JPMorgan zbuduje swoją nową centralę w londyńskim Canary Wharf

JPMorgan poinformował, że wybuduje wieżowiec o powierzchni 3 mln stóp kwadratowych (280 000 metrów kwadratowych) w dzielnicy finansowej Canary Wharf we wschodnim Londynie, zapowiadając dużą inwestycję w Wielkiej Brytanii.

Publikacja: 27.11.2025 09:30

JPMorgan wybuduje wieżowiec w dzielnicy finansowej Canary Wharf we wschodnim Londynie

Foto: Simon Dawson/Bloomberg

Urszula Lesman

Bank podał, że projekt wniesie do lokalnej gospodarki 9,9 mld funtów (około 47,8 miliarda złotych) w ciągu sześciu lat – uwzględniając koszty budowy – oraz stworzy 7800 miejsc pracy.Agencja Reutera informuje, że nowy budynek pomieści do 12 000 osób i będzie największym biurem JPMorgan w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Nowa centrala JPMorgan w Canary Wharf

Nieruchomość, współrealizowana z Canary Wharf Group, została zaprojektowana przez Foster + Partners – brytyjską pracownię architektoniczną odpowiedzialną także za nowo otwartą globalną siedzibę JPMorgan w Nowym Jorku – informuje agencja Bloomberga.

To duży sukces dla dzielnicy finansowej Canary Wharf, która po pandemii COVID-19 miała trudności z utrzymaniem największych najemców, ale ostatnio notuje coraz lepsze wyniki najmu, ponieważ firmy coraz częściej wymagają od swoich pracowników powrotu do pracy biurowej.

– Priorytet rządu Wielkiej Brytanii, jakim jest wzrost gospodarczy, był kluczowym czynnikiem, który pomógł nam podjąć tę decyzję – powiedział prezes i dyrektor generalny JPMorgan Jamie Dimon.

Decyzja JPMorgan sukcesem dla rządu Wielkiej Brytanii

Decyzja JPMorgan jest dużym sukcesem dla minister finansów Rachel Reeves, która dąży do pobudzenia wzrostu gospodarczego po podniesieniu podatków o 26 mld funtów w budżecie przedstawionym 26 listopada – informuje Bloomberg. Inwestycja została ogłoszona w czasie, gdy Londyn zmaga się z brakiem dużych nowych projektów biurowych po serii wstrząsów, takich jak brexit, popularyzacja pracy hybrydowej po pandemii, gwałtowny wzrost kosztów budowy i wyższe stopy procentowe.

Reuter informował jako pierwszy w zeszłym roku, że JPMorgan rozważa różne opcje dotyczące swojej brytyjskiej siedziby w Londynie, ponieważ bank z Wall Street „wyrósł” ze swojego obecnego wieżowca w Canary Wharf.

Bank brał także pod uwagę modernizację obecnego biurowca przy Bank Street w Canary Wharf oraz przeprowadzkę do bardziej centralnie położonego City of London.

JPMorgan ma kilka biur w centrum Londynu

JPMorgan nabył działkę Riverside South w 2008 r., ale w 2010 r. zdecydował się kupić dawną londyńską siedzibę Lehman Brothers przy 25 Bank Street na własne potrzeby. W 2014 r. bank rozpoczął proces sprzedaży działki, która budziła duże zainteresowanie deweloperów mieszkaniowych planujących luksusowe apartamenty z widokiem na Tamizę. Jednak rok później, w ostatniej chwili, transakcję wstrzymano i bank postanowił zachować grunt – przypomina Bloomberg.

Obecnie JPMorgan działa w Londynie głównie z dwóch należących do niego lokalizacji: 25 Bank Street w Canary Wharf oraz 60 Victoria Embankment, a dodatkowo wynajmuje jeszcze jedną powierzchnię.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
