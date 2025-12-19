Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny opóźnień w rozdysponowywaniu środków Funduszu Sprawiedliwości?

Dlaczego zaangażowano zewnętrzną firmę do oceny wniosków konkursowych Funduszu?

Jakie konsekwencje ma paraliż decyzyjny w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości?

Dlaczego w niektórych okręgach nie wpłynęły żadne oferty konkursowe na 2026 rok?

Po aferze Funduszu Sprawiedliwości, w tym domniemanych nadużyciach w rozdysponowaniu środków w latach 2020-2025, nowi szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości – Adam Bodnar, a teraz Waldemar Żurek – wzięli się za „uszczelnienie systemu”.

„W ostatnich miesiącach doszło do zmian w kierownictwie, których celem było uporządkowanie procesów i odbudowa zaufania do mechanizmów decyzyjnych. Jednocześnie wypracowane zostały nowe zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert oparte na przejrzystych warunkach” – czytamy w oświadczeniu, opublikowanym w piątek, 19 grudnia, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nie wyjaśnia ono jednak, dlaczego resort spóźnił się z rozdysponowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na przyszły rok i kolejne lata oraz kto za to odpowiada.