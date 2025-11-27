Reklama
Strzały w pobliżu Białego Domu. Donald Trump uderza w imigrantów: Nie kochają naszego kraju? Nie chcemy ich

Władze USA na czas nieokreślony wstrzymały rozpatrywanie wszystkich wniosków imigracyjnych składanych przez obywateli USA. To pokłosie ataku na dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie, w pobliżu Białego Domu.

Publikacja: 27.11.2025 05:42

Miejsce strzelaniny w Waszyngtonie

Foto: REUTERS/Nathan Howard

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podjęły władze USA w odpowiedzi na atak w pobliżu Białego Domu?
  • Jakie zarzuty Donald Trump stawia administracji Joe Bidena w kontekście imigracji?
  • Kim jest sprawca strzelaniny w Waszyngtonie?

O wstrzymaniu rozpatrywania wniosków imigracyjnych składanych przez obywateli Afganistanu poinformował we wpisie w serwisie X amerykański Urząd Obywatelstwa i Imigracji (USCIS). Z jego komunikatu wynika, że planowany jest przegląd procedur bezpieczeństwa związanych z rozpatrywaniem wniosków. 

„Ochrona bezpieczeństwa ojczyzny i Amerykanów pozostaje naszym najważniejszym celem i misją” – pisze urząd. 

Strzały w Waszyngtonie: Żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni przez Afgańczyka, który uzyskał azyl w 2025 roku

Donald Trump zapowiedział wcześniej, że wszyscy imigranci z Afganistanu, którzy przybyli do USA w czasach sprawowania władzy przez poprzednią administrację, zostaną poddani procesowi ponownej weryfikacji. 

CNN informował w tym tygodniu, jeszcze przed atakiem w Waszyngtonie, że proces takiej weryfikacji już się rozpoczął – powołując się na treść wewnętrznej notatki i informacje ze źródła znającego plany administracji w tym zakresie. Trump wielokrotnie oskarżał administrację Joe Bidena, że ta nie zrobiła wystarczająco wiele, by zweryfikować osoby, którym pozwolono na wjazd na teren USA. 

W środę w Waszyngtonie, w pobliżu Białego Domu, postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej z Wirginii Zachodniej. Stan obu rannych ma być krytyczny. Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser twierdzi, że żołnierze nie byli przypadkowymi ofiarami, lecz celem ataku. 

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA poinformował, że podejrzany o postrzelenie żołnierzy jest Rahmanullah Lakanwal, Afgańczyk, który w 2024 roku złożył wniosek o azyl USA. Azyl został mu przyznany w kwietniu 2025 roku Sprawca strzelaniny został zatrzymany i znajduje się w rękach amerykańskich służb. 

Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Donald Trump grozi Afganistanowi. „Wydarzą się złe rzeczy”

Donald Trump po strzelaninie w Waszyngtonie atakuje Joe Bidena, Somalijczyków i wszystkich imigrantów

Prezydent Trump potępił atak w Waszyngtonie jako „ohydną napaść” i „akt zła, nienawiści oraz terroru”. Trump mówił też, że sprawca przybył do USA w 2021 roku, a więc w roku wycofania się amerykańskich wojsk z Afganistanu w czasie prezydentury Joe Bidena. 

– Mogę poinformować, że – w oparciu o dostępne informacje – Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest pewien, że podejrzany, który przebywa w areszcie, to cudzoziemiec, który przybył do USA z Afganistanu, tego piekła na ziemi – mówił w umieszczonym w mediach społecznościowych wystąpieniu Trump. 

Trump skrytykował przy tym swojego poprzednika, Bidena, podkreślając, że sprawca strzelaniny przybył do USA w czasach jego rządów, we wrześniu 2021 roku Prezydent USA mówił, że Biden był „najgorszym prezydentem w historii kraju” i ubolewał, iż w czasach jego rządów do Stanów Zjednoczonych przybyło „20 mln nieznanych i niezweryfikowanych cudzoziemców”. Według Trumpa stwarzają oni „zagrożenie dla przetrwania” USA. 

W swoim wystąpieniu Trump zaatakował też imigrantów z Somalii w Minnesocie, którzy – jak mówił – „plądrują kraj i rozdzierają niegdyś wspaniały stan”. O Somalii mówił, że jest to państwo „bez prawa, bez wody, bez armii, bez niczego”. 

Prezydent USA mówił o potrzebie wydalenia z kraju „każdego obcego, z każdego kraju”, który „nie pasuje” do USA i którego obecność nie przekłada się na korzyść dla amerykańskiego społeczeństwa. – Jeśli nie potrafią kochać naszego kraju, nie chcemy ich – oświadczył. 

Z kolei sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem napisała w serwisie X, że podejrzany trafił do USA w ramach operacji „Witamy Sojuszników” 8 września 2021 r. w czasach administracji Joe Bidena. 

Operacja „Witamy Sojuszników”

Inicjatywa administracji USA polegająca na ewakuacji z Afganistanu, po przejęciu w tym kraju władzy przez talibów latem 2021 roku, obywateli afgańskich, którzy współpracowali z amerykańską armią - pracując np. jako tłumacze. W ramach operacji, kierowanej przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Afgańczycy byli przewożeni do USA.

O wstrzymaniu rozpatrywania wniosków imigracyjnych składanych przez obywateli Afganistanu poinformował we wpisie w serwisie X amerykański Urząd Obywatelstwa i Imigracji (USCIS). Z jego komunikatu wynika, że planowany jest przegląd procedur bezpieczeństwa związanych z rozpatrywaniem wniosków. 

„Ochrona bezpieczeństwa ojczyzny i Amerykanów pozostaje naszym najważniejszym celem i misją” – pisze urząd. 

