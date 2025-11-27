Aktualizacja: 27.11.2025 09:33 Publikacja: 27.11.2025 09:30
JPMorgan wybuduje wieżowiec w dzielnicy finansowej Canary Wharf we wschodnim Londynie
Bank podał, że projekt wniesie do lokalnej gospodarki 9,9 mld funtów (około 47,8 miliarda złotych) w ciągu sześciu lat – uwzględniając koszty budowy – oraz stworzy 7800 miejsc pracy.Agencja Reutera informuje, że nowy budynek pomieści do 12 000 osób i będzie największym biurem JPMorgan w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Nieruchomość, współrealizowana z Canary Wharf Group, została zaprojektowana przez Foster + Partners – brytyjską pracownię architektoniczną odpowiedzialną także za nowo otwartą globalną siedzibę JPMorgan w Nowym Jorku – informuje agencja Bloomberga.
To duży sukces dla dzielnicy finansowej Canary Wharf, która po pandemii COVID-19 miała trudności z utrzymaniem największych najemców, ale ostatnio notuje coraz lepsze wyniki najmu, ponieważ firmy coraz częściej wymagają od swoich pracowników powrotu do pracy biurowej.
– Priorytet rządu Wielkiej Brytanii, jakim jest wzrost gospodarczy, był kluczowym czynnikiem, który pomógł nam podjąć tę decyzję – powiedział prezes i dyrektor generalny JPMorgan Jamie Dimon.
Decyzja JPMorgan jest dużym sukcesem dla minister finansów Rachel Reeves, która dąży do pobudzenia wzrostu gospodarczego po podniesieniu podatków o 26 mld funtów w budżecie przedstawionym 26 listopada – informuje Bloomberg. Inwestycja została ogłoszona w czasie, gdy Londyn zmaga się z brakiem dużych nowych projektów biurowych po serii wstrząsów, takich jak brexit, popularyzacja pracy hybrydowej po pandemii, gwałtowny wzrost kosztów budowy i wyższe stopy procentowe.
Reuter informował jako pierwszy w zeszłym roku, że JPMorgan rozważa różne opcje dotyczące swojej brytyjskiej siedziby w Londynie, ponieważ bank z Wall Street „wyrósł” ze swojego obecnego wieżowca w Canary Wharf.
Bank brał także pod uwagę modernizację obecnego biurowca przy Bank Street w Canary Wharf oraz przeprowadzkę do bardziej centralnie położonego City of London.
JPMorgan nabył działkę Riverside South w 2008 r., ale w 2010 r. zdecydował się kupić dawną londyńską siedzibę Lehman Brothers przy 25 Bank Street na własne potrzeby. W 2014 r. bank rozpoczął proces sprzedaży działki, która budziła duże zainteresowanie deweloperów mieszkaniowych planujących luksusowe apartamenty z widokiem na Tamizę. Jednak rok później, w ostatniej chwili, transakcję wstrzymano i bank postanowił zachować grunt – przypomina Bloomberg.
Obecnie JPMorgan działa w Londynie głównie z dwóch należących do niego lokalizacji: 25 Bank Street w Canary Wharf oraz 60 Victoria Embankment, a dodatkowo wynajmuje jeszcze jedną powierzchnię.
