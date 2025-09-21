Aktualizacja: 21.09.2025 12:05 Publikacja: 21.09.2025 11:10
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Ken Cedeno
Amerykański przywódca poruszył temat afgańskiej bazy w sobotę przed północą w swym serwisie społecznościowym Truth Social.
„Jeśli Afganistan nie odda bazy lotniczej Bagram tym, którzy ją zbudowali, Stanom Zjednoczonym, WYDARZĄ SIĘ ŹLE RZECZY!!! Prezydent DJT” – napisał (pisownia oryginalna).
Czytaj więcej
Donald Trump nie powiedział w rozmowie z Fox News, że pomoże Polsce dopiero po zakończeniu wojny....
W czwartek Donald Trump powiedział, że jego administracja stara się o odzyskanie kontroli nad bazą lotniczą Bagram, położoną w prowincji Parwan, oddaloną o ok. 50 kilometrów od stolicy Afganistanu, Kabulu.
Wojska amerykańskie korzystały z tej bazy w czasie prowadzenia międzynarodowej operacji w Afganistanie, była to wówczas największa amerykańska baza w tym kraju. Amerykanie rozbudowali ją i zmodernizowali, znajdowały się tam nie tylko udogodnienia dla żołnierzy, jak siłownie czy kina, ale także gabinet stomatologiczny i szpital na 50 łóżek. W Bagram stacjonowali także polscy żołnierze, pełniący misję w ramach PKW Afganistan. Na terenie bazy znajdowało się więzienie.
W piątek prezydent USA ujawnił, że rozmawia na temat bazy z talibami. Przejęli oni kontrolę nad Bagram po tym, jak w 2021 r. zdobyli władzę w Afganistanie, a wojska amerykańskie wycofały się. Trump wielokrotnie krytykował sposób wycofania się USA z Afganistanu, podkreślając m.in. że zginęli żołnierze, a talibom pozostawiono sprzęt wojskowy znacznej wartości.
Baza Bagram po opuszczeniu jej przez wojska amerykańskie, fotografia z 5 lipca 2021 r.
Foto: REUTERS/Mohammad Ismail
Przedstawiciele Afganistanu sprzeciwiają się pomysłowi Trump ws. Bagram.
Agencja Reutera podała, że przedstawiciele obecnej i poprzedniej władzy USA zaznaczają, że zajęcie bazy Bagram może zostać odebrane jako ponowna inwazja na Afganistan i wymagałoby zaangażowania ponad 10 tys. żołnierzy oraz rozmieszczenia zaawansowanych systemów obrony powietrznej.
Donald Trump został w sobotę zapytany, czy wyśle żołnierzy, by zajęli bazę – ale nie udzielił konkretnej odpowiedzi. – Nie będziemy o tym rozmawiać – uciął. – Rozmawiamy teraz z Afganistanem, chcemy ją odzyskać i to szybko, natychmiast. A jeśli tego nie zrobią – jeśli tego nie zrobią, przekonacie się, co zrobię – mówił dziennikarzom w Białym Domu.
Czytaj więcej
– Lew Pandższiru przebudzi się w sercach i duszach setek tysięcy afgańskich patriotów – mówi „Plu...
To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump publicznie wyraża zainteresowanie terytoriami należącymi do innych państw. W przeszłości amerykański przywódca mówił, że chciałby „odzyskać” dla Stanów Zjednoczonych Kanał Panamski, podkreślał też, że USA potrzebują Grenlandii z uwagi na swe bezpieczeństwo narodowe.
Wpis prezydenta USA z żądaniem oddania bazy Bagram tym, którzy ją zbudowali, wywołał falę komentarzy. Do sprawy odniósł się m.in. Marek Magierowski, były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. „Baza w Bagram została zbudowana w latach 50-tych przez Związek Sowiecki. W latach 80-tych była wykorzystywana przez Sowietów w wojnie z mudżahedinami” – napisał w serwisie X.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Amerykański przywódca poruszył temat afgańskiej bazy w sobotę przed północą w swym serwisie społecznościowym Truth Social.
„Jeśli Afganistan nie odda bazy lotniczej Bagram tym, którzy ją zbudowali, Stanom Zjednoczonym, WYDARZĄ SIĘ ŹLE RZECZY!!! Prezydent DJT” – napisał (pisownia oryginalna).
Pod koniec sierpnia urzędnicy Pentagonu spotkali się z grupą europejskich dyplomatów i jasno zakomunikowali, że...
W bezprecedensowym posunięciu Departament Wojny (d. Obrony) USA ogłosił, że dziennikarze będą mogli wchodzić do...
Premier Węgier Viktor Orbán pójdzie w ślady Donalda Trumpa i uzna Antifę za organizację terrorystyczną.
Nerwowe trzy tygodnie. Tyle czasu pozostało do ogłoszenia tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Jak zareaguje Don...
W Partii Demokratycznej coraz więcej przedstawicieli klasy robotniczej. Walczą o miejsca na listach do wyborów w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas