- Mam przesłanie dzisiaj do cudownych ludzi z Grenlandii. Mocno popieramy wasze prawo do określenia waszej własnej przyszłości. Jeżeli o tym zdecydujecie, przyjmiemy was do USA. Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa USA. Myślę, że – tak czy inaczej – nam się to uda. Będziecie z nami bezpieczni, będziecie z nami bogaci – mówił Trump o Grenlandii.



Grenlandia jest częścią Danii, z którą związana jest od ponad kilkuset lat, od 1953 roku jest integralną częścią Danii, w ramach której od 1979 roku cieszy się autonomią. Od 2008 roku autonomia ta została poszerzona - rządowi Grenlandii przekazano wówczas sprawy polityki morskiej, zasobów naturalnych oraz policję i sądownictwo, a język grenlandzki został jedynym językiem urzędowym.



Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii Foto: PAP

Po wypowiedzi Trumpa, który już wcześniej sygnalizował zainteresowanie włączeniem do USA Grenlandii, a w czasie swojej pierwszej kadencji miał proponować władzom Danii wykupienie wyspy, szef duńskiego MSZ Lars Løkke Rasmussen zwrócił uwagę, że Trump podkreślił prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.



Badania wskazują, że większość Grenlandczyków sprzeciwia się przyłączeniu wyspy do USA. Jednocześnie większość popiera ogłoszenie przez Grenlandię niepodległości. Dania stoi na stanowisku, że to Grenlandczycy muszą sami zdecydować o swojej przyszłości.