę decyzję – powiedział prezes i dyrektor generalny JPMorgan Jamie Dimon.

Decyzja JPMorgan sukcesem dla rządu Wielkiej Brytanii

Decyzja JPMorgan jest dużym sukcesem dla minister finansów Rachel Reeves, która dąży do pobudzenia wzrostu gospodarczego po podniesieniu podatków o 26 mld funtów w budżecie przedstawionym 26 listopada – informuje Bloomberg. Inwestycja została ogłoszona w czasie, gdy Londyn zmaga się z brakiem dużych nowych projektów biurowych po serii wstrząsów, takich jak brexit, popularyzacja pracy hybrydowej po pandemii, gwałtowny wzrost kosztów budowy i wyższe stopy procentowe.