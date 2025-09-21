W piątek prezydent USA ujawnił, że rozmawia na temat bazy z talibami. Przejęli oni kontrolę nad Bagram po tym, jak w 2021 r. zdobyli władzę w Afganistanie, a wojska amerykańskie wycofały się. Trump wielokrotnie krytykował sposób wycofania się USA z Afganistanu, podkreślając m.in. że zginęli żołnierze, a talibom pozostawiono sprzęt wojskowy znacznej wartości.

Baza Bagram po opuszczeniu jej przez wojska amerykańskie, fotografia z 5 lipca 2021 r. Foto: REUTERS/Mohammad Ismail

Przedstawiciele Afganistanu sprzeciwiają się pomysłowi Trump ws. Bagram.

Agencja Reutera podała, że przedstawiciele obecnej i poprzedniej władzy USA zaznaczają, że zajęcie bazy Bagram może zostać odebrane jako ponowna inwazja na Afganistan i wymagałoby zaangażowania ponad 10 tys. żołnierzy oraz rozmieszczenia zaawansowanych systemów obrony powietrznej.

Donald Trump: Jeśli tego nie zrobią, przekonacie się, co zrobię

Donald Trump został w sobotę zapytany, czy wyśle żołnierzy, by zajęli bazę – ale nie udzielił konkretnej odpowiedzi. – Nie będziemy o tym rozmawiać – uciął. – Rozmawiamy teraz z Afganistanem, chcemy ją odzyskać i to szybko, natychmiast. A jeśli tego nie zrobią – jeśli tego nie zrobią, przekonacie się, co zrobię – mówił dziennikarzom w Białym Domu.