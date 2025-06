"27 czerwca prokurator zespołu śledczego powołanego w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek złożony na podstawie art. 335 § 1 kpk o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie kar uzgodnionych z podejrzanym Piotrem W. Prokurator zarzucił podejrzanemu Piotrowi W. popełnienie w latach 2020-2021 trzech czynów dotyczących niegospodarności oraz prania brudnych pieniędzy" - poinformowała w komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Pieniądze pod stołem na łapówki dla ludzi w Funduszu Sprawiedliwości?

- Kiedy pojawiły się już pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, przyszedł do mnie Jan O. i powiedział, że ksiądz Michał musi zapłacić odpowiednim osobom od Funduszu, co przy tym chodzą. Mieliśmy wymyślić, jak to zrobić, bo to miały być pieniądze przekazane pod stołem – mówił w rozmowie z OKO.press Piotr W., były prezes zarządu TISO Sp. z o. o., która miała być głównym wykonawcą ośrodka Fundacji Profeto budowanego za 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Wśród zarzucanych księdzu O. czynów było wyprowadzenie 3,65 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości poprzez fikcyjny najem działki. Miał mu w tym pomagać Piotr W.

„Jako prezes zarządu TISO Sp. z o. o. będąc zobowiązanym na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowym spółki, zawarł ze Zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka „Archipelag” w Wilanowie, a następnie aneks do tej umowy i zobowiązał się do uiszczana czynszu w łącznej kwocie 3 650 000 zł. przez co wyrządził spółce TISO sp. z o.o. szkodę wielkich rozmiarach we wskazanej kwocie" - zarzuca Piotrowi W. prokuratura.