Pierwszy wyrok skazujący ws. afery Funduszu Sprawiedliwości

Aktualizacja: 24.09.2025 17:47 Publikacja: 24.09.2025 17:04
Sędzia Maria Turek w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz adwokat Paweł Kusak. Sąd wydał wyrok w sprawie Piotra W. oskarżonego o pranie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości wspólnie z szefem Profeto księdzem Michałem Olszewskim.
Foto: PAP/Rafał Guz
Akt oskarżenia Piotra W. trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie w czerwcu. Byłemu prezesowi zarządu TISO sp. z o.o., która miała być głównym wykonawcą ośrodka Fundacji Profeto budowanego za 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, prokurator zarzucił przedsiębiorcy popełnienie w latach 2020-2021 trzech przestępstw dotyczących niegospodarności oraz prania pieniędzy.
„Jako prezes zarządu TISO sp. z o.o. będąc zobowiązanym na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, zawarł ze Zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka „Archipelag” w Wilanowie, a następnie aneks do tej umowy i zobowiązał się do uiszczania czynszu w łącznej kwocie 3 650 000 zł, przez co wyrządził spółce TISO sp. z o.o. szkodę w wielkich rozmiarach we wskazanej kwocie” – przekazała prokuratura.
Czytaj więcej
Jest ruch prokuratury w sprawie jednego z wątków śledztwa dotyczącego nadużyć finansowych w Fundu...
Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Piotra W. winnym wszystkich trzech czynów i wymierzył karę łączną w wysokości roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 180 stawek dziennych po 200 zł każda. Poza tym orzeczono obowiązek informowania sądu o przebiegu okresu próby.
- Sąd zastosował wobec Piotra W., na wniosek prokuratora, nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ oskarżony przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące swojej roli, a także ujawnił informacje dotyczące innych osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz istotne okoliczności ich popełnienia – przekazała Prokuratura Krajowa.
Przestępstwa, za które skazany został Piotr W. pozostają w związku z czynami zarzucanymi Michałowi Olszewskiego, który aktem oskarżenia z dnia 4 lutego 2025 r. został oskarżony o doprowadzenie do udzielenia wsparcia finansowego Fundacji „Profeto” w łącznej kwocie ponad 66 mln zł pomimo tego, że Fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji, a nadto o pranie brudnych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z Piotrem W.
W wykonaniu umowy zawartej z Księżmi Sercanami TISO sp. z o.o. przelało na konto ich Zgromadzenia 3 650 000 zł - pieniądze, które pochodziły z dotacji przekazanych wcześniej Fundacji Profeto przez Fundusz Sprawiedliwości. Jak twierdzi prokuratura, ksiądz Michał Olszewski przelał je ponownie na rachunek Fundacji Profeto, utrudniając tym samym stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia i związku ze szkodą wyrządzoną Funduszowi Sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Rusza nowy konkurs na środki z Funduszu Sprawiedliwości. Celem jest tworzenie centrów pomocy dzie...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Akt oskarżenia Piotra W. trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie w czerwcu. Byłemu prezesowi zarządu TISO sp. z o.o., która miała być głównym wykonawcą ośrodka Fundacji Profeto budowanego za 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, prokurator zarzucił przedsiębiorcy popełnienie w latach 2020-2021 trzech przestępstw dotyczących niegospodarności oraz prania pieniędzy.
„Jako prezes zarządu TISO sp. z o.o. będąc zobowiązanym na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, zawarł ze Zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka „Archipelag” w Wilanowie, a następnie aneks do tej umowy i zobowiązał się do uiszczania czynszu w łącznej kwocie 3 650 000 zł, przez co wyrządził spółce TISO sp. z o.o. szkodę w wielkich rozmiarach we wskazanej kwocie” – przekazała prokuratura.
Umorzenie części afery korupcyjnej Sławomira Nowaka to sytuacja niecodzienna, która może bulwersować obywateli,...
30 dni po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce cudzoziemiec będzie musiał zarejestrować swój pojazd,...
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do wniosku o wyda...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas