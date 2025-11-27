Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podjęły władze USA w odpowiedzi na atak w pobliżu Białego Domu?

Jakie zarzuty Donald Trump stawia administracji Joe Bidena w kontekście imigracji?

Kim jest sprawca strzelaniny w Waszyngtonie?

O wstrzymaniu rozpatrywania wniosków imigracyjnych składanych przez obywateli Afganistanu poinformował we wpisie w serwisie X amerykański Urząd Obywatelstwa i Imigracji (USCIS). Z jego komunikatu wynika, że planowany jest przegląd procedur bezpieczeństwa związanych z rozpatrywaniem wniosków.

„Ochrona bezpieczeństwa ojczyzny i Amerykanów pozostaje naszym najważniejszym celem i misją” – pisze urząd.

Strzały w Waszyngtonie: Żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni przez Afgańczyka, który uzyskał azyl w 2025 roku

Donald Trump zapowiedział wcześniej, że wszyscy imigranci z Afganistanu, którzy przybyli do USA w czasach sprawowania władzy przez poprzednią administrację, zostaną poddani procesowi ponownej weryfikacji.

CNN informował w tym tygodniu, jeszcze przed atakiem w Waszyngtonie, że proces takiej weryfikacji już się rozpoczął – powołując się na treść wewnętrznej notatki i informacje ze źródła znającego plany administracji w tym zakresie. Trump wielokrotnie oskarżał administrację Joe Bidena, że ta nie zrobiła wystarczająco wiele, by zweryfikować osoby, którym pozwolono na wjazd na teren USA.