Donald Trump
Foto: Leon Neal/Pool via REUTERS
W depeszy PAP relacjonującej wywiad udzielony przez prezydenta Donalda Trumpa Fox News pojawiają się słowa, że Trump „pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił powietrznych, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka wyśle myśliwce lub systemy Patriot” odpowiedział: - Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (w Ukrainie). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie.
Jestem rozczarowany Władimirem Putinem - mówił w rozmowie z Fox News prezydent USA Donald Trump....
Relacja ta jest jednak nieprecyzyjna, ponieważ pomija drugą część pytania dziennikarki Fox News, która doprowadziła do nieporozumienia, ponieważ Trump nie odpowiadał na pytanie dotyczące pomocy dla Polski, a na pytanie dotyczące deklaracji złożonej ws. Ukrainy.
Dziennikarka Fox News zadając pytanie Donaldowi Trumpowi rozpoczęła je od deklaracji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który zapowiedział skierowanie myśliwców RAF w celu wzmocnienia flanki wschodniej Sojuszu po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. - W sierpniu mówił pan, że możemy udzielić pomocy powietrznej, że rozważy pan pomoc w powietrzu. Co to oznacza? Czy to oznacza wysłanie F-16, zestawów Patriot? - dodała.
Wypowiedź, którą cytowała dziennikarka Fox News, padła po szczycie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce oraz po spotkaniu Trumpa w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich. Trump mówił wówczas o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, w ramach których część europejskich państw jest gotowych wysłać żołnierzy na Ukrainę w charakterze tzw. sił reasekuracyjnych. Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.
W odpowiedzi na pytanie, w którym dziennikarka mówiła zarówno o deklaracjach Starmera, jak i sierpniowej wypowiedzi Trumpa, prezydent USA odniósł się ewidentnie do tamtej wypowiedzi. - Pomagamy wywiadowczo, ale gdy mówiłem o pomocy powietrznej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Po wojnie pomożemy zapewnić pokój. Sądzę, że ostatecznie to się stanie – mówił Trump. USA udzielają od początku wojny pomocy wywiadowczej Ukrainie.
