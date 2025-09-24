Pierwszy wyrok skazujący ws. afery Funduszu Sprawiedliwości

Akt oskarżenia Piotra W. trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie w czerwcu. Byłemu prezesowi zarządu TISO sp. z o.o., która miała być głównym wykonawcą ośrodka Fundacji Profeto budowanego za 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, prokurator zarzucił przedsiębiorcy popełnienie w latach 2020-2021 trzech przestępstw dotyczących niegospodarności oraz prania pieniędzy.

„Jako prezes zarządu TISO sp. z o.o. będąc zobowiązanym na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, zawarł ze Zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka „Archipelag” w Wilanowie, a następnie aneks do tej umowy i zobowiązał się do uiszczania czynszu w łącznej kwocie 3 650 000 zł, przez co wyrządził spółce TISO sp. z o.o. szkodę w wielkich rozmiarach we wskazanej kwocie” – przekazała prokuratura.

Nagroda dla Piotra W. za przyznanie się do winy i współpracę z prokuraturą

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Piotra W. winnym wszystkich trzech czynów i wymierzył karę łączną w wysokości roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 180 stawek dziennych po 200 zł każda. Poza tym orzeczono obowiązek informowania sądu o przebiegu okresu próby.

- Sąd zastosował wobec Piotra W., na wniosek prokuratora, nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ oskarżony przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące swojej roli, a także ujawnił informacje dotyczące innych osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz istotne okoliczności ich popełnienia – przekazała Prokuratura Krajowa.