Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Pierwszy wyrok skazujący ws. afery Funduszu Sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w środę pierwszy wyrok skazujący w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Skazanym jest Piotr W., szef firmy, która budowała centrum pomocy Fundacji Profeto.

Publikacja: 24.09.2025 17:04

Sędzia Maria Turek w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz adwokat Paweł Kusak. Sąd wydał wyrok w sprawi

Sędzia Maria Turek w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz adwokat Paweł Kusak. Sąd wydał wyrok w sprawie Piotra W. oskarżonego o pranie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości wspólnie z szefem Profeto księdzem Michałem Olszewskim.

Foto: PAP/Rafał Guz

Dorota Gajos-Kaniewska

Akt oskarżenia Piotra W. trafił  do Sądu Okręgowego w Warszawie w czerwcu.  Byłemu prezesowi zarządu TISO sp. z o.o., która miała być głównym wykonawcą ośrodka Fundacji Profeto budowanego za 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, prokurator zarzucił przedsiębiorcy popełnienie w latach 2020-2021 trzech przestępstw dotyczących niegospodarności oraz prania pieniędzy.

„Jako prezes zarządu TISO sp. z o.o. będąc zobowiązanym na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, zawarł ze Zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka „Archipelag” w Wilanowie, a następnie aneks do tej umowy i zobowiązał się do uiszczania czynszu w łącznej kwocie 3 650 000 zł, przez co wyrządził spółce TISO sp. z o.o. szkodę w wielkich rozmiarach we wskazanej kwocie” – przekazała prokuratura. 

Czytaj więcej

Budynek przy ul. Dobrodzieja 30 w Warszawie, w którym miał działać ośrodek Archipelag budowany przez
Prawo karne
Afera Profeto. Prokuratura wnioskuje o skazanie bez rozprawy

Nagroda dla Piotra W. za przyznanie się do winy i współpracę z prokuraturą

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Piotra W. winnym wszystkich trzech czynów i wymierzył karę łączną w wysokości  roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 180 stawek dziennych po 200 zł każda. Poza tym orzeczono obowiązek informowania sądu o przebiegu okresu próby.

- Sąd zastosował wobec Piotra W., na wniosek prokuratora, nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ oskarżony przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące swojej roli, a także ujawnił informacje dotyczące innych osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz istotne okoliczności ich popełnienia – przekazała Prokuratura Krajowa. 

Reklama
Reklama

Co łączy Piotra W. i księdza Michała Olszewskiego

Przestępstwa, za które skazany został Piotr W. pozostają w związku z czynami zarzucanymi Michałowi Olszewskiego, który aktem oskarżenia z dnia 4 lutego 2025 r. został oskarżony o doprowadzenie do udzielenia wsparcia finansowego Fundacji „Profeto” w łącznej kwocie ponad 66 mln zł pomimo tego, że Fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji, a nadto o pranie brudnych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z Piotrem W.

W wykonaniu umowy zawartej z Księżmi Sercanami TISO sp. z o.o. przelało na konto ich Zgromadzenia 3 650 000 zł - pieniądze, które pochodziły z dotacji przekazanych wcześniej Fundacji Profeto przez Fundusz Sprawiedliwości. Jak twierdzi prokuratura, ksiądz Michał Olszewski przelał je ponownie na rachunek Fundacji Profeto, utrudniając tym samym stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia i związku ze szkodą wyrządzoną Funduszowi Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości promuje Fundusz Sprawiedliwości
Fundacje i stowarzyszenia
Nowe otwarcie Funduszu Sprawiedliwości. Miliony dotacji do zwrotu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sędziowie Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy

Akt oskarżenia Piotra W. trafił  do Sądu Okręgowego w Warszawie w czerwcu.  Byłemu prezesowi zarządu TISO sp. z o.o., która miała być głównym wykonawcą ośrodka Fundacji Profeto budowanego za 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, prokurator zarzucił przedsiębiorcy popełnienie w latach 2020-2021 trzech przestępstw dotyczących niegospodarności oraz prania pieniędzy.

„Jako prezes zarządu TISO sp. z o.o. będąc zobowiązanym na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, zawarł ze Zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka „Archipelag” w Wilanowie, a następnie aneks do tej umowy i zobowiązał się do uiszczania czynszu w łącznej kwocie 3 650 000 zł, przez co wyrządził spółce TISO sp. z o.o. szkodę w wielkich rozmiarach we wskazanej kwocie” – przekazała prokuratura. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Prawo karne
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Ukraińcy będą musieli zarejestrować auta w Polsce i zapłacić za badania techniczne
Prawo drogowe
Ukraińcy będą musieli zarejestrować auta w Polsce i zapłacić za badania techniczne
Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us
W sądzie i w urzędzie
Nowinka w mObywatelu. Ucieszy wnioskujących o wydanie dowodu osobistego
Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi
Nieruchomości
Rząd zmienia przepisy o spółdzielniach i wspólnotach. Oto szczegóły
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie